На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Євгенія Власова зізналася, що ніколи не хворіла на рак
-
- 32
Популярна українська співачка Євгенія Власова вразила користувачів мережі відвертим постом. У ньому вона зізналася, що ніколи не хворіла на рак, і що стомилася нести важкий тягар протягом десяти років. Що ж насправді відбулося з виконавицею?
Передовсім Євгенія Власова підкреслила, що у неї ніколи не виявляли онкології. Співачці зробили операцію, після якої відбувся консиліум. Одному з лікарів здалося, що у виконавиці рак, і через лікарську етику їй потрібно було пройти хіміотерапію. Євгенія зізналася, що це було страшно.
І ще: alyona alyona – Булінг: дивіться кліп на новий хіт, який зрозуміють всі
Водночас, вона підкреслила, що журналістам байдуже до тонкощів ситуації, адже їм на той час потрібні були "м'ясо, кров, пристрасті".
І ось тепер на мені якесь дивне клеймо нещасної і хворої. Ненавиджу це все! Довго мовчала! В основному заради людей для яких я стала надією на одужання! Але весь цей жах, який народжували журналісти і їх програм, лягав на мої жіночі плечі і тендітні плечі моєї донечки!, – наголосила вона.
Співачці досі важко збагнути, що одного дня її заживо поховали. Також вона додала, що деякі люди досі кажуть: "О, а що, вона жива?". Наостанок Євгенія Власова додала, що ненавидить давати інтерв'ю, адже журналісти часто перебільшують те, що відбувається.
Але найбільше ненавиджу коли спотворюють факти. Коли ти відповідаєш на запитання журналіста, а питання в кадрі немає, а замість цього закадровий голос, який згущує фарби, говорить страшні, скандальні, важкі речі. А ти ніби це коментуєш.
Більше виконавиця не даватиме інтерв'ю, адже ненавидить брехню та тих, хто свідомо її поширює. Тепер знайти актуальну інформацію про неї можна буде винятково на її сторінці в Instagram.
Читайте також: Бредлі Купер вперше вийшов на публіку після розставання з Іриною Шейк
-
21:0113 вересня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:54Як використати у побуті харчову плівку: круті ідеї
-
20:38Євгенія Власова зізналася, що ніколи не хворіла на рак
-
20:30Серіал Кріпосна 2 сезон 15, 16 серія: дивитись онлайн драму СТБ
-
20:20Надприродне: з'явився перший кадр 15 сезону
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:145 правил ЗСЖ, які негативно впливають на здоров'я
-
19:51Philips презентувала "кишеньковий" проектор
-
19:43Задовго до презентації: в мережі з'явилися огляди Google Pixel 4 XL
-
19:22Рецепт сніданку, який поліпшує чоловічу силу
-
19:13McDonald’s може залишити студентів без роботи
-
18:56Заради ремонту: у Нікополі дівчата станцювали тверк на занедбаній дорозі
-
18:41Принцеса Шарлотта отримала кумедне прізвисько: вам сподобається
-
18:25Три речі, яких цураються абсолютно всі чоловіки
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:12Де продають найдорожчий алкоголь в Європі, а де – найдешевший
-
18:01Гороскоп на 13 вересня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Легендарний Роналдіньо повертається у футбол: перші подробиці
-
17:43General Motors відкликає понад 3 мільйони автомобілів: у чому причина
-
17:21Райський відпочинок: чому варто поїхати на Майорку
-
17:16Скільки українців задоволені роботою президента Зеленського: новий рейтинг
-
17:13Що пам'ять на обличчя говорить про ваш тип особистості: цікаве дослідження
-
16:56Син Пітта і Джолі відверто розповів про конфлікт з батьком
-
16:42У мережі з'явилися реальні характеристики нових iPhone 11
-
16:35Дієтологи розповіли, кому особливо корисно їсти сир
-
20:145 правил ЗСЖ, які негативно впливають на здоров'я
-
17:21Райський відпочинок: чому варто поїхати на Майорку
-
14:15Депутати зі Слуги народу пояснили своє кнопкодавство і дали нову обіцянку
-
12:25Рада відтермінувала штрафи для євроблях: доки можна розмитнити авто
-
07:15Погода в Україні 12 вересня: літня спека повертається
- 11 вересня
-
22:48Названа секс-поза для отримання максимального оргазму
-
20:00ТОП 15 прикольних компліментів, які сподобаються жінкам з почуттям гумору
-
18:31Моделі 90-х: як змінилася сексуальна американка Брук Шилдс (18+)
-
16:00FIFA 20: який рейтинг отримали топові українські футболісти в новій версії гри
-
14:00ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!
-
12:19Вирішальний гол у матчі Україна – Нігерія: чи зіграв Яремчук рукою?
-
08:55Реакція мережі на представлені iPhone XI: найкращі меми
-
07:19Погода в Україні 11 вересня: бабине літо у розпалі
- 10 вересня
-
21:555 правил відмінного сексу в душі: спробуйте вже сьогодні
-
18:00Міс Україна 2019: усі учасниці, які поборються за корону переможниці
-
16:23Куди поїхати восени в Україні: ТОП 7 маршрутів для осіннього відпочинку
-
14:00Річниці весілля по роках від 1 по 80: назви ювілеїв і що прийнято дарувати
-
12:15Чому нові iPhone XI – найпровальніші пристрої компанії Apple
-
11:35Друга Ріка – Сьомий день: вийшов проникливий кліп із Яніною Соколовою
-
07:14Погода в Україні 10 вересня: у Карпатах можливі дощі
- 09 вересня
-
21:455 способів урізноманітнити ваше сексуальне життя
-
18:00Що має бути в автомобільній аптечці: Супрун назвала 10 найнеобхідніших речей
-
15:25Юний моряк Андрій Ейдер освідчився дівчині після повернення з полону: емоційні фото
-
13:14alyona alyona – Булінг: дивіться кліп на новий хіт, який зрозуміють всі
-
10:00Тест на знання мемів: Наскільки добре ти знаєш інтернет жарти?