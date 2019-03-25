Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибори президента України 2019 Євро 2020 Голос країни

Як зробити так, щоб у вашому житті було більше сексу: поради соціологів

  • 108
Це заняття позитивно впливає на інтимне життя - фото 1
Це заняття позитивно впливає на інтимне життя

Фахівці назвали три показники міцних стосунків, які позитивно впливають на кількість сексу. Їхні поради вас однозначно вразять!

Американські соціологи проаналізували дані трьох масштабних досліджень, у яких брали участь 11 тисяч осіб. Вони з'ясували, що хороший і регулярний секс залежить від розподілу обов'язків по дому.

І ще: Пильнуйте за язиком: ці слова дратують кожну жінку під час сексу

Думки респондентів збіглися в трьох основних критеріях, які впливають на міцність стосунків: вірність, розподіл обов'язків по дому, а також якісний секс.

Що особливо цікаво, був виявлений і прямий зв'язок між другим і третім пунктами – пари, які ділили хатню роботу, були задоволеніші своїм сексуальним життям, ніж ті, де всю роботу по дому виконує хтось одна (або один).

Ось чому так важливо ділити хатні обов'язки - фото 316827
Ось чому так важливо ділити хатні обов'язки

Кумедним є той факт, що одним із головних висновків дослідження стало те, що якщо миттям посуду в сім'ї займався чоловік, то пара рідше сварилася та більше займалася коханням.

Також позитивно на інтимне життя впливає уміння чоловіків робити потрібні, вигідні та якісні покупки для дому: меблі, продукти тощо. Жінки цінують той факт, що їхнім другим половинкам не потрібно кожного разу тицяти пальцем на проблему, яка виникла.

Тепер ви знаєте, що потрібно робити, щоби збільшити кількість сексу у вашому житті!

Читайте також: Перевірте себе: три ознаки того, що у вас щось не так з потенцією

Джерело: Mport
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
  • 04 березня, 15:17
  • 4581
Дівчина тижня: найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)
  • 24 березня, 17:25
  • 1018
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1342095
Загрузка...

Конкурс

Вигравай зарплату президента на Радіо МАКСИМУМ!
Новини
Радіо Максимум Новини Секс