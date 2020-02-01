5 типових помилок при провітрюванні квартири взимку

Багато людей провітрюють взимку квартиру неправильно, стверджують медики. Меблі, присунуті впритул до стіни, недостатнє провітрювання, мікровентиляція, занадто сильне опалення, небажання відкривати вікна у погану погоду, – все це типові помилки, які роблять повітря несвіжим або небезпечним.

Розповідаємо вам про найпоширеніші помилки, яких ми допускаємось під час провітрювання оселі взимку.

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1. Недостатнє провітрювання. У будь-якій квартирі, де проживає сім'я, щодня з різних джерел (включаючи природну вологість повітря і дихання людей) випаровується вода. В умовах поганої вентиляції зайва волога осідає у вигляді конденсату в найбільш холодній частині приміщення – взимку там розвивається особливо сприятливе середовище для розмноження спор цвілі.

Якщо взимку вікна відкриваються тільки на кілька хвилин, – це помилка. Для позбавлення від вогкості провітрювати кімнати квартири необхідно від двох до чотирьох разів на день.

2. Мікровентиляція. Влітку вікна в будинках часто залишаються відкритими цілодобово для безперервного надходження свіжого повітря. У зимовий сезон це типова помилка. Невелика щілина робить повітрообмін повільним, кімнати не стільки освіжаються, скільки остигають, а їх опалення витрачається даремно. До того ж область над щілиною залишається постійно холодною, тут можуть утворюватися краплі вологи і осередки цвілі.

Взимку краще не відкривати кватирки, а регулярно влаштовувати невеликі 10-хвилинні протяги з розкритими навстіж вікнами.

Відкривайте вікна навстіж

3. Меблі під стіною. Комод, шафа або ліжко неможливо поставити посеред кімнати. Але розміщувати їх впритул до стіни, особливо зовнішньої, помилково. Для циркуляції повітря між стіною і меблями занадто мало місця. У квартирі з підвищеною вологістю це посприяє появі цвілі.

4. Ігнорування запітнілого скла. Поява конденсату – перший знак неправильної або недостатньої вентиляції, підвищеної вологості, яка призводить до поширення грибка.

5. Занадто тривале провітрювання. Вентилювати приміщення протягом однієї-двох хвилин взимку не має сенсу: волога не встигає випаруватися, і в місцях її скупчення може з'явитися цвіль. Але і занадто довго краще не провітрювати: помешкання сильно охолоджується, що може потребувати додаткової енергії для обігріву. Чи не марнотратно це? У зимовий час достатньо 10-15 хвилин наскрізного провітрювання.

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