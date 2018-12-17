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День Святого Миколая Новий рік 2019

Новорічна ялинка 2019: поради, як обрати зелену красуню

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Як обрати ялинку

Ялинка – обов'язковий новорічний атрибут, який створює гарний настрій і атмосферу свята. До Нового року 2019 залишилися лічені дні, тому Радіо МАКСИМУМ розповідає, як вибирати живу ялинку і на що звернути увагу при покупці штучної.

Грудень – час приємних передноворічних клопотів: купівля подарунків, складання святкового меню, вибір новорічної ялинки. Вибираючи ялинку для свята, варто подумати над тим, якою вона буде – живою чи штучною. Прикро, коли жива ялинка обсипається ще до Нового року, а штучна ламається або виявляється небезпечною для здоров'я. Тому розповідаємо, як вибирати живу ялинку і на що звернути увагу при покупці штучної.

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Ялинка на Новий рік 2019

Сперечатися про те, яка ялинка краща – штучна чи жива – можна вічно. Жива ялинка буде радувати всі свята ароматом, крім цього, хвойні ефірні олії мають бактерицидну дію, цілюще впливають на нервову систему, знімають напругу і нервозність. При цьому живу ялинку вибрати непросто, враховуючи передноворічний ажіотаж і несумлінність продавців-постачальників. До того ж її ще потрібно правильно встановити, а потім викинути.

Штучну ялинку використовувати можна багаторазово, що відчутно економить бюджет, і від неї не буде голок на підлозі. Але штучна ялинка зроблена з пластику з використанням інших хімічних сполук, які можуть завдати шкоди здоров'ю, особливо, якщо ялинка неякісна.

Як правильно вибрати живу ялинку

Зазвичай на новорічних ринках можна знайти ялину, сосну і ялицю. Ялина простоїть не більше 10 днів, сосна – близько 12 днів, а ось ялиця буде радувати два тижні.

На що варто звернути увагу при виборі живої ялинки:

  • Здорова і свіжа ялинка має однорідний колір;
  • Стовбур ялинки повинен бути товстим, і як гілки покритий голками;
  • Ширина першосортної ялинки повинна бути не менше 1/2 висоти;
  • Гілки кожного ярусу ялинки повинні розташовуватися на одному рівні і мати достатню кількість внутрішніх пагонів для рівномірної густоти.
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Як вибрати живу новорічну ялинку

Коли обрали ялинку, яка вам сподобалася, візьміть лісову красуню за середину стовбура, підніміть і злегка вдарте нижньою частиною об тверду поверхню. Якщо в результаті цієї дії з неї осипалося багато голок, брати таку ялинку, ясна річ, не варто. Ще можна оглянути деревце на предмет наявності на ній цвілі і грибків – вони теж впливають на те, як довго ялинка буде радувати вас і ваших близьких.

Якщо у ялинки тонкий стовбур, але при цьому сама вона не маленьких розмірів, то це деревце не варто купувати. Такий стовбур свідчить про хворобливість ялинки. Що ж стосується гілок, то вони повинні бути пружними і еластичними. Спробуйте зламати одну з них. Якщо у вас це легко вийшло, та до того ж ви почули сухий тріск, то дерево, скоріше за все, старе і обморожене. Відкладіть його в сторону.

Як правильно вибрати штучну ялинку

Щоб вибрати штучну ялинку, яка прослужить вам не один рік і буде радувати кожної голочкою, слід обов'язково попросити у продавця сертифікат безпеки на штучну ялинку, наявність якого підтверджує якісну, нетоксичну продукцію. Далі вибрати штучну ялинку можна з огляду на такі особливості:

Хвоя і гілки. Для перевірки погладьте штучну ялинку проти "шерсті", злегка посмикайте голки і погніть гілочки – якісній штучній ялинці це не зашкодить, а визначити неякісну допоможе.
Запах ялинки. Зверніть увагу на запах штучної ялинки, ялинка з якісного матеріалу не пахне!
Пухнастість. Шанувальникам мінімалізму варто звернути увагу на пухнастих красунь, а для тих, хто любить ґрунтовно прикрашати ялинку, більше підійдуть не сильно пухнасті, тоді прикраси на них не загубляться серед пишних гілок.

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Як вибрати штучну ялинку

Щоб продовжити життя ялинки, і щоб відчуття справжнього свята зберігалося якомога довше, слід знати низку способів, як зберегти ялинку свіжою:

  • не рекомендується встановлювати ялинку біля опалювальних приладів;
  • щоб зберегти хвойні гілки свіжими якомога довше, потрібно час від часу обприскувати ялинку свіжою водою.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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