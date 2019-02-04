Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Прості правила, які зменшують ризики захворіти на рак

  • 70
Як зменшити ризики захворіти на рак - фото 1
Як зменшити ризики захворіти на рак

У Світовий день боротьби проти раку медики поділились простими правилами щоденного життя, які допомагають знизити ризики захворіти на рак. Це повинен знати кожен!

На офіційній сторінці МОЗ у соцмережі Facebook продовжують ділитись корисною та важливою інформацією для українців. До Світового дня боротьби проти раку, який щороку відзначають 4 лютого, фахівці разом з World Cancer Research Fund International та Національним Інститутом Раку підготували поради, як не стати жертвою цієї моторошної хвороби.

І ще: Як правильно їсти бутерброди: поради від Супрун

"В Україні щороку близько 140 тисяч людей вперше дізнаються про виявлене в них онкозахворювання, а у світі 18 мільйонів. Чи дозволити цим показникам зростати і надалі залежить від кожного з нас", – наголошують медики.

Разом з World Cancer Research Fund International і Національний Інститут Раку рекомендуємо дотримуватися простих правил щоденного життя, які допоможуть зменшити ризик захворіти на рак:

Правильний раціон є дуже важливим для здоров'я - фото 305537
Правильний раціон є дуже важливим для здоров'я

Як зменшити ризики захворіти на рак:

  • Займайтесь фізичною активністю та втримуйте здорову вагу.
  • Зменште кількість споживання солодких напоїв, копчених продуктів, фаст-фуду, обробленого та червоного м'яса (ковбас і сосисок). Також не варто захоплюватись дієтичними добавками.
  • Не відмовляйтесь від грудного вигодовування, адже воно позитивно впливає на здоров'я і матері, і дитини.
  • У раціоні надавайте перевагу овочам, цілим зернам, бобовим та фруктам.
  • Відмовтесь від спиртного та куріння.

"Вчасно проходьте профілактичні огляди у свого сімейного лікаря чи терапевта. Ваш лікар вчасно виявить ризики для здоров’я, допоможе відкоригувати спосіб життя, а за потреби – направить на аналізи та дослідження, до вузькопрофільних спеціалістів. Більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях", – наголошують медики.

МОЗ - фото 305535
МОЗ

Читайте також: Як приготувати стейк на сковороді і здивувати свою кохану: ідеальний рецепт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 419
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2034
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл