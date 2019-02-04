Прості правила, які зменшують ризики захворіти на рак

У Світовий день боротьби проти раку медики поділились простими правилами щоденного життя, які допомагають знизити ризики захворіти на рак. Це повинен знати кожен!

На офіційній сторінці МОЗ у соцмережі Facebook продовжують ділитись корисною та важливою інформацією для українців. До Світового дня боротьби проти раку, який щороку відзначають 4 лютого, фахівці разом з World Cancer Research Fund International та Національним Інститутом Раку підготували поради, як не стати жертвою цієї моторошної хвороби.

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"В Україні щороку близько 140 тисяч людей вперше дізнаються про виявлене в них онкозахворювання, а у світі – 18 мільйонів. Чи дозволити цим показникам зростати і надалі – залежить від кожного з нас", – наголошують медики.

Разом з World Cancer Research Fund International і Національний Інститут Раку рекомендуємо дотримуватися простих правил щоденного життя, які допоможуть зменшити ризик захворіти на рак:

Правильний раціон є дуже важливим для здоров'я

Як зменшити ризики захворіти на рак:

Займайтесь фізичною активністю та втримуйте здорову вагу.

Зменште кількість споживання солодких напоїв, копчених продуктів, фаст-фуду, обробленого та червоного м'яса (ковбас і сосисок). Також не варто захоплюватись дієтичними добавками.

Не відмовляйтесь від грудного вигодовування, адже воно позитивно впливає на здоров'я і матері, і дитини.

У раціоні надавайте перевагу овочам, цілим зернам, бобовим та фруктам.

Відмовтесь від спиртного та куріння.

"Вчасно проходьте профілактичні огляди у свого сімейного лікаря чи терапевта. Ваш лікар вчасно виявить ризики для здоров’я, допоможе відкоригувати спосіб життя, а за потреби – направить на аналізи та дослідження, до вузькопрофільних спеціалістів. Більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях", – наголошують медики.

МОЗ

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