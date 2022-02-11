Американець знайшов у стелі дві валізи з грошима під час ремонту будинку

Житель американського міста Клівленд (штат Огайо) затіяв вдома ремонт, під час якого натрапив на дві старі валізи, набитими грошима. Така знахідка неабияк приголомшила чоловіка.

Як пише The Sun, чоловік виявив сумки з доларами, коли робив ремонт. Під однією з дерев'яних панелей, якими була обшита стеля підвалу, ховалася одна стара валіза. "Я витяг її назовні і покликав дружину. Усередині щось було, але не тяжке, як монети чи золоті зливки", – згадує він.

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У валізі були газета Cleveland Plain Dealer за 25 березня 1951 року і три пакунки з паперу з пачками доларів, випущених у 1928-1934 роках. Продовживши ремонт, чоловік знайшов другу валізу з грошима. У сумі згортки містили 45 тисяч доларів.

"Ми нудні люди і витрачаємо усі зайві кошти на виплату іпотеки", – зізнався чоловік. Гроші, знайдені у стелі, він планує витратити саме на це.

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