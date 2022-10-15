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16 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 16 жовтня, відзначають Всесвітній день здорового харчування, День анестезіолога, День пекаря та День боса. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 16 жовтня ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами. Дізнайтеся, яке сьогодні свято, традиції та заборони на Радіо MAXIMUM.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За релігійним календарем сьогодні, 16 жовтня, вшановують пам'ять апостола від 70-ти Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського. Він мешкав в Афінах ще у далекому І столітті та був учнем апостола Павла. Згодом Діонісій став першим єпископом у місті та продовжив проповідувати християнство. Саме через його віру врешті язичники його вбили.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У неділю, 16 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Денис, Павло, Іван, Діонісій, Гарард, Маргарита, Лулл та Ядвіга. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Всесвітній день здорового харчування
- Всесвітній день анестезіолога
- День алерголога.
- Міжнародний день продовольства
- День боса (День шефа або керівника)
- Всесвітній день хліба або День пекаря
- День Стіва Джобса
- День матері в Аргентині
- День преси у Вірменії
- День читання у Франції
- День ВПС у Болгарії
- День лікеру у США
- 1596 —почався Берестейський церковний собор
- 1793 — було страчено Марію-Антуанетту "вдову Капет", королеву Франції, дружину Людовика XVI та матір Людовика XVII
- 1813 — почалася "Битва народів" (тривала до 19 жовтня), у якій брали участь війська Французької імперії, Рейнського союзу, Варшавського герцогства, Австрійської імперії, Королівства Пруссія, Російської імперії і Швеції. Ця війна завершилась поразкою армії Наполеона.
- 1853 —почалася Кримська війна (1853–1856) між Російською імперією та коаліцією Великої Британії, Французької імперії, Османської імперії, Сардинського королівства за панування над Східним Середземномор'ям
- 1918 — на з'їзді Вільного козацтва у Чигирині делегати від 5 українських губерній і Кубані обрали отаманом Вільного козацтва генерала Павла Скоропадського. У цей же день він уклав указ про відродження козацтва
- 1941 — загальна паніка та безвладдя в Москві, масова втеча радянської партноменклатури та чиновництва зі столиці на Схід протягом кількох днів у зв'язку з розвалом оборони Червоної Армії, наближенням вермахту до Москви та "цілком таємною" постановою Сталіна від 15.10.1941 "Об эвакуации столицы СССР"
- 1946 — за вироком Нюрнберзького трибуналу у Нюрнберзькій в'язниці страчено нацистських злочинців (Йоахім фон Ріббентроп, Вільгельм Кейтель, Ернст Кальтенбруннер, Альфред Розенберг, Ганс Франк, Вільгельм Фрік, Юліус Штрайхер, Фріц Заукель, Альфред Йодль та Артур Зейсс-Інкварт).
- 1963 — вперше запущено у космос триступінчатий носій ракети "Восток", за допомогою якого на орбіту виводили багатомісні космічні кораблі "Восток"
- 1964 — Китайська Народна Республіка провела перше випробування ядерної зброї
- 1968 — Між урядами СРСР та ЧССР укладено договір про умови тимчасового перебування радянських військ на території Чехословацької Соціалістичної Республіки
- 1978 — Іван Павло II (до інтронізації — Кароль Юзеф Войтила) став 264-им Папою римським та першим не італійцем на папському престолі з 1523 року, а також одним з наймолодших понтифіків в історії та першим папою слов'янського походження
- 1987 — У Львові з'явилось Товариство Лева
- 2005 — У Сан Луїсі (Аргентина) закінчився Чемпіонат світу з шахів ФІДЕ. Чемпіоном став болгарський гросмейстер Веселін Топалов
ХТО НАРОДИВСЯ 16 ЖОВТНЯ
- 1620 — П'єр Пюже, французький живописець, скульптор, архітектор та інженер
- 1801 — Йосип Єлачич, австрійський полководець хорватського походження, бан Хорватії, який скасував кріпацтво
- 1827 — Арнольд Беклін, швейцарський живописець і представник символізму
- 1837 — Олександр Митрак, український письменник, фольклорист та етнограф
- 1854 — Оскар Вайлд, ірландський поет і драматург
- 1854 — Карл Каутський, німецький економіст, історик та публіцист, один з лідерів та теоретиків німецької соціал-демократії
- 1874 — Мюллер Отто (художник), видатний представник німецького експресіонізму, член артгурту "Міст"
- 1886 — Давид Бен-Гуріон, один з лідерів сіоністського руху і творців сучасного Ізраїлю. Перший та третій прем'єр-міністр Ізраїлю
- 1888 — Юджин Гладстоун О'Ніл, американський драматург
- 1890 — Пол Стренд, американський фотограф, оператор, режисер, один зі сподвижників фотографії як мистецтва
- 1890 — Майкл Шон О'Колен, ірландський військовий, державний та політичний діяч, лідер ірландського національно-визвольного руху
- 1906 — Діно Буццаті, відомий італійський письменник
- 1907 — Петро Григоренко, український та радянський військовий діяч, дисидент, генерал та правозахисник
- 1918 — Олександр Підсуха, український поет
- 1927 — Ґрасс Ґюнтер, німецький письменник, скульптор, художник та графік
- 1961 — Марк Леві, французький письменник (Між небом і землею, Викрадач тіней)
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Якщо небо затягнуте темними хмарами, то скоро почнуться снігопади;
- Якщо на деревах чимало птахів, то погода буде ясною;
- Якщо на березах вже повністю пожовкло листя, то зима буде пізньою і теплою;
- Якщо 16 жовтня теплий день, то початок листопада буде таким же.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сваритись та кричати;
- Не можна виходити з дому до світанку;
- Не можна бажати комусь зла;
- Не можна займатись важкою фізичною працює;
- Не можна дивитись у люстерко після опівночі;
- Не можна зловживати спиртним.
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