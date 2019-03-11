Сексологи виявили у жінок 8 типів оргазмів

Психологи стверджують, що сексологи можуть відчувати 8 різних типів оргазмів. Таке відкриття вражає!

Статистика показує, що кожна друга жінка імітує оргазм. Це відбувається через те, що жінки не хочуть ображати своїх партнерів, ну і сам по собі жіночий оргазм – це значно складніше явище, ніж оргазм у чоловіків.

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Це підтверджує англійський сексолог Енн Саммерс, яка запевняє, що у жінки не один, і навіть не два типи оргазмів, як це часто стверджується, а цілих 8. І для того, щоб випробувати таку багату палітру насолод у ліжку, жінка повинна йти на різні експерименти. Це дозволить зробити сексуальні стосунки більш задовільними.

Тепер ви знаєте про оргазми трішки більше / TruthTheory

Сексолог підкреслює, що оргазми жінки діляться на вісім типів. Першим є традиційний кліторальний оргазм, з яким все ясно. Другим – оргазм точки G, якогось таємничого скупчення клітин на передній стінці піхви, яке пов'язане з жіночою еякуляцією (наука не визнає існування цієї точки).

Існує так званий змішаний оргазм, який виникає через стимуляції інших зон тіла, наприклад, сосків або анального отвору. До речі, останнє пов'язане з так званим анальним оргазмом – сьогодні сучасні партнери все частіше практикують саме цей різновид сексу. Стимуляція тазового нерва призводить до наймогутнішого оргазму у жінки.

Енн Саммерс також говорить про оргазм точки A – скупчення клітин у так званому передньому склепінні, розміщеному за декілька сантиметрів від точки G. Для досягнення цього оргазму потрібен більший за розміром пеніс або фалоімітатор.

Існує оргазм сосків, оскільки відчуття від стимуляції цієї зони тіла проникають в ту ж саму область мозку, що і відчуття від стимуляції піхви, клітора та шийки матки. Іншими словами, жінка може випробувати оргазм тільки від стимулювання сосків.

Сьомим типом є так званий оргазм м'язів кора, який пов'язаний з фізичними навантаженнями на кшталт пілатесу, що вимагають стискання стегон. Цей оргазм виникає через фрикції при виконанні повторюваних рухів і носіння обтислого одягу.

Ну, а восьмим є фентезійний оргазм – можливість досягти цього відчуття однією лише силою думки без жодних стимуляцій взагалі. Фентезійного оргазму досягають тільки жінки з багатою уявою і після старанних тренувань.

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