На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
6 помилок під час сексу, які ви робите регулярно
-
- 217
Дуже часто наша неуважність негативно впливає на інтимне життя. Фахівці вирішили дізнатися, якими є найпоширеніші помилки, яких ми допускаємо під час занять сексом. Візьміть на озброєння, щоб не зіпсувати спекотну ніч!
Отже, якщо ви зауважили, що ваша кохана не надто активно тягнеться до вас у ліжку, – зверніть увагу на свою поведінку під час сексу. Все дуже і дуже просто!
І ще: Пильнуйте за язиком: ці слова дратують кожну жінку під час сексу
Відсутність прелюдії
Запам'ятайте, що для жінок прелюдії та ласки іноді важливіші, аніж сам секс. Якщо ж вам страшно підгорає, то просто оберіть ті пози, під час яких ви можете цілувати свою партнерку або пестити її тіло. Втім, якщо ви будете зациклюватися лише на тому, щоби дійти до фіналу, будьте готові, що до сексу з вами вона охолоне!
Зацикленість на причинних місцях
Ми не відкриємо для вас Америку, а лише нагадаємо, що потрібно привертати увагу не лише її вагіні, а й іншим ерогенним зонам. Не забувайте пестити її груди, гладити спину та сідниці.
Ви не говорите про секс
Надзвичайно поширена помилка, яка негативно впливає на інтимне життя більшості пар. До прикладу, ви любите те і те, а вона – зовсім інше. І кожен з вас мовчить, аби не образити партнера, але це зовсім неправильно! Про секс і ваші інтимні вподобання необхідно говорити, щоби перетворити просто фізичний процес на справжню райську насолоду.
Оргазм не обов'язковий
Жіночий організм побудований настільки складно, що досягати оргазму під час кожного статевого акту вкрай складно. Не зациклюйтесь саме на цьому. Пам'ятайте, що ви приносите задоволення один одному, а не намагаєтесь посісти перше місце на конкурсі оргазмів!
Ці цікаво: Сексологи виявили у жінок 8 типів оргазмів
Звична схема
Ніщо так не псує секс, як його одноманітність. Запам'ятайте раз і назавжди, що у цьому приємному процесі не має бути шаблонів. Не обмежуйтесь лише ліжком і вимкненим світлом. Експериментуйте. Вам може допомогти наша добірка пікантних місць для спонтанного сексу.
Надто багато порно
Порнофільми нічим не відрізняються від звичайних. Там теж знімають все не з першого дубля. Тому не потрібно зациклюватися на вміннях і можливостях порноакторів. Отримуйте задоволення, а не займайтеся сексом до посиніння!
І не забувайте, що ви займаєтесь коханням, а не виконуєте якусь механічну роботу!
Читайте також: Як зробити так, щоб у вашому житті було більше сексу: поради соціологів
- 26 березня
-
22:546 помилок під час сексу, які ви робите регулярно
-
22:24Науковці вразили заявою про марихуану, і до чого тут оргазм
-
21:57Як запобігти переїданню: прості методи
-
21:32Huawei представила смарт-окуляри, і вони мають замінити навушники
-
21:15Гороскоп на 27 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:54У мережі з'явилися кадри з фільму "Гаррі і Меган: становлення королівської пари"
-
20:24Дивіться епічну гонку Tesla Model 3 проти Mercedes-AMG E63 S і Jeep Grand Cherokee SRT8
-
19:53Кішка-сексистка стала зіркою мережі: чоловіки, начувайтеся
-
19:43Європарламент проголосував за скасування переведення годинників
-
19:27Xiaomi анонсувала оновлений Mi Notebook Air: круті можливості за смішні гроші
-
19:15Наталя Могилевська заявила про переїзд з Києва в інше місто
-
18:53Науковці вразили заявою про хороших і поганих людей
-
18:40Олег Скрипка хоче заборонити Євробачення, і ось чому
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:3027 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:23Представлено Huawei P30 та P30 Pro: справжні камерофони на ринку
-
18:12Mitsubishi представила екстремальний пікап L200
-
18:01Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
-
17:54Усього одна крута вправа зміцнить ваше здоров'я
-
17:39У Києві з'явився мурал з доповненою реальністю
-
17:26В Амстердамі заборонять екскурсії по Кварталу червоних ліхтарів
-
17:13Учені успішно випробували протизаплідні таблетки для чоловіків
-
16:54Ryanair почне літати зі ще двох великих українських міст
-
16:44Sony представила екшн-камеру з відкидним екраном
- 26 березня
-
22:546 помилок під час сексу, які ви робите регулярно
-
21:15Гороскоп на 27 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:01Найкрутіші фішки нашого дитинства: ностальгійна колекція з 90-х
-
16:00Слово дня: БЛАВАТ
-
14:00Анекдоти про політику і політиків: актуальні жарти про наболіле
-
12:13Сповідь продавця: чому не варто купувати додаткові сервіси в магазинах техніки
-
10:19Популярні пісні: плейлист свіжих хітів березня для гарного настрою
-
08:10Вибори президента 2019: дата, коли відбудуться вибори в Україні
- 25 березня
-
23:50Люксембург – Україна: відео голів і огляд матчу відбору на Євро 2020
-
21:0026 березня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:00Вибори 2019: новий рейтинг змінив позиції кандидатів у президенти України
-
18:00Володимир Кличко святкує день народження: біографія та історія успіху чемпіона
-
16:10Слово дня: БАЮРА
-
13:59Нацбанк представив нові монети номіналом у 100 гривень: відео
-
12:13ТЕСТ: Хто ти – Порохобот чи ЗеКомандер? Визнач свого ідеального кандидата!
-
10:15Свіжа рок-музика: плейлист нових пісень тижня
-
08:28Яку погоду очікувати в Україні 25 березня
- 24 березня
-
21:30Голос країни 9: дивитись онлайн 10 випуск – як пройшли нокаути
-
19:55Слова, які не варто говорити жінкам під час сексу
-
17:25Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
-
15:00Слово дня: ҐАНДЖ
-
12:19Чому не можна чіпати чужі гроші
-
09:47Зірка Друзів натякнула на можливе продовження серіалу
-
08:32Медики назвали продукти, якими не варто снідати
- 23 березня
-
21:23Джамала й Оля Цибульська вперше показали своїх синочків