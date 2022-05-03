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4 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 4 травня, у світі відзначають Всесвітній день щедрості та День пожежників. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 4 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день на Радіо МАКСИМУМ.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні 4 травня віряни вшановують пам'ять мучеників Ісаакія, Аполлоса і Кодрата.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У середу, 4 травня, іменини відзначають власники таких імен: Яннуарія, Прокула, Соса, Фавста, Дісідерія, Євтихія, Акутіона, Феодора, Филипа, Діоскора, Сократа, Діонісія, Олексія, Ісакія, Аполоса, Кодрата, Максиміана, Івана, а також Миколи. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день щедрості.
- День боротьби з цькуванням (Anti-Bullying Day).
- День пожежників.
- День безкоштовних коміксів.
- День невисоких людей.
- День об'єднання рук.
- 1838 — діячі культури викупили з кріпацької неволі Тараса Шевченка.
- 1848 — відкрилися Установчі збори Франції.
- 1863 — початок будівництва Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта довжиною 257 верст.
- 1878 — в будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше продемонстрував винайдений ним фонограф.
- 1904 — США отримали зону Панамського каналу в безстрокове володіння.
- 1915 — закінчився бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень — перший великий бій Українських січових стрільців.
- 1979 — Маргарет Тетчер стає прем'єр-міністром Великої Британії, першою жінкою-прем'єром Великої Британії.
- 1986 — зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів.
- 1990 — Президія Верховної Ради Української РСР постановила перейменувати Ворошиловград на Луганськ.
ХТО НАРОДИВСЯ 4 ТРАВНЯ
- 1889 — Марія Тессейр-Донець, українська оперна співачка.
- 1890 — Микола Бурлюк, український письменник, теоретик мистецтва. Брат Давида Бурлюка, Володимира Бурлюка та Людмили Бурлюк-Кузнецової.
- 1899 — Фрітц фон Опель, промисловець, ракетний піонер та мотогонщик. Онук Адама Опеля, виробника швейних машин і велосипедів, засновника компанії "Опель",
- 1900 — Антун Августинчич, хорватський скульптор.
- 1929 — Одрі Гепберн, американська акторка.
- 1934 — Тетяна Самойлова, радянська акторка, володарка головного призу Каннського кінофестивалю.
- 1950 — Прокопов Євген Йосипович, український скульптор, автор Пам'ятнику на вшанування Небесної сотні та всіх загиблих Героїв України, м. Блумінгдейл, поблизу Чикаго, (США).
- 1972 — Майк Дернт, бас-гітарист і бек-вокаліст групи Green Day. Його справжнє ім'я Майкл Раян Прічард.
- 1981 — Даллон Вікс, бас-гітарист та вокаліст групи IdkHow. Ексучасник груп The Brobecks та Panic! At the Disco.
- 1988 — Олександр Абраменко, український фристайліст.
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Зацвіла черемха — до спекотного і посушливого літа.
- Квітів на черемшині дуже багато — очікуй літніх дощів.
- Береза опушилася раніше — прикмета до того, що літо буде сухим.
- Перший грім звучить гучно — чекай багатого врожаю хліба.
- Дрібний дощ падає повільно — буде негода.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- У цей день не можна ображати когось чи лаятися.
- Заборонено сьогодні займатися важкою роботою.
- 4 травня краще не ходити вранці по росі.
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