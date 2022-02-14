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Американець зробив шалену ставку на футбольний матч: ця сума стала рекордною

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Американець зробив шалену ставку на футбольний матч: ця сума стала рекордною - фото 1

Бізнесмен із Техасу Джим МакІнгвейл знову зробив рекордну ставку на Супербоул – фінальний матч сезону Національної футбольної ліги (НФЛ). Чоловік поставив понад 4,5 мільйона доларів. Така сума стала найбільшою в історії букмекера.

Як пише Celebrity Net Worth, 71-річний власник магазину домашніх матраців Gallery Furniture Джим МакІнгвейл поставив 4 534 000 доларів на те, що у Супербоулі переможуть Цинциннаті Бенгалс. У разі виграшу бізнесмен може отримати понад 7,7 мільйона доларів.

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Американець зробив шалену ставку на футбольний матч: ця сума стала рекордною - фото 496605

Оскільки мобільний додаток букмекера Caesars Sportsbook не дозволяє зробити таку ставку за один раз, МакІнгвейл поставив кілька сотень ставок по 20 тисяч доларів. Така сума стала найбільшою в історії букмекера.

Бізнесмен також провів акцію у своєму магазині: всі клієнти, які куплять набори матраців або меблі для вітальні на суму понад 3000 доларів, отримають їх безкоштовно, якщо ставка таки зіграє.

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