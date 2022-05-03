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4 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

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4 травня – середа

Сьогодні, 4 травня, у світі відзначають Всесвітній день щедрості та День пожежників. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 4 травня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято та що не можна робити у цей день на Радіо МАКСИМУМ.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За релігійним календарем сьогодні 4 травня віряни вшановують пам'ять мучеників Ісаакія, Аполлоса і Кодрата.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У середу, 4 травня, іменини відзначають власники таких імен: Яннуарія, Прокула, Соса, Фавста, Дісідерія, Євтихія, Акутіона, Феодора, Филипа, Діоскора, Сократа, Діонісія, Олексія, Ісакія, Аполоса, Кодрата, Максиміана, Івана, а також Миколи. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

  • Всесвітній день щедрості.
  • День боротьби з цькуванням (Anti-Bullying Day).
  • День пожежників.
  • День безкоштовних коміксів.
  • День невисоких людей.
  • День об'єднання рук.
  • 1838 — діячі культури викупили з кріпацької неволі Тараса Шевченка.
  • 1848 — відкрилися Установчі збори Франції.
  • 1863 — початок будівництва Одеської залізниці на ділянці Одеса-Балта довжиною 257 верст.
  • 1878 — в будівлі оперного театру Томас Алва Едісон вперше продемонстрував винайдений ним фонограф.
  • 1904 — США отримали зону Панамського каналу в безстрокове володіння.
  • 1915 — закінчився бій за гору Маківка, який тривав майже тиждень — перший великий бій Українських січових стрільців.
  • 1979 — Маргарет Тетчер стає прем'єр-міністром Великої Британії, першою жінкою-прем'єром Великої Британії.
  • 1986 — зона евакуації навколо Чорнобиля збільшена до 30 кілометрів.
  • 1990 — Президія Верховної Ради Української РСР постановила перейменувати Ворошиловград на Луганськ.
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ХТО НАРОДИВСЯ 4 ТРАВНЯ

  • 1889 — Марія Тессейр-Донець, українська оперна співачка.
  • 1890 — Микола Бурлюк, український письменник, теоретик мистецтва. Брат Давида Бурлюка, Володимира Бурлюка та Людмили Бурлюк-Кузнецової.
  • 1899 — Фрітц фон Опель, промисловець, ракетний піонер та мотогонщик. Онук Адама Опеля, виробника швейних машин і велосипедів, засновника компанії "Опель",
  • 1900 — Антун Августинчич, хорватський скульптор.
  • 1929 — Одрі Гепберн, американська акторка.
  • 1934 — Тетяна Самойлова, радянська акторка, володарка головного призу Каннського кінофестивалю.
  • 1950 — Прокопов Євген Йосипович, український скульптор, автор Пам'ятнику на вшанування Небесної сотні та всіх загиблих Героїв України, м. Блумінгдейл, поблизу Чикаго, (США).
  • 1972 — Майк Дернт, бас-гітарист і бек-вокаліст групи Green Day. Його справжнє ім'я Майкл Раян Прічард.
  • 1981 — Даллон Вікс, бас-гітарист та вокаліст групи IdkHow. Ексучасник груп The Brobecks та Panic! At the Disco.
  • 1988 — Олександр Абраменко, український фристайліст.
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Олександр Абраменко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

  • Зацвіла черемха — до спекотного і посушливого літа.
  • Квітів на черемшині дуже багато — очікуй літніх дощів.
  • Береза ​​опушилася раніше — прикмета до того, що літо буде сухим.
  • Перший грім звучить гучно — чекай багатого врожаю хліба.
  • Дрібний дощ падає повільно — буде негода.
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ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

  • У цей день не можна ображати когось чи лаятися.
  • Заборонено сьогодні займатися важкою роботою.
  • 4 травня краще не ходити вранці по росі.

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