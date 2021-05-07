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8 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 8 травня, у світі відзначають Дні пам'яті та примирення, присвячені загиблим у Другій світовій війні, а віряни вшановують пам'ять апостола і євангеліста Марка. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 8 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 8 травня, віряни вшановують пам'ять апостола і євангеліста Марка.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У суботу, 8 травня, іменини відзначають власники таких імен: Віктор, Станіслав, Арсен, Бенедикт, Денис, Іда, Михаїл, Ульрика, Марк, Сильвестр. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Дні пам'яті та примирення, присвячені загиблим у Другій світовій війні.
- Всесвітній День Червоного Хреста і Червоного півмісяця.
- Всесвітній день справедливої торгівлі.
- Всесвітній день мігруючих птахів.
- 1900 — Андрей (Шептицький) був призначений митрополитом Львівським.
- 1903 — перший справжній дирижабль "Лебоді" здійснив свій перший політ на 37 км.
- 1909 — в Москві урочисто відкрили пам'ятник Миколі Гоголю роботи скульптора Андрєєва.
- 1926 — відбувся перший авіапереліт над північним полюсом.
- 1940 — Друга світова війна: німецькі командос у формі голландських військових перетнули німецько-нідерландський кордон і взяли під контроль стратегічні мости для наступного просування вермахту.
- 1943 — Друга світова війна: закінчилось повстання Варшавського гетто.
- 1945 — у передмісті Берліна Карлсгорсті представники німецького командування на чолі з фельдмаршалом Кейтелем вдруге підписали акт про беззастережну капітуляцію збройних сил Німеччини, що набрав чинності о 23:01.
- 1945 — сотні мирних жителів Алжиру вбиті воїнами французької армії під час Алжирського повстання.
- 1947 — Франція вийшла зі складу Міжнародного валютного фонду.
- 1951 — Іван Драч опублікував свій перший вірш.
- 1952 — у Москві розпочався судовий процес над керівниками Єврейського антифашистського комітету.
- 1954 — створена Федерація футболу Азії.
- 1959 — у канадській провінції Онтаріо заборонили покарання ув'язнених биттям.
- 1962 — у Лондоні перестали ходити останні тролейбуси.
- 1970 — вийшов диск "Let It Be".
- 1976 — Шведська група "ABBA" втретє піднялась на першу сходинку британського хіт-параду з піснею "Fernando", яку утримувала протягом місяця.
- 1988 — у Франції пройшов другий тур президентських виборів, за результатами якого на новий семирічний термін обрано Франсуа Міттерана.
- 1994 — Азербайджан приєднався до договору про припинення вогню в Карабаху.
- 1996 — внесено зміни до конституції ПАР — надано рівні громадянські права представникам усіх рас. Зулуські націоналісти і білі екстремісти бойкотували парламентське рішення і весь процес департизації країни.
- 2004 — німецька поліція заарештувала 18-літнього творця комп'ютерного вірусу "Sasser".
ХТО НАРОДИВСЯ 10 ТРАВНЯ
- 1890 — Альтман Мойсей Ельович, єврейський письменник.
- 1901 — Володимир Софроницький, піаніст, троюрідний племінник українського живописця та іконописця Володимира Боровиковського.
- 1906 — Роберто Росселліні, італійський кінорежисер.
- 1916 — Жуау Авеланж, бразильський футбольний функціонер, президент ФІФА (1974—1998).
- 1917 — Данило Лідер, видатний український художник-сценограф, педагог.
- 1952 — Олег Михайличенко, український педагог, доктор педагогічних наук.
- 1962 — Олесь Ульяненко, український письменник, лауреат малої Шевченківської премії 1997 року.
- 1975 — Енріке Іглесіас, іспанський співак.
- 1983 — Маріо Новак, хорватський хокеїст.
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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо випаде у травні три дощі, то і хліба буде на три роки повних.
- Якщо на Марка ясний день – буде хороший урожай ярих.
- Птах в городі – урожай на грядках. Птах в саду – яблуня в плоду.
- Висока і крута веселка – на гарну погоду, низька і полога – до негоди.
- На Марка небо так яскраво, що і бабам в хаті жарко.
- Малий дощ землю брудні, а великий – очищає.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Заборонено лаяти дітей і залишати їх одних в скривдженому стані.
- Не рекомендується в цей день скупитися і економити без особливої потреби.
- Не можна переїдати в цю суботу, особливо це стосується жирної їжі.
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