5 токсичних типів людей, від яких варто триматись якомога далі

Будь-які стосунки з людьми впливають на наше життя, а інколи за красивою картинкою та словами насправді ховаються ті, хто зовсім не бажає вам щастя. Психологи назвали 5 типів людей, з якими не варто контактувати.

Якщо спілкування з певними людьми залишає після себе неприємний осад або відчуття невдоволення собою, то пора щось змінювати. Існує значно більше, аніж 5 типів токсичних людей, але саме ці є найпоширенішими. Якщо ви впізнали певні ознаки, то краще тримайтесь від таких осіб якомога далі.

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1. Критик

Ви коли-небудь відчували у стосунках осуд чи критику за будь-які дії чи думки? Варто розуміти, що критика – це не порада, адже не завжди є здоровою і корисною для вас.

Уявіть, що ви запізнились на 15 хвилин на вечерю без жодного попередження. Якщо людина помітно злиться, а не запитує, чому так трапилось чи щось сталось, то автоматично починає вас ображати. Це чудовий приклад критики. Особливо, коли партнер починає критикувати кожен крок, змушуючи відчувати приниження та втрату самооцінки.

Є й інший варіант події: ви запізнюєтесь на 15 хвилин, а людина турбується, чи все у порядку, чи часто ви так робите і чому. У такому випадку вона намагається зрозуміти ситуацію. Критики можуть внести чимало токсичності у стосунки, навіть не називаючи вас якимись неприємними словами, а просто осуджуючи все.

Важливо: навіть батьки інколи роблять таку помилку, хоча не бажають дітям зла. Приклад: "Ти поганий (а) син (донька)" замість "Ти вчинив (ла) погано".

2. Пасивний агресор

Пасивна агресія – це все одно пасивне вираження гніву. У таких випадках буває важко зрозуміти суть повідомлення від людини. Зате виникає ілюзія, що ви завжди ходите по лезу ножа, адже будь-яка річ може стати причиною для прояву сарказму, зворотних компліментів та заперечення почуттів.

Доволі популярний приклад: ви чимось засмутили партнера, але не впевнені, що саме зробили не так. Тому ви запитуєте, чи людина сердиться і чому. Але партнер не каже чесно, що почувається погано, а відповідає, що все нормально. Через це й у вас купа зайвих думок, і людина починає посилати пасивно-агресивні сигнали.

Якщо людина не може спілкуватись прямолінійно, використовує у якості захисту сарказм та поводиться так, ніби нічого не трапилось, то перед вам пасивний агресор.

3. Нарцис

Такі люди поводяться так, наче вони є центром всесвіту. Вон впевнені, що знають та вміють усе краще за інших. Не варто шукати у цих людях щось хороше, адже нормальна самооцінка і завищена – це різні речі. Нарцисизм можна назвати розладом, а ці люди зроблять усе, щоб дивитись на інших зверхньо та ніколи не йдуть на компроміс. зате з легкістю можуть зіпсувати важливий для вас день, адже хочуть зажди відчувати увагу до себе і не люблять, коли хтось забирає її. До того ж нарцисів легко розлютити навіть звичайною порадою. У таких випадках вони не зможуть загальмувати та стримати ненависть.

4. Кам'яна стіна

Так можна назвати людей, які відмовляються від розмови, щоб уникнути проблем. Вони тримають у собі всі емоції та почуття, а також не готові йти на контакт. Через це близьке оточення "кам'яних" осіб постійно страждає, адже вважає себе негідним чесності та відвертого спілкування.

Тому, якщо ви намагаєтесь поговорити з близькою людиною, а вона відмовляється бути відкритою, то, можливо, варто замислитись над існуванням цих стосунків.

5. Асоціальна особистість.

Варто розуміти, що асоціальність – це дуже складний особистісний розлад, через який виникають порушення поведінки. Сюди входять риси соціопатії (вибухова та насильницька поведінка) та психопатії.

Звісно ж, всім ми маємо тенденції до різних рис особистості, тому саме ці люди можуть спокушати громадськість. Однак навіть хороше до них ставлення не змінює таких людей. Їх називають психологічними хамелеонами, які відіграють певну емоційну роль, щоб маніпулювати ситуацію. Все для того, щоб досягнути певних цілей чи задоволення.

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