8 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 8 травня, у світі відзначають Дні пам'яті та примирення, присвячені загиблим у Другій світовій війні, а віряни вшановують пам'ять апостола і євангеліста Марка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 8 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні, 8 травня, віряни вшановують пам'ять апостола і євангеліста Марка.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 8 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Станіслав, Арсен, Бенедикт, Денис, Іда, Михаїл, Ульрика, Марк, Сильвестр. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Дні пам'яті та примирення, присвячені загиблим у Другій світовій війні.

Всесвітній День Червоного Хреста і Червоного півмісяця.

Всесвітній день справедливої торгівлі.

Всесвітній день мігруючих птахів.

1900 — Андрей (Шептицький) був призначений митрополитом Львівським.

1903 — перший справжній дирижабль "Лебоді" здійснив свій перший політ на 37 км.

1909 — в Москві урочисто відкрили пам'ятник Миколі Гоголю роботи скульптора Андрєєва.

1926 — відбувся перший авіапереліт над північним полюсом.

1940 — Друга світова війна: німецькі командос у формі голландських військових перетнули німецько-нідерландський кордон і взяли під контроль стратегічні мости для наступного просування вермахту.

1943 — Друга світова війна: закінчилось повстання Варшавського гетто.

1945 — у передмісті Берліна Карлсгорсті представники німецького командування на чолі з фельдмаршалом Кейтелем вдруге підписали акт про беззастережну капітуляцію збройних сил Німеччини, що набрав чинності о 23:01.

1945 — сотні мирних жителів Алжиру вбиті воїнами французької армії під час Алжирського повстання.

1947 — Франція вийшла зі складу Міжнародного валютного фонду.

1951 — Іван Драч опублікував свій перший вірш.

1952 — у Москві розпочався судовий процес над керівниками Єврейського антифашистського комітету.

1954 — створена Федерація футболу Азії.

1959 — у канадській провінції Онтаріо заборонили покарання ув'язнених биттям.

1962 — у Лондоні перестали ходити останні тролейбуси.

1970 — вийшов диск "Let It Be".

1976 — Шведська група "ABBA" втретє піднялась на першу сходинку британського хіт-параду з піснею "Fernando", яку утримувала протягом місяця.

1988 — у Франції пройшов другий тур президентських виборів, за результатами якого на новий семирічний термін обрано Франсуа Міттерана.

1994 — Азербайджан приєднався до договору про припинення вогню в Карабаху.

1996 — внесено зміни до конституції ПАР — надано рівні громадянські права представникам усіх рас. Зулуські націоналісти і білі екстремісти бойкотували парламентське рішення і весь процес департизації країни.

2004 — німецька поліція заарештувала 18-літнього творця комп'ютерного вірусу "Sasser".

ХТО НАРОДИВСЯ 10 ТРАВНЯ

1890 — Альтман Мойсей Ельович, єврейський письменник.

1901 — Володимир Софроницький, піаніст, троюрідний племінник українського живописця та іконописця Володимира Боровиковського.

1906 — Роберто Росселліні, італійський кінорежисер.

1916 — Жуау Авеланж, бразильський футбольний функціонер, президент ФІФА (1974—1998).

1917 — Данило Лідер, видатний український художник-сценограф, педагог.

1952 — Олег Михайличенко, український педагог, доктор педагогічних наук.

1962 — Олесь Ульяненко, український письменник, лауреат малої Шевченківської премії 1997 року.

1975 — Енріке Іглесіас, іспанський співак.

1983 — Маріо Новак, хорватський хокеїст.

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо випаде у травні три дощі, то і хліба буде на три роки повних.

Якщо на Марка ясний день – буде хороший урожай ярих.

Птах в городі – урожай на грядках. Птах в саду – яблуня в плоду.

Висока і крута веселка – на гарну погоду, низька і полога – до негоди.

На Марка небо так яскраво, що і бабам в хаті жарко.

Малий дощ землю брудні, а великий – очищає.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Заборонено лаяти дітей і залишати їх одних в скривдженому стані.

Не рекомендується в цей день скупитися і економити без особливої потреби.

Не можна переїдати в цю суботу, особливо це стосується жирної їжі.

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