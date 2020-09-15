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Про що шкодують і що цінують люди, які дожили до 90
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Життя настільки стрімко проходить з кожним роком, що інколи важко зупинитись та чесно визначити найважливіше. Тому довгожителі поділились думкою про те, що варто цінувати, а також розповіли, про що шкодують.
Що справді важливо для людей, які дожили до 90
Продовжувати навчатись
94-річна шотландка Джин Міллер ще кілька років тому пояснила, що для неї дуже важливо отримувати знання у будь-якому віці, адже життя – це постійна самоосвіта. Тому жінка займається спортом, вивчає німецьку та відвідує драмгурток. Саме постійний пошук нової інформації та вражень дозволяють Джин почуватись молодою та мати насичене життя.
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Затишна вечеря у колі близьких
Люди настільки зайняті через стрімкий ритм життя, що не мають часу для спокійних зустрічей з друзями і рідними. Але саме такі миті стають хорошими спогадами. Так вважає 91-річна Шейла Кітінг, для якої найбільше задоволення – це сімейна вечеря.
Час з дітьми
Письменниця Лідія Сон ще у 2018 взяла інтерв'ю у людей за 90. Виявилось, що найкращими моментами у їхньому житті були ті, коли діти були маленькими та жили разом з ними. Хоч не обходилось без стресу, але це все одно найщасливіший період для них
Бути корисним
Для 90-річного Крішнамутрі Дасу найбільше радості приносять саме ті ситуації, коли він може стати у пригоді іншим. І справді. люди почуваються щасливими, коли роблять щедрі вчинки.
Жити спокійно
Для 99-річного Дона Андерсона справжнім щастям є спокійна робота. За його словами, ключовим уроком є розмірене та розслаблене життя, щоб не надто перейматись через щось і не надто поспішати.
Святкувати без причин
Люди звикли святкувати лише певні важливі дати, але насправді у спогадах залишаються не вони, а самі емоції під час вечірок. Тому 100-річна Рут радить не дивитись на календар, а робити кожен день святом.
Про що шкодують довгожителі
Любили надто мало
Виявилось, що чимало людей переймається не так через кар'єру, як тому, що любили надто мало. Саме це найсвітліше почуття у світі стало і причиною для суму, адже мало хто дозволяв собі любити і проявляти цю любов.
Що не зміцнювали стосунки між своїми дітьми
Багато довгожителів турбуються через те, що їхні стосунки з дітьми чи між дітьми склались не так, як їм би хотілось. У декого діти навіть по 20 років не розмовляють між собою, що змушує батьків втрачати сон та постійно хвилюватись.
Що не стежили за здоров'ям
Хоч сам факт, що людина перетнула позначку у 90 років, говорить про те, що вона робила все правильно, але чимало довгожителів скаржаться, що могли б краще підтримувати своє тіло та мозок у формі.
Що не створили грошову подушку раніше
Не так багато людей за 90 хотіли б працювати ще більше, але чимало хто бажав би створити фінансову подушку раніше. 94-річна Пем Зелдін з радістю б порадила собі у молодості почати робити накопичення, щоб у старості жити у стабільності.
Що хвилювались
Чимало літніх людей жаліють, що часто дратувались та переймались через такі дрібниці. Зараз вони радять не забувати посміхатись просто так, адже поганий гумор не приносить жодної користі.
Що сиділи вдома
Саме бажання мандрувати та постійно рухатись не зникає з віком. Та й мало від кого можна почути скарги на надто велику кількість подорожей.
Що рано стали пенсіонерами
Японський лікар Шікейкі Хінохара, який вважається найстаршим практикуючим медиком у світі, наголошує, що не обов'язково взагалі йти на пенсію, особливо після 65. Це допомагає відчувати ціль у житті та постійно саморозвиватись.
Що надто переймались через матеріальне
Хінохара також наголошує, що не варто надто прив'язуватись до речей та накопичення матеріального. Адже ніхто не знає, коли настане час йти, а всі свої здобутки й так не вдасться забрати з собою.
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