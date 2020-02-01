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5 типових помилок при провітрюванні квартири взимку
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Багато людей провітрюють взимку квартиру неправильно, стверджують медики. Меблі, присунуті впритул до стіни, недостатнє провітрювання, мікровентиляція, занадто сильне опалення, небажання відкривати вікна у погану погоду, – все це типові помилки, які роблять повітря несвіжим або небезпечним.
Розповідаємо вам про найпоширеніші помилки, яких ми допускаємось під час провітрювання оселі взимку.
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1. Недостатнє провітрювання. У будь-якій квартирі, де проживає сім'я, щодня з різних джерел (включаючи природну вологість повітря і дихання людей) випаровується вода. В умовах поганої вентиляції зайва волога осідає у вигляді конденсату в найбільш холодній частині приміщення – взимку там розвивається особливо сприятливе середовище для розмноження спор цвілі.
Якщо взимку вікна відкриваються тільки на кілька хвилин, – це помилка. Для позбавлення від вогкості провітрювати кімнати квартири необхідно від двох до чотирьох разів на день.
2. Мікровентиляція. Влітку вікна в будинках часто залишаються відкритими цілодобово для безперервного надходження свіжого повітря. У зимовий сезон це типова помилка. Невелика щілина робить повітрообмін повільним, кімнати не стільки освіжаються, скільки остигають, а їх опалення витрачається даремно. До того ж область над щілиною залишається постійно холодною, тут можуть утворюватися краплі вологи і осередки цвілі.
Взимку краще не відкривати кватирки, а регулярно влаштовувати невеликі 10-хвилинні протяги з розкритими навстіж вікнами.
3. Меблі під стіною. Комод, шафа або ліжко неможливо поставити посеред кімнати. Але розміщувати їх впритул до стіни, особливо зовнішньої, помилково. Для циркуляції повітря між стіною і меблями занадто мало місця. У квартирі з підвищеною вологістю це посприяє появі цвілі.
4. Ігнорування запітнілого скла. Поява конденсату – перший знак неправильної або недостатньої вентиляції, підвищеної вологості, яка призводить до поширення грибка.
5. Занадто тривале провітрювання. Вентилювати приміщення протягом однієї-двох хвилин взимку не має сенсу: волога не встигає випаруватися, і в місцях її скупчення може з'явитися цвіль. Але і занадто довго краще не провітрювати: помешкання сильно охолоджується, що може потребувати додаткової енергії для обігріву. Чи не марнотратно це? У зимовий час достатньо 10-15 хвилин наскрізного провітрювання.
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