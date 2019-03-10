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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Популярна рок-музика: плейлист нових треків тижня, які варто почути

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Слухайте рок музику онлайн - фото 1
Слухайте рок музику онлайн

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за перший тиждень березня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий трек американців Our Last Night та свіжі . Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

  • Our Last Night - "Castle In The Sky" (Official Audio)
  • I.O.U. (Official Video) - Mike Shinoda
  • Of Mice & Men - How To Survive (Official Music Video)
  • Crown The Empire - 20/20 (Live At SIR Studios in Nashville, TN)
  • Bouncing Souls - Favorite Everything
  • BETRAYING THE MARTYRS - Eternal Machine (Official Music Video)
  • ANY GIVEN DAY - Lonewolf (OFFICIAL VIDEO)
  • Eat Your Heart Out - Carousel (Audio)
  • Justin Courtney Pierre - "Moonbeam"
  • Familiar Spirit - Stone Cold (OFFICIAL MUSIC VIDEO)
  • Resolve - Pendulum
  • Mark Morton - Cross Off ft. Chester Bennington
  • Mayfield - Lost Eternally
  • Youth Fountain - Worried
  • Youth Fountain - Blooms
  • Youth Fountain - Complacent
  • L8ER - Agate (Official Music Video)
  • Outwaves - Enough (Official Music Video)
  • Toto - "Africa" (Cover by The Animal In Me)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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