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Серіал Кріпосна Міс Україна

Євгенія Власова зізналася, що ніколи не хворіла на рак

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Євгенія Власова також заявила, що більше не даватиме інтерв'ю - фото 1
Євгенія Власова також заявила, що більше не даватиме інтерв'ю

Популярна українська співачка Євгенія Власова вразила користувачів мережі відвертим постом. У ньому вона зізналася, що ніколи не хворіла на рак, і що стомилася нести важкий тягар протягом десяти років. Що ж насправді відбулося з виконавицею?

Передовсім Євгенія Власова підкреслила, що у неї ніколи не виявляли онкології. Співачці зробили операцію, після якої відбувся консиліум. Одному з лікарів здалося, що у виконавиці рак, і через лікарську етику їй потрібно було пройти хіміотерапію. Євгенія зізналася, що це було страшно.

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Водночас, вона підкреслила, що журналістам байдуже до тонкощів ситуації, адже їм на той час потрібні були "м'ясо, кров, пристрасті".

І ось тепер на мені якесь дивне клеймо нещасної і хворої. Ненавиджу це все! Довго мовчала! В основному заради людей для яких я стала надією на одужання! Але весь цей жах, який народжували журналісти і їх програм, лягав на мої жіночі плечі і тендітні плечі моєї донечки!, – наголосила вона.

Співачці досі важко збагнути, що одного дня її заживо поховали. Також вона додала, що деякі люди досі кажуть: "О, а що, вона жива?". Наостанок Євгенія Власова додала, що ненавидить давати інтерв'ю, адже журналісти часто перебільшують те, що відбувається.

Але найбільше ненавиджу коли спотворюють факти. Коли ти відповідаєш на запитання журналіста, а питання в кадрі немає, а замість цього закадровий голос, який згущує фарби, говорить страшні, скандальні, важкі речі. А ти ніби це коментуєш.

Більше виконавиця не даватиме інтерв'ю, адже ненавидить брехню та тих, хто свідомо її поширює. Тепер знайти актуальну інформацію про неї можна буде винятково на її сторінці в Instagram.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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