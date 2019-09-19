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Анастасія Заворотнюк важко хвора: останні новини про стан здоров'я зірки
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Відома російська акторка Анастасія Заворотнюк уже кілька днів у центрі уваги мережі. ЗМІ дізнались, що зірка серіалу "Моя прекрасна няня" важко хвора. Спершу йшлося про рак мозку, однак зараз джерела повідомляють, що Заворотнюк покращало і вона вийшла з коми. Дізнайтесь про її стан.
Анастасія Заворотнюк – російська актриса театру і кіно, яка здобула популярність в Україні після виконання ролі няні Вікторії Прутковської в серіалі "Моя прекрасна няня". Зірка продовжувала активно зніматись у серіалах та телешоу, аж поки не зробила паузу через народження третьої дитини.
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Історія хвороби Анастасії Заворотнюк
Навесні цього року Анастасія у 48-річному віці втретє стала мамою, народивши своєму чоловіку Петру Чернишову доньку Мілу. Саме після цього в зірки нібито почались проблемИ. Припускають, що завагітніти акторці допомогла процедура ЕКО, при якій застосовують гормональну терапію. Це могло спровокувати виникнення пухлини. За іншою з версій, рак виник через захоплення уколами "молодості" зі стовбуровими клітинами.
Минулого тижня в ЗМІ з'явилась інформація, що Анастасія Заворотнюк потрапила в реанімацію. За даними джерел, актрису з четвертою стадією раку мозку ввели в штучну кому, а її стан здоров'я ускладнили метастази та набряк мозку, в результаті жінку частково паралізувало. Лікарі начебто не давали зірці шансів на виживання.
Останні новини про стан Заворотнюк
19 вересня стало відомо, що Анастасії полегшало. Журналісти повідомляють, що акторка прийшла до тями. Лікарі змогли значно зменшити набряк мозку, внаслідок цього Заворотнюк вивели з медикаментозної коми. Зараз вона перебуває з рідними в палаті терапевтичного відділення.
Фахівці також склали новий план лікування, який дає шанс на одужання Анастасії. Першорядними є антибактеріальна терапія і терапія, спрямована на корекцію набряку мозку. Артеріальний тиск також підтримується за допомогою спеціальних препаратів. Загалом, актрисі проводять інфузійну терапію. Стан здоров'я Заворотнюк оцінюють як стабільно важкий.
Що кажуть рідні і друзі про хворобу Заворотнюк
Родичі артистки не підтверджують, але і не спростовують публікації в ЗМІ. Видання посилаються на анонімні джерела. В Instagram Анастасії Заворотнюк закрили коментарі, а представнику артистки заборонили обговорювати здоров'я зірки з журналістами. Стороннім особам прохід до Анастасії закритий. Повідомляється, що в елітну клініку Москви, де проходить лікування зірка, вже кілька разів намагалися проникнути знімальні групи. В результаті приміщення було взято під охорону. Так, тепер на поверсі, де лежить актриса, а також прямо біля її палати стоять сек'юріті.
Натомість колеги зірки підливають олії у вогонь. Філіп Кіркоров та Микола Басков опублікували у своїх профілях дописи зі словами "Настя, тримайся". Продюсер Андрій Разін писав, що група "Ласкавий май" молиться за Анастасію. Актори серіалу "Моя прекрасна няня" також не залишились осторонь, хоча жоден із них не розкриває інформацію про Заворотнюк.
"Можу сказати тільки одне – постарайтеся залишити сім'ю в спокої. Вона не хоче нічого афішувати, не робіть сім'ї боляче. Якби вона хотіла, вона б все розповіла", – наголосила акторка Ольга Прокоф'єва, яка зіграла в серіалі Жанну Аркадіївну.
Інформацію про госпіталізацію артистки також підтвердила її піар-директорка Марина Потапова. В особистому листуванні з друзями Заворотнюк дівчина повідомила, що актриса пішла на поправку і лікарі дають чималі шанси на її одужання.
"Директор Насті довго мовчала, не відповідала ні на повідомлення, ні на дзвінки Сьогодні нарешті відповіла. Марина написала нам, що в актриси з'явилися шанси на одужання, причому шанси немаленькі. Додала, що стан Анастасії помітно покращився, вона вийшла з коми. Лікарі обнадіяли, що можливо, Настя вибереться", – розповіла подруга Заворотнюк.
Натомість концертний директор акторки спростував дані про важку хворобу Анастасії. У лікарні теж не підтверджують, що зірка перебуває там, однак журналісти сфотографували біля будівлі старшу дочку Заворотнюк – 22-річну Анну. Вона принесла матері повітряну кульку з написом "I love you so much" ("Я так сильно тебе люблю").
Чоловіка Заворотнюк Петра Чернишова також помітили біля лікарні. Відомо, що він тимчасово відійшов від справ, а в льодовому шоу "Руслан і Людмила" його замінив інший фігурист.
Офіційного підтвердження про хворобу Анастасії Заворотнюк немає.
Нагадаємо, раніше пішли з життя Любов Поліщук і Олександра Назарова, які зіграли маму і бабусю Вікторії Прутковської в серіалі "Моя прекрасна няня". Є версія, що на роль няні пробувалася Жанна Фріске, яка померла від раку мозку влітку 2015 року.
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