50-річна Дана Інтернешнл влаштувала ефектне шоу на сцені Євробачення 2019: відео виступу

Співачка Дана Інтернешнл стала гостею першого півфіналу Євробачення 2019. На сцені Тель-Авіва переможниця конкурсу в 1998 році виконала кавер на хіт Бруно Марса та влаштувала романтичний флешмоб. Дивіться!

Нагадаємо, ізраїльська співачка-транссексуалка Дана Інтернешнл (справжнє ім'я Шарон Коен) виграла Євробачення 1998 з піснею Diva. У 2011 році зірка ще раз спробувала свої сили в конкурсі, але не змогла пройти у фінал. Пригадаймо перемогу Дани Інтернешнл на Євробаченні 1998:

Через 21 рік після тріумфу Дана повернулася на головну сцену Європи, виконавши кавер на пісню Бруно Марса "Just The Way You Are". У треку йдеться про те, як важливо бути самим собою. Дивіться відео ефектного виступу зірки в першому півфіналі Євробачення 2019:

Цікаво, що під час виступу Дани на великому екрані показували закохані пари в залі, які потрапляли в "камеру поцілунків" та, звісно, цілувалися!

Dana International - First Semi-Final - Eurovision 2019

