Де найкраще займатися спонтанним сексом, коли неможливо втримати бажань

Збудження – феномен суто індивідуальний, але часто саме воно впливає на наші інтимні рішення. Утім, якщо ви просто хочете урізноманітнити своє сексуальне життя, вийшовши за межі квартири, ми рекомендуємо вам спробувати зайнятися коханням в одному з цих місць.

Отже, називаємо вам найкращі місця для заняття спонтанним сексом, які принесуть неабияку пікантність вашим стосункам.

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Ліфт

Звичайно ж, не бажано обирати надтісний ліфт у своєму під'їзді. Щонайменше, пам'ятайте, що вам з сусідами доведеться ще неодноразово зустрічатися в межах дому. Втім, якщо вам таки дуже припекло – скористайтесь кнопкою зупинки ліфта. Так, ви власноруч заблокуєте себе в кабінці, але задля того, щоб урізноманітнити своє інтимне життя.

Найкраща поза: вертикальна місіонерська.

Ліфт ідеально підійде для занять сексом

Кінотеатр

Рекомендуємо вибирати ранковий сеанс і фільм, який однозначно не користується популярністю. Також не забувайте про те, що ідеальне місце – ряд з самісінького заду. Ви ж не хочете, щоби екран підсвічував усі ваші дії.

Найкраща поза: вершниця.

Виберіть місця для поцілунків

Клуб

Насправді ж, це може бути не лише клуб, а й кафе, ресторан тощо. Просто зачиніться в одній кабінці туалету, і все! Головне – не обирати ті заклади, де є лише одна кабінка, адже вас будуть постійно відволікати під час археважливого процесу!

Найкраща поза: стоячи ззаду або вертикальна місіонерська.

У клубі можна не лише потанцювати

Сходи

Тут теж працює правило "Не кохайся у під'їзді своєму"! Крім того, рекомендуємо вибирати останній поверх, щоби було менше шансів познайомитися з випадковими свідками вашої шаленої пристрасті.

Найкраща поза: "здвоєна Z" – на колінах, причому ви на сходинку нижче за неї.

Виберіть ідеальний під'їзд

Автомобіль

Наявність автомобіля дозволяє кохатися практично всюди, де душі заманеться. Втім, нагадуємо, що вибирати місце потрібно так, щоби не стати зіркою соцмережі.

Найкраща поза: вершниця або doggy-style.

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Автомобіль – універсальне місце для занять сексом

Кабінка для переодягання

Якщо ви усвідомлюєте, що її шопінг – суцільний стрес для вас, спробуйте дещо розслабитися. Для цього цілком ідеально підійде кабінка для переодягання. Втім, рекомендуємо вибирати такі кабінки, де двері зачиняються зсередини, щоби вас не застукали за пікантним ділом. Ну і будьте обережними, аби не заляпати одяг, за який ви ще не розрахувалися.

Найкраща поза: doggy-style стоячи.

Шопінг може бути цікавим і для чоловіка!

Офіс

Як показує практика, хороший робочий стіл витримує щонайменше двох. Утім, якщо ви не хочете наступного дня червоніти перед директором, переконайтесь, що на вашому робочому місці не встановлені камери відеонагляду. Втім, їх наявність не означає, що ваша кохана не може приходити до вас на обідній секс. Для цього теж можна скористатися вбиральнею.

Найкраща поза: вона на столі обличчям до вас.

Робочий стіл не лише для роботи

Пам'ятайте, що у сексі немає жодних табу. Насолоджуйтесь один одним і урізноманітнюйте своє інтимне життя.

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