На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Експерти розповіли, як мотивувати себе займатися спортом
-
- 39
Щодня ми шукаємо собі виправдання, аби не займатися спортом, тому відкладаємо тренування на наступний "понеділок". Але, щоб змінити своє життя вже зараз, потрібно правильно себе мотивувати та виконувати вправи, які будуть стимулювати тіло до активності.
Отже, що потрібно робити, аби почати нарешті займатися спортом.
І ще: Медики розповіли, чому корисно робити перерви між тренуваннями
Усього 15 хвилин
Починати заняття спортом дуже важко, адже кожен мотивує себе по-своєму. Але є такий термін "ейфорія бігуна" – емоційний стан, який виникає під час бігу і призводить до особливого підйому, стійкості до болю та втоми. Така ейфорія є в різних видах спорту, і вона мотивує рухатись далі. Перші заняття варто починати з коротких і простих тренувань і бігу, а з часом перемикатися на складніші вправи. Кожна додаткова хвилина викликатиме у вас почуття ейфорії, а результати – надзвичайну радість.
Встановіть правильний темп
Заняття спортом позитивно впливають на наше життя і максимально підвищують рівень енергії та сил. Під час бігу не потрібно думати про неприємності на роботі, сварки або домашній побут; нехай все відійде на другий план. На ось на першому нехай буде впевненість, внутрішня мотивація й орієнтація на успіх.
Розвивайте звички
Наш мозок ненавидить шантаж, тому ви повинні точно розуміти, чому варто бігати щодня о 06:00. Ви обов'язково повинні вибрати конкретну мету для мотивації. Якщо після пробудження у вас немає бажання йти на пробіжку або в спортзал, тоді займайтеся спортом вечорами. У будь-якому випадку, заведіть собі за звичку в один і той же час бігати, стрибати, займатися йогою або іншим комплексом вправ.
Головне – зробити перший крок, а також отримувати задоволення від того, чим ви займаєтесь. Ну і не варто забувати насолоджуватися хітами, перевіреними часом на Радіо МАКСИМУМ ;)
Читайте також: 4 найкращі продукти для відновлення після тренування
-
21:56Уся в маму: 12-річна донька Міли Йовович знялась для глянцю
-
21:32Експерти розповіли, як мотивувати себе займатися спортом
-
21:111 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:49Коронавірус став модним трендом: промовисті світлини, які обурили користувачів мережі
-
20:22Huawei заявила, що більше не повернеться до сервісів Google
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
19:52Tesla Model S отримає рекордний запас ходу
-
19:23ТЕСТ: Який ти у сексі?
-
18:54Брехун, брехун: ведучий Carpool Karaoke не завжди керує машиною під час шоу
-
18:33У Wizz Air розповіли, що буде з рейсами до Великої Британії після Brexit
-
18:10Гороскоп на 1 лютого 2020: яких знаків Зодіаку чекає фортуна
-
18:00Кінопрем'єри лютого 2020: найкрутіші нові фільми, які вийдуть у прокат
-
17:44У мобільній версії Google Earth з'явилася нова функція
-
17:19Дивіться, як оновлена Toyota RAV4 справляється з "лосиним тестом"
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:48Розлитий чай ледь не став причиною авіакатастрофи
-
16:30TVORCHI – Bonfire: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
16:19У новому трейлері Соніка в кіно знялись спортсмени
-
16:07Сліпа на СТБ: дата виходу і графік серій містичного серіалу
-
15:53Гільдія акторів Голлівуду прийняла нові правила зйомок секс-сцен
-
15:31Камери зняли перший метеор у 2020 році
-
15:13Експерти розповіли, як правильно надягати медичну маску
-
14:43Volkswagen купуватиме електрокари сам у себе, щоб не платити штрафи
-
14:31Британський паб заборонив вхід людям без шкарпеток і в спортивних штанах, і ось чому
-
14:14Розкрито подробиці камери нового флагмана Sony Xperia 5 Plus
-
21:32Експерти розповіли, як мотивувати себе займатися спортом
-
19:23ТЕСТ: Який ти у сексі?
-
18:00Кінопрем'єри лютого 2020: найкрутіші нові фільми, які вийдуть у прокат
-
16:30TVORCHI – Bonfire: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
12:57Те відчуття, коли випадково зустрів свого кумира: добірка ностальгійних фото
-
10:40Здивуйся по максимуму! 5 книг, які можна не лише читати
-
07:15Погода в Україні 31 січня: точний прогноз на п'ятницю
- 30 січня
-
21:53Неймовірно, але факт: люди дійсно думають, що коронавірус пов'язаний із пивом Corona
-
20:00ТЕСТ: Визнач свій сексуальний тип
-
18:10На замітку водіям: у яких випадках можна скасувати штраф, виписаний поліцейським
-
16:21Моделі 90-х: як змінилася спокуслива дружина президента Меланія Трамп (18+)
-
14:15Нові серіали лютого 2020: список новинок, які вам точно сподобаються
-
12:13Як прокачати Smart TV: поради, які дозволять витиснути максимум зі свого телевізора
-
10:26Нова рок-музика січня 2020: плейлист найкрутіших треків місяця
-
07:18Погода в Україні 30 січня: у яких областях пройдуть дощі зі снігом
- 29 січня
-
21:5210 щоденних звичок по-справжньому щасливих пар
-
19:00Перевірте, чи підходите ви один одному: гороскоп сумісності знаків Зодіаку
-
17:00Які канали залишилися на супутнику після кодування сигналу: перелік
-
15:52Усе про коронавірус: Супрун розвіяли міфи та дала важливі поради
-
13:31Подорожі наодинці та віддалена робота: 7 головних travel-трендів 2020 року
-
12:07Чому бій під Крутами був перемогою, а не поразкою: історія і факти
-
07:15Погода в Україні 29 січня: мокрий сніг і штормовий вітер
- 28 січня
-
22:22Секс-експерт розповів, як зробити ваше інтимне життя яскравим і насиченим
-
18:21Лютий стане найщасливішим місяцем для цих знаків Зодіаку
-
16:11Оскар 2020 за найкращий фільм: усе про номінантів на головну нагороду