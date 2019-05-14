Євробачення 2019: епатажний БДСМ-гурт Hatari підірвав сцену конкурсу

У першому півфіналі Євробачення 2019 виступила група Hatari (Ісландія). Музиканти є не тільки найепатажнішими учасниками цьогорічного конкурсу, а ще й входять до фаворитів!

На сцені Євробачення 2019 ісландський гурт Hatari у складі вокалістів Клеменса Нікулассона Ганнігана, Маттіаса Триггві Харальдссона та Ейнара Храфна Стефансона виконав пісню "Hatrið mun sigra".

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Музиканти вже стали найбільшим відкриттям цьогорічного конкурсу, вразивши світ своєю епатажністю. Назва гурту перекладається як "Ненависник", і саме про ненависть, смерть, революцію в людському суспільстві та кінець існування людства й співає сатиричний техно-панк-рок-гурт з Рейкв'явіка.

На сцені Тель-Авіва Hatari з'явилися у тематичних БДСМ-костюмах та з металевими декораціями. Їхній номер справив таке враження, ніби MARUV і Rammstein вирішили об'єднати свої зусилля. Один з солістів "гарчить" майже так, як Тілль Ліндеманн, а його музиканти також "рвуть" струни. А потім з ангельським жіночим голосом і в костюмі БДСМ-жриці з'являється "MARUV". Зацініть самі!

Дивитись онлайн відео виступу Хатарі:

Назва пісні Hatrið mun sigra у перекладі означає "Ненависть запанує". Сама ж композиція констатує смерть всього живого та падіння Європи. Учасники Hatari кажуть, що вони – "антикапіталістична група виконавців технічної продуктивності БДСМ". При цьому гучні скандали та епатажні витівки не завадили ісландцям потрапити у фаворити Євробачення: їм прогнозують 4 місце у фіналі.

Тут більше про Євробачення 2019: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу