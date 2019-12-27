ТЕСТ: Хто ти на новорічному корпоративі

Хто ти на корпоративі?

Гарна традиція – влаштовувати новорічні корпоративи для співробітників. Цікаво, що колеги починають відкриватися по-новому. А як ти поводишся у такій ситуації? Проходь цікавий тест на Радіо МАКСИМУМ!

Коли усі річні звіти здано, можна і повеселитися колективом. У невимушеній атмосфері поза роботою відкриваються нові якості співробітників – такого на робочому місці не помітиш! Дізнайся, який ти на корпоративі!

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Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!

Підсумки року: ТЕСТ, як ти провів 2019-й