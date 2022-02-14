Американець зробив шалену ставку на футбольний матч: ця сума стала рекордною

Бізнесмен із Техасу Джим МакІнгвейл знову зробив рекордну ставку на Супербоул – фінальний матч сезону Національної футбольної ліги (НФЛ). Чоловік поставив понад 4,5 мільйона доларів. Така сума стала найбільшою в історії букмекера.

Як пише Celebrity Net Worth, 71-річний власник магазину домашніх матраців Gallery Furniture Джим МакІнгвейл поставив 4 534 000 доларів на те, що у Супербоулі переможуть Цинциннаті Бенгалс. У разі виграшу бізнесмен може отримати понад 7,7 мільйона доларів.

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Оскільки мобільний додаток букмекера Caesars Sportsbook не дозволяє зробити таку ставку за один раз, МакІнгвейл поставив кілька сотень ставок по 20 тисяч доларів. Така сума стала найбільшою в історії букмекера.

Бізнесмен також провів акцію у своєму магазині: всі клієнти, які куплять набори матраців або меблі для вітальні на суму понад 3000 доларів, отримають їх безкоштовно, якщо ставка таки зіграє.

The Return of the Mack for the Super Bowl@MattressMack just wagered $4,534,000 on the #CaesarsSportsbook app in Louisiana on the Bengals (+170) to win over the Rams.



Potential win: $7,707,800



This marks the single biggest mobile wager of all-time #BetLikeACaesar pic.twitter.com/pBJjtU9x49 — Caesars Sportsbook (@CaesarsSports) February 4, 2022

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