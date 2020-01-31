Експерти розповіли, як мотивувати себе займатися спортом

Щодня ми шукаємо собі виправдання, аби не займатися спортом, тому відкладаємо тренування на наступний "понеділок". Але, щоб змінити своє життя вже зараз, потрібно правильно себе мотивувати та виконувати вправи, які будуть стимулювати тіло до активності.

Отже, що потрібно робити, аби почати нарешті займатися спортом.

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Усього 15 хвилин

Починати заняття спортом дуже важко, адже кожен мотивує себе по-своєму. Але є такий термін "ейфорія бігуна" – емоційний стан, який виникає під час бігу і призводить до особливого підйому, стійкості до болю та втоми. Така ейфорія є в різних видах спорту, і вона мотивує рухатись далі. Перші заняття варто починати з коротких і простих тренувань і бігу, а з часом перемикатися на складніші вправи. Кожна додаткова хвилина викликатиме у вас почуття ейфорії, а результати – надзвичайну радість.

Встановіть правильний темп

Заняття спортом позитивно впливають на наше життя і максимально підвищують рівень енергії та сил. Під час бігу не потрібно думати про неприємності на роботі, сварки або домашній побут; нехай все відійде на другий план. На ось на першому нехай буде впевненість, внутрішня мотивація й орієнтація на успіх.

Налаштуйтесь на позитив і почніть робити перші кроки

Розвивайте звички

Наш мозок ненавидить шантаж, тому ви повинні точно розуміти, чому варто бігати щодня о 06:00. Ви обов'язково повинні вибрати конкретну мету для мотивації. Якщо після пробудження у вас немає бажання йти на пробіжку або в спортзал, тоді займайтеся спортом вечорами. У будь-якому випадку, заведіть собі за звичку в один і той же час бігати, стрибати, займатися йогою або іншим комплексом вправ.

Головне – зробити перший крок, а також отримувати задоволення від того, чим ви займаєтесь. Ну і не варто забувати насолоджуватися хітами, перевіреними часом на Радіо МАКСИМУМ ;)

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