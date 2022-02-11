У Лондоні продають крихітну квартиру: її площу порівнюють з розмірами ванної кімнати

У Великій Британії показали найменшу квартиру в Лондоні. Її виставили на аукціон зі стартовою ціною майже 70 тисяч доларів. Площа житла при цьому складає лише 6,9 квадратних метра.

Як пише MyLondon, агенти з нерухомості вважають, що за таку квартиру розгорнеться жорстка боротьба. Річ у тому, що житло розташоване у центрі Лондона і така ціна (67,6 тисячі доларів) – у рази менша за ринкову.

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На цій крихітній площі розмістили односпальне ліжко, шафу, полиці, мікрохвильову піч, місце для маленького холодильника і раковину. Ба більше, у квартирі є окрема кімната з туалетом, душем та раковиною.

"Квартира маленька, але знову ж таки, ви також не можете купити нерухомість у довгостроковій оренді в центрі Лондона за 67,6 тисячі доларів", – пояснив Стюарт Коллар-Браун, директор онлайн-компанії з продажу нерухомості, яка продає цю квартиру.

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