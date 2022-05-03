4 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 4 травня, у світі відзначають Всесвітній день щедрості та День пожежників. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день на Радіо МАКСИМУМ.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 4 травня віряни вшановують пам'ять мучеників Ісаакія, Аполлоса і Кодрата.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 4 травня, іменини відзначають власники таких імен: Яннуарія, Прокула, Соса, Фавста, Дісідерія, Євтихія, Акутіона, Феодора, Филипа, Діоскора, Сократа, Діонісія, Олексія, Ісакія, Аполоса, Кодрата, Максиміана, Івана, а також Миколи. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Всесвітній день щедрості.

День боротьби з цькуванням (Anti-Bullying Day).

День пожежників.

День безкоштовних коміксів.

День невисоких людей.

День об'єднання рук.

1838 — діячі культури викупили з кріпацької неволі Тараса Шевченка.

1848 — відкрилися Установчі збори Франції.

1863 — початок будівництва Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта довжиною 257 верст.

1878 — в будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше продемонстрував винайдений ним фонограф.

1904 — США отримали зону Панамського каналу в безстрокове володіння.

1915 — закінчився бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень — перший великий бій Українських січових стрільців.

1979 — Маргарет Тетчер стає прем'єр-міністром Великої Британії, першою жінкою-прем'єром Великої Британії.

1986 — зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів.

1990 — Президія Верховної Ради Української РСР постановила перейменувати Ворошиловград на Луганськ.

ХТО НАРОДИВСЯ 4 ТРАВНЯ

1889 — Марія Тессейр-Донець, українська оперна співачка.

1890 — Микола Бурлюк, український письменник, теоретик мистецтва. Брат Давида Бурлюка, Володимира Бурлюка та Людмили Бурлюк-Кузнецової.

1899 — Фрітц фон Опель, промисловець, ракетний піонер та мотогонщик. Онук Адама Опеля, виробника швейних машин і велосипедів, засновника компанії "Опель",

1900 — Антун Августинчич, хорватський скульптор.

1929 — Одрі Гепберн, американська акторка.

1934 — Тетяна Самойлова, радянська акторка, володарка головного призу Каннського кінофестивалю.

1950 — Прокопов Євген Йосипович, український скульптор, автор Пам'ятнику на вшанування Небесної сотні та всіх загиблих Героїв України, м. Блумінгдейл, поблизу Чикаго, (США).

1972 — Майк Дернт, бас-гітарист і бек-вокаліст групи Green Day. Його справжнє ім'я Майкл Раян Прічард.

1981 — Даллон Вікс, бас-гітарист та вокаліст групи IdkHow. Ексучасник груп The Brobecks та Panic! At the Disco.

1988 — Олександр Абраменко, український фристайліст.

Олександр Абраменко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Зацвіла черемха — до спекотного і посушливого літа.

Квітів на черемшині дуже багато — очікуй літніх дощів.

Береза ​​опушилася раніше — прикмета до того, що літо буде сухим.

Перший грім звучить гучно — чекай багатого врожаю хліба.

Дрібний дощ падає повільно — буде негода.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день не можна ображати когось чи лаятися.

Заборонено сьогодні займатися важкою роботою.

4 травня краще не ходити вранці по росі.

Читайте також: Магнітні бурі у травні 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні