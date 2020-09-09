ТОП-9 речей, які ніколи не роблять розумні люди

Мало хто не вважає себе кмітливим, але справді розумні люди не лише вміло використовують інформацію, а відмовляються від непотрібних дій. Що не варто робити – читайте далі.

Не дозволяють псувати собі настрій

Коли ваші настрій та самооцінка залежать від інших, то ви вже не господар свого щастя. Тому розумні люди тішаться власним успіхам і не дозволяють іншим забирати у них ці почуття. Звісно ж, неможливо повністю відокремитись від думок інших про себе, але не варто порівнювати себе з кимось.

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Не забувають

Емоційно дорослі люди швидко пробачають, однак це не означає, що вони одразу забувають всі образи. Прощення дозволяє відпустити ситуацію, щоб рухатись далі. Однак розумні люди навряд чи дають другий шанс, адже не хочуть повторювати помилок.

Не збираються померти у бою

Розумні люди знають, наскільки важливо берегти себе, щоб кожного дня боротися. Тому у конфліктних ситуаціях вони не дають верх емоціям. Це дозволяє їм розумно вибирати, коли варто "йти у бій", а коли відступити.

Не прагнуть ідеалу

Розумні люди не ставлять собі за мету досконалість, адже знають, що її не існує. Якщо ж прагнути ідеалу постійно, то доведеться жити з вічним відчуттям невдоволення собою.

Не живуть минулим

Невдачі можуть негативно впливати на впевненість та ускладнюють процес досягнення цілей у майбутньому. Тому що успіх – це підйом після падіння і рух вперед, який передбачає з минулого лише досвід.

Не зациклюються на проблемах

Розумні люди не зосереджують всю свою увагу на негативі, адже це лише погіршує стан стресу та заважає йти далі. Важливо ставити за ціль покращення ситуації навколо, а не саму проблему.

Не спілкуються з надто негативними людьми

Ті. хто постійно скаржиться на життя, явно не допомагають своєму оточенню. Їм подобається, коли їх жаліють, коли ситуація в друзів також не хороша. Таким людям не потрібне розв'язання їхніх проблем, адже їм комфортно у такому стані. Тому розумні люди уникають такого оточення, аби самим не перетворитись у таких персонажів

Не тримають образу

Стримування образи лише погіршує емоційний стан, а думки про неприємні події переводять тіло у режим боротьби. Це зайва витрата ресурсів на пустому місці.

Не погоджуються на те, чого насправді не хочуть

Люди, які не вміють відмовляти, значно частіше відчувають стрес, вигорання та можуть страждати від депресії. Багатьом складно просто сказати "ні", але це потужне слово дозволяє зберегти власні цілі та дорогоцінний час на їх виконання.

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