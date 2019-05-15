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50-річна Дана Інтернешнл влаштувала ефектне шоу на сцені Євробачення 2019: відео виступу

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Dana International - фото 1
Dana International / gettyimages

Співачка Дана Інтернешнл стала гостею першого півфіналу Євробачення 2019. На сцені Тель-Авіва переможниця конкурсу в 1998 році виконала кавер на хіт Бруно Марса та влаштувала романтичний флешмоб. Дивіться!

Нагадаємо, ізраїльська співачка-транссексуалка Дана Інтернешнл (справжнє ім'я Шарон Коен) виграла Євробачення 1998 з піснею Diva. У 2011 році зірка ще раз спробувала свої сили в конкурсі, але не змогла пройти у фінал. Пригадаймо перемогу Дани Інтернешнл на Євробаченні 1998:

Це цікаво: Хто пройшов у фінал Євробачення 2019 після 1 півфіналу

Через 21 рік після тріумфу Дана повернулася на головну сцену Європи, виконавши кавер на пісню Бруно Марса "Just The Way You Are". У треку йдеться про те, як важливо бути самим собою. Дивіться відео ефектного виступу зірки в першому півфіналі Євробачення 2019:

Цікаво, що під час виступу Дани на великому екрані показували закохані пари в залі, які потрапляли в "камеру поцілунків" та, звісно, цілувалися!

Dana International - First Semi-Final - Eurovision 2019 - фото 327591
Dana International - First Semi-Final - Eurovision 2019

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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