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Де найкраще займатися спонтанним сексом, коли неможливо втримати бажань
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Збудження – феномен суто індивідуальний, але часто саме воно впливає на наші інтимні рішення. Утім, якщо ви просто хочете урізноманітнити своє сексуальне життя, вийшовши за межі квартири, ми рекомендуємо вам спробувати зайнятися коханням в одному з цих місць.
Отже, називаємо вам найкращі місця для заняття спонтанним сексом, які принесуть неабияку пікантність вашим стосункам.
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Ліфт
Звичайно ж, не бажано обирати надтісний ліфт у своєму під'їзді. Щонайменше, пам'ятайте, що вам з сусідами доведеться ще неодноразово зустрічатися в межах дому. Втім, якщо вам таки дуже припекло – скористайтесь кнопкою зупинки ліфта. Так, ви власноруч заблокуєте себе в кабінці, але задля того, щоб урізноманітнити своє інтимне життя.
Найкраща поза: вертикальна місіонерська.
Кінотеатр
Рекомендуємо вибирати ранковий сеанс і фільм, який однозначно не користується популярністю. Також не забувайте про те, що ідеальне місце – ряд з самісінького заду. Ви ж не хочете, щоби екран підсвічував усі ваші дії.
Найкраща поза: вершниця.
Клуб
Насправді ж, це може бути не лише клуб, а й кафе, ресторан тощо. Просто зачиніться в одній кабінці туалету, і все! Головне – не обирати ті заклади, де є лише одна кабінка, адже вас будуть постійно відволікати під час археважливого процесу!
Найкраща поза: стоячи ззаду або вертикальна місіонерська.
Сходи
Тут теж працює правило "Не кохайся у під'їзді своєму"! Крім того, рекомендуємо вибирати останній поверх, щоби було менше шансів познайомитися з випадковими свідками вашої шаленої пристрасті.
Найкраща поза: "здвоєна Z" – на колінах, причому ви на сходинку нижче за неї.
Автомобіль
Наявність автомобіля дозволяє кохатися практично всюди, де душі заманеться. Втім, нагадуємо, що вибирати місце потрібно так, щоби не стати зіркою соцмережі.
Найкраща поза: вершниця або doggy-style.
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Кабінка для переодягання
Якщо ви усвідомлюєте, що її шопінг – суцільний стрес для вас, спробуйте дещо розслабитися. Для цього цілком ідеально підійде кабінка для переодягання. Втім, рекомендуємо вибирати такі кабінки, де двері зачиняються зсередини, щоби вас не застукали за пікантним ділом. Ну і будьте обережними, аби не заляпати одяг, за який ви ще не розрахувалися.
Найкраща поза: doggy-style стоячи.
Офіс
Як показує практика, хороший робочий стіл витримує щонайменше двох. Утім, якщо ви не хочете наступного дня червоніти перед директором, переконайтесь, що на вашому робочому місці не встановлені камери відеонагляду. Втім, їх наявність не означає, що ваша кохана не може приходити до вас на обідній секс. Для цього теж можна скористатися вбиральнею.
Найкраща поза: вона на столі обличчям до вас.
Пам'ятайте, що у сексі немає жодних табу. Насолоджуйтесь один одним і урізноманітнюйте своє інтимне життя.
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