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Усе про коронавірус: Супрун розвіяли міфи та дала важливі поради
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Чи можна розпаковувати посилки з Китаю, як передається коронавірус і чи можна покращити імунітет – розповіла колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун. Дізнавайтесь всі відповіді на питання про коронавірус, які вас хвилюють.
Китайський коронавірус сколихнув світ і змусив мешканців різних куточків панікувати та шукати способи уникнути його. Тому ексглава Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook вирішила розставити всі крапки над "і" щодо цієї теми.
Детальніше: Коронавірус з Китаю – що це таке, симптоми, лікування і профілактика
"Передусім, зберігаймо спокій. Жодного апокаліпсису від уханського вірусу не передбачається. Так, поширення раніше невідомого штаму справді бентежить, але міжнародна спільнота робить все можливе, щоби оперативно протидіяти вірусу. Ми вже знаємо про нього досить багато", – наголосила вона.
Що відомо про коронавірус:
- Він передається від людини до людини.
- Симптоми нагадують гостру респіраторну інфекцію: кашель, гарячка, труднощі з диханням.
Як захиститись від коронавірусу:
- Часто і ретельно мити руки;
- Не торкатись очей, носа і рота брудними руками;
- Уникати контактів з хворими людьми.
"Якщо відчуваєте, що захворіли, залишайтеся вдома, уникайте тісного контакту з іншими людьми, чхайте та кашляйте у згин ліктя або прикривайте рот і ніс серветками, ретельно мийте руки водою і милом опісля, провітрюйте приміщення та дезінфікуйте поверхні. А також повідомте про симптоми вашого сімейного лікаря. Поки це всі рекомендації, яких слід дотримуватися, щоби захистити себе на територіях, де немає спалахів хвороби (Україна нині до них відноситься)", – додала Супрун.
Чи потрібно приймати вітаміни, БАДи або "імуномодулятори", щоб "зміцнити імунітет" і чи потрібно виходити з дому тільки у захисних масках? Це зайва паніка або спосіб заробити на цьому.
- Річ у тому, що імуномодулятори застосовують тільки у випадку дуже серйозних захворювань (онкологія чи трансплантації органів).
- Гомеопатія не працює взагалі, а захисні маски допомагають лише пацієнтам, щоб захиститись від поширення інфекції в закритих приміщенням, або медикам під час операцій. Маски не захищають від хвороб тих, хто її одягає.
- Оксолінова мазь може навіть підняти шанси занедужати, адже її противірусні властивості недоведені, а цибуля взагалі не допомагає для профілактики захворювань.
- Вакцини проти коронавірусу не існує! Тому не ведіться на різні пропозиції придбати таку річ.
Чи можна заразитись коронавірусом від посилок та екзотичних фруктів з Китаю?
Ні. Річ у тому, що це середовище зовсім не підходить для тривалого виживання вірусу за час транспортування.
Що робити, щоб бути менш вразливим до різних хвороб:
- Мити руки;
- Збалансовано харчуватись;
- Пити достатньо рідини;
- Провітрювати та зволожувати приміщення;
- Займатись спортом і бути фізично активними;
- Подбати про достатню кількість сну.
"В таких умовах вкрай важливо не втрачати навичку мислити критично. Швидше за все разом із новинами про статистику зафіксованих випадків коронавірусу 2019-nCOV і кількості смертей, буде з’являтися все більше повідомлень, аби посіяти паніку, а разом з цим просунути різні начебто інноваційні методи профілактики та лікування (до речі, специфічного лікування коронавірусу не існує)", – підсумувала Супрун.
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