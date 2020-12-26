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10 типів людей, які шалено бісять на Новий рік
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Зустрічати Новий рік потрібно в гарній компанії. Але ми відразу ж зазначимо, що ви повинні робити це з максимальною обережністю, адже коронавірус нікуди не дівся. Все ж, якщо ви таки наважитеся на гучний гульбан, намагайтеся уникати цих персонажів під час святкування.
До вашої уваги 10 типів людей, які дратують усіх гостей на новорічній тусовці. Перевірте, чи не належите ви до однієї з категорій.
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1. Любителі алкоголю
Будьмо чесними: те, що людина, яка перебрала зі спиртним, виглядає красивішою, розумнішою, красномовнішою, здається тільки їй самій. Натомість тверезіші члени його компанії отримують у кращому разі не найприємнішого співрозмовника. У гіршому – необхідно стежити, щоб він нікому не нашкодив і сам не покалічився, рознімати бійки, тримати його над раковиною і робити багато іншого неприємної роботи.
2. Буйні фанати свята
Новий рік – масове свято, на якому люди голосно веселяться. Запускати феєрверки заведено усю ніч (але ми не рекомендуємо цього робити УЗАГАЛІ), і нерідко все переростає в буйну вакханалію. І все було б нічого, якби ваше шаленство не доводило до сказу інших.
Не спати до ранку – теж не найкраща ідея. Тож потурбуйтеся про те, щоб ваша гучна тусовка не стала причиною безсоння старенької бабусі по сусідству!
3. Архітектори сміттєвих куп
Італійська традиція напередодні Нового року викидати непотріб з вікна все рідше практикується на Апеннінському півострові. Це небезпечно як для пішоходів, так для машин. Тож не потрібно після себе залишати звалище. Наприклад, біля головної ялинки у місці або під під'їздом. Не робіть так!
4. Творці ажіотажу
З 2012 року ніхто не пророкує нам апокаліпсис. Однак дехто поводиться так, ніби він ось-ось настане. Нічим іншим не поясниш величезні черги у магазинах, відсутність вільних місць у перукарів. Хіба що у вас є бажання облаштувати бункер і піти під землю красивими напередодні 2-тижневого локдауну в Україні.
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5. Безвідповідальні
Люди, які не виконують своїх зобов'язань, дратують завжди. Але перед Новим роком це відчувається особливо. Грудень – період, коли треба виконати всі завдання, які накопичилися протягом року. І їхня кількість не зменшується. Але в останні дні мало хто працюватиме на повну.
Ідеальний підхід – робити все заздалегідь. Але обов'язково знайдеться людина, яка чхати хотіла на дедлайни. У результаті реалізація стандартного завдання перетвориться в подвиг. Необхідно буде зробити щось по-справжньому героїчне, щоб її завершити.
Утім, таких людей можна побачити не тільки на роботі. Перенісши купу справ і прийшовши на зустріч зі знайомим, ви можете запросто почути, що він забув про неї або "несподівано" потрапив у пробку, тому потрібно просто почекати його дві години.
6. Дарувальники поганих подарунків
Хороші подарунки бувають різними та залежать від інтересів одержувача. Погані подарунки, як правило, одні й ті ж: речі з символікою року, свічки, фоторамки й інші гелі для душу. Причому їх вручають не лише малознайомим, яким важко догодити, але і близьким.
У таких людей завжди знаходяться захисники. Мовляв, дарованому коню в зуби не дивляться і взагалі людина хотіла зробити приємне. Ні, вона просто вирішила не заморочуватися з подарунком. І це потрібно визначити нарешті!
7. Джедаї поздоровлень
Легенда свідчить: якщо в новорічні свята не вимкнути повідомлення у деяких чатах і додатках, витратиш купу часу на перегляд віртуальних мерехтливих листівок. Причому половину відправників ви в очі ніколи не бачили. Що їх змушує робити масову розсилку по всьому списку друзів – таємниця, покрита мороком.
Можна припустити, що це повинно потішити вас, але зазвичай таке рідко спрацьовує. Просто це ніякі не привітання, а банальний спам. Повідомлення відкривають, пишуть "Спасибі, і вас" і забувають. Усе це марна трата часу і для відправника, і для одержувача.
8. Хранителі традицій
Ці люди точно знають, скільки салатів має бути на столі, коли ставити ялинку, що дарувати дітям і з ким відзначати свято. Спроби відійти від традицій призводять до довгої та нудної лекції про те, що так не годиться. Тож будьте обережними, адже можна зіпсувати собі вечір, сперечаючись, хто повинен чіпляти зірку на ялинку і так далі.
9. Містифікатори
Любителів надприродного можна було б приплюсувати до зберігачів традицій, але вони заслуговують окремого пункту. Хто ще в останній момент влаштує скандал через меню, тому що "не можна їсти яловичину у рік бика"? Хто буде передрікати 33 нещастя, тому що вбрання не того кольору? Хто розписує церемонію відкриття пляшки шампанського опівночі посекундно, тому що треба ще встигнути папірець з бажаннями спалити?
10. Викрадачі святкового настрою
З новорічним настроєм буває по-різному. Хтось обожнює прикрашати ялинку, а хтось – ні. Хтось вирушає на передноворічні закупи, а хтось терпіти не може оцю всю метушню. І це нормально. Усі ми різні, і з цим потрібно миритися. Але іноді люди, у яких з новорічним настроєм не зрослося, починають його псувати тим, кому пощастило більше. Тож спробуйте не запрошувати таких людей. Вони з ввічливості не відмовляться, але усією своєю поведінкою показуватимуть, що їм не подобається усе навколо. Воно вам треба?
Якщо вірити житейській мудрості, люди, які дратують у новорічну ніч, робитимуть це протягом цілого року. Задумайтеся над цим!
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