Як зробити так, щоб у вашому житті було більше сексу: поради соціологів

Це заняття позитивно впливає на інтимне життя

Фахівці назвали три показники міцних стосунків, які позитивно впливають на кількість сексу. Їхні поради вас однозначно вразять!

Американські соціологи проаналізували дані трьох масштабних досліджень, у яких брали участь 11 тисяч осіб. Вони з'ясували, що хороший і регулярний секс залежить від розподілу обов'язків по дому.

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Думки респондентів збіглися в трьох основних критеріях, які впливають на міцність стосунків: вірність, розподіл обов'язків по дому, а також якісний секс.

Що особливо цікаво, був виявлений і прямий зв'язок між другим і третім пунктами – пари, які ділили хатню роботу, були задоволеніші своїм сексуальним життям, ніж ті, де всю роботу по дому виконує хтось одна (або один).

Ось чому так важливо ділити хатні обов'язки

Кумедним є той факт, що одним із головних висновків дослідження стало те, що якщо миттям посуду в сім'ї займався чоловік, то пара рідше сварилася та більше займалася коханням.

Також позитивно на інтимне життя впливає уміння чоловіків робити потрібні, вигідні та якісні покупки для дому: меблі, продукти тощо. Жінки цінують той факт, що їхнім другим половинкам не потрібно кожного разу тицяти пальцем на проблему, яка виникла.

Тепер ви знаєте, що потрібно робити, щоби збільшити кількість сексу у вашому житті!

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