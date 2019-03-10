Популярна рок-музика: плейлист нових треків тижня, які варто почути

Рок-гурти продовжують ділитися новими треками та кліпами, які не залишать вас байдужими. Радіо МАКСИМУМ зібрало плейлист нової рок-музики за перший тиждень березня 2019!

Нудьгуєте від попсових треків і шукаєте якісну і новеньку нову рок-музику? Зібрали для вас ідеальний плейлист для роботи і відпочинку зі свіжих альтернативних пісень, які вийшли нещодавно. Не оминули увагою новий трек американців Our Last Night та свіжі . Насолоджуйтесь:

Новинки попереднього тижня слухайте тут

Плейлист нової рок музики тижня, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Our Last Night - "Castle In The Sky" (Official Audio)

I.O.U. (Official Video) - Mike Shinoda

Of Mice & Men - How To Survive (Official Music Video)

Crown The Empire - 20/20 (Live At SIR Studios in Nashville, TN)

Bouncing Souls - Favorite Everything

BETRAYING THE MARTYRS - Eternal Machine (Official Music Video)

ANY GIVEN DAY - Lonewolf (OFFICIAL VIDEO)

Eat Your Heart Out - Carousel (Audio)

Justin Courtney Pierre - "Moonbeam"

Familiar Spirit - Stone Cold (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Resolve - Pendulum

Mark Morton - Cross Off ft. Chester Bennington

Mayfield - Lost Eternally

Youth Fountain - Worried

Youth Fountain - Blooms

Youth Fountain - Complacent

L8ER - Agate (Official Music Video)

Outwaves - Enough (Official Music Video)

Toto - "Africa" (Cover by The Animal In Me)

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