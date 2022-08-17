18 серпня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 18 серпня, віряни вшановують пам'ять мученика Євстигнія Житника. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 18 серпня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні 18 серпня віряни вшановують пам'ять мученика Євстигнія Житника.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 18 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Євстигней, Ярослава, Агапит, Флор, Лавр.​ Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

1743 — Джек Бротон сформулював правила боксу.

1786 — засновано Рейк'явік.

1826 — шотландський дослідник Александр Гордон Ленг першим із європейців досягнув стародавнього міста Томбукту на березі Нігера.

1868 — досліджуючи сонячний спектр, французький астроном П'єр Жансен виявив новий елемент — гелій.

1920 — ратифіковано 19-у поправку до конституції США, яка надала право голосувати жінкам.

1941 — працівники НКВС підірвали Дніпровську ГЕС, що спричинило смерть близько 100 тисяч мешканців берегової зони та червоноармійців.

1941 — НКВС почав депортацію етнічних німців із Кримської АРСР до Казахської РСР.

1962 — Рінго Старр вперше виступив як ударник групи Бітлз.

1992 — засновано Почесну відзнаку Президента України, першу нагороду незалежної України (з 1996 — орден "За заслуги").

2006 — у Києві почався IV Всесвітній форум українців.

ХТО НАРОДИВСЯ 18 СЕРПНЯ

1909 — Марсель Карне, французький кінорежисер.

1917 — Василь Бородай, народний художник України.

1922 — Ален Роб-Ґріє, французький письменник.

1925 — Браян Олдіс, англійський письменник.

1933 — Роман Полянський, франко-польський актор, режисер.

1933 — Бела Руденко, українська оперна співачка (лірико-колоратурне сопрано).

1935 — Віктор Малинка, український художник, член Спілки художників України.

1957 — Сергій Маслобойщиков, український графік, сценограф, режисер театру і кіно.

Бела Руденко

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Відлуння на заході сонця – до спекотної погоди.

Чайки у воді купаються – до дощу.

Якщо на вулиці прохолодно, а на болоті жаби квакають, то скоро потеплішає.

Багато дощових черв'яків вилізло – перед дощем.

Прикмети і свята

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Сьогодні краще не співати вголос.

Заборонено розмовляти під час роботи.

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