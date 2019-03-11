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Афіша Києва: ТОП 5 подій, які варто відвідати у другій половині березня

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Афіша подій в Києві - фото 1
Афіша подій в Києві

Березнь 2019 потішить киян цікавими подіями, які варто відвідати кожному. Зібрали для вас 5 найбільш значущих заходів на кінець першого місяця весни. Повірте, є цікаве для будь-якого смаку і віку!

Концерт ЦеШо

Цей соціальний рейв-бенд був створений в 2016 році, а вже в цьому, підкорив серця всіх на відбірковому турі Євробачення. Ім'я його засновника говорить саме за себе: Влад Троїцький відомий своїми унікальними проектами ЦСМ "Дах", Dakh Daughters і DakhaBrakha.

Артисти мають свій унікальний стиль. Наприклад, з ними разом на сцені присутні їхні зменшені копії – п'ять ляльок в кольорових шапках і комбінезонах. Музиканти грають на віолончелі, акордеоні, контрабасі, саксофоні, ксилофоні, мелодиці, перкусії. На концерті ЦеШо виконають і покажуть 15 композицій, які майстерно сплетені в особливу послідовність з оригінальними переходами.

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Manowar

Живі класики power metal, де power – це буквально сила і міць. Невипадково американський гурт тричі вписували в Книгу рекордів Гіннесса як "Найгучніша концертна група світу".

Виступ у Києві назавжди залишиться в пам'яті, адже це прощальний концерт у рамках The FINAL BATTLE World Tour 2019. Цієї ночі Manowar голосно грюкне дверима, перш ніж поступитися місцем на вершині рок-Олімпу своїм численним послідовникам.

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Manowar

YUNA


Грандіозне шоу за участю популярних українських зірок, молодих номінантів премії і легенд світової музики. Червона доріжка премії збирає найяскравіших і найуспішніших особистостей в шоу-бізнесі. YUNA – єдина об'єднує весь вітчизняний музичний ринок без обмежень за напрямами або стилями музики, географією, аудиторіями тощо.

Кураж Базар

Перший весняний Кураж Базар. У програмі, як завжди, – музика, барахолка, їжа і веселощі. Відмінною рисою стане те, що цього разу будуть палити опудало Зими і співати веснянки.

Афіша Києва: ТОП 5 подій, які варто відвідати у другій половині березня - фото 313358

Octave One

Перша вечірка True Music за підтримки Ballantine's, в рамках якої виступить дует Octave One зі своїм справжнім детройским лайвом.

Лайв Octave One – це надзвичайні електронні шоу, в рамках яких об'єднується фанк, хауз, техно і симфонічні ритми. І не дивно, адже всі синтезатори і драм-машини, які вони використовують – результат спеціальної розробки братів. Кожен їх виступ – частина історії, яку неможливо забути. Octave One бажані гості в найкращих клубах світу і не раз запрошувалися на Boiler Room. Встигніть їх зловити в Києві, якраз між сетами по всьому світу!

Афіша Києва: ТОП 5 подій, які варто відвідати у другій половині березня - фото 313359

Слухайте також: Популярна рок-музика: плейлист нових треків тижня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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