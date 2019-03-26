6 помилок під час сексу, які ви робите регулярно

Дуже часто наша неуважність негативно впливає на інтимне життя. Фахівці вирішили дізнатися, якими є найпоширеніші помилки, яких ми допускаємо під час занять сексом. Візьміть на озброєння, щоб не зіпсувати спекотну ніч!

Отже, якщо ви зауважили, що ваша кохана не надто активно тягнеться до вас у ліжку, – зверніть увагу на свою поведінку під час сексу. Все дуже і дуже просто!

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Відсутність прелюдії

Запам'ятайте, що для жінок прелюдії та ласки іноді важливіші, аніж сам секс. Якщо ж вам страшно підгорає, то просто оберіть ті пози, під час яких ви можете цілувати свою партнерку або пестити її тіло. Втім, якщо ви будете зациклюватися лише на тому, щоби дійти до фіналу, будьте готові, що до сексу з вами вона охолоне!

Не забувайте про прелюдію!

Зацикленість на причинних місцях

Ми не відкриємо для вас Америку, а лише нагадаємо, що потрібно привертати увагу не лише її вагіні, а й іншим ерогенним зонам. Не забувайте пестити її груди, гладити спину та сідниці.

Ви не говорите про секс

Надзвичайно поширена помилка, яка негативно впливає на інтимне життя більшості пар. До прикладу, ви любите те і те, а вона – зовсім інше. І кожен з вас мовчить, аби не образити партнера, але це зовсім неправильно! Про секс і ваші інтимні вподобання необхідно говорити, щоби перетворити просто фізичний процес на справжню райську насолоду.

Не соромтеся говорити про секс

Оргазм не обов'язковий

Жіночий організм побудований настільки складно, що досягати оргазму під час кожного статевого акту вкрай складно. Не зациклюйтесь саме на цьому. Пам'ятайте, що ви приносите задоволення один одному, а не намагаєтесь посісти перше місце на конкурсі оргазмів!

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Звична схема

Ніщо так не псує секс, як його одноманітність. Запам'ятайте раз і назавжди, що у цьому приємному процесі не має бути шаблонів. Не обмежуйтесь лише ліжком і вимкненим світлом. Експериментуйте. Вам може допомогти наша добірка пікантних місць для спонтанного сексу.

Секс – не лише про спальню

Надто багато порно

Порнофільми нічим не відрізняються від звичайних. Там теж знімають все не з першого дубля. Тому не потрібно зациклюватися на вміннях і можливостях порноакторів. Отримуйте задоволення, а не займайтеся сексом до посиніння!

І не забувайте, що ви займаєтесь коханням, а не виконуєте якусь механічну роботу!

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