На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
10 найкращих пісень Вітні Х'юстон, які назавжди залишаться у наших серцях
-
- 2350
9 серпня неперевершеній Вітні Х'юстон виповнилося б 56 роки. Згадуємо її найкращі пісні, які досі люблять та співають в усьому світі.
How Will I Know? (1985)
Дебютний сингл з дебютного альбому, який називався Whitney Houston. Це був справжній прорив. І хоча в цій пісні Вітні не вдалося продемонструвати весь діапазон свого голосу, "How Will I Know?" одразу ж стала хітом.
I Wanna Dance with Somebody (1987)
Перший сингл Х'юстон з її другого альбому Whitney. За цю пісню співачка отримала Grammy.
І'm Your Baby Tonight (1990)
З цією піснею з однойменного альбому Х'юстон номінувалася на Grammy. У кліпі зірка повторює образи Марлен Дітріх й Одрі Хепберн зі "Смішної мордочки".
I Have Nothing (1992)
Після кількох років слави в амплуа поп-співачки, Х'юстон, володіючи при цьому надпотужним голосом, вирішила виконувати соул. Співачка переживала тоді складні часи і наповнювала пісні неймовірними емоціями.
I Will Always Love You (1992)
Найбільшим із творінь Вітні Х'юстон став, безумовно, кавер класичної пісні Доллі Партон "I Will Always Love You". Цією піснею співачка перекреслила всю свою попередню творчість. Саме тоді стало зрозуміло, що після цього Вітні вже ніколи не повернеться до традиційних поп-хітів.
Run to You (1993)
Цей саундтрек до "Охоронця" номінували на "Оскар", але статуетку взяла композиція "A Whole New World" з діснеївського мультфільму про Алладіна.
Queen of the Night (1993)
Єдина пісня Х'юстон, яка удостоїлася "Золотої малини". І навіть попри це, фанати обожнюють цей трек.
I'm Every Woman (1993)
Х'юстон переспівала відому пісню Чакі Хан, за що отримала ще одну номінацію на Grammy. У кліпі, крім вагітної Х'юстон і щасливої Чакі Хан, можна бачити маму Вітні Сіссі Х'юстон і дівчат з TLC.
My Love is Your Love (1999)
Мабуть, найлегша пісня Вітні, автором якої став Вайклеф Жан. Сингл посідає почесне третє місце в творчій біографії Х'юстон – успішнішими за нього були тільки "I Will Always Love You" і "I Wanna Dance With Somebody".
Million Dollar Bill (2009)
Останній кліп великої співачки. У цій пісні Вітні знову звернулася до стилістики 80-х, змішавши поп і соул. На жаль, трек "Million Dollar Bill" провів в чартах не більше ніж один тиждень і зник з ротації. Це був останній хіт королеви свого жанру.
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
-
13:28Slipknot – We Are Not Your Kind: слухайте перший за 5 років альбом гурту
-
13:13Кейт Міддлтон вперше за 11 років оголила ноги: фотофакт
-
12:49Сімейка Адамсів повертається: дивіться веселий трейлер нового мультика 2019
-
12:37У Барселоні жінкам дозволили плавати топлес
-
12:16Український скрипаль зіграв на всесвітньо відомій скелі: захоплююче відео
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
11:5510 найкращих пісень Вітні Х'юстон, які назавжди залишаться у наших серцях
-
11:45Дженніфер Лопес підкорила мережу гарячим знімком в купальнику
-
11:34Акаунти українців у Facebook зламують: як не попастись на шахрайство
-
11:17З'явилися відео конфузу Зеленського під час зустрічі з Ердоганом
-
10:48Американський стартап створив футболку з коров'ячого молока
-
10:20У Кварталі знайшли актора, який буде грати Зеленського: відео
-
09:55Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+)
-
09:21Маколей Калкін кумедно відреагував на ремейк Сам удома: епічне фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:50Мережу здивувала оптична ілюзія зі зникаючими авто
-
08:25Хакери можуть правити чужі повідомлення у WhatsApp
-
07:56Google Pixel 4 отримає одну з фішок OnePlus 7 Pro
-
07:32Яйця, хліб і зелень: як приготувати королівський сніданок за кілька хвилин
-
07:13Пішов з молотка 112-річний колекційний Rolls-Royce
- 08 серпня
-
22:44Як приготувати смачний борщ: прості рецепти та поради
-
22:17У цьому віці жінкам перестає подобатися секс
-
21:52Космічно дорогі картини, які залишають багато запитань
-
21:22Скільки кавуна можна їсти за день
-
21:019 серпня 2019 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
11:5510 найкращих пісень Вітні Х'юстон, які назавжди залишаться у наших серцях
-
09:55Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+)
-
07:32Яйця, хліб і зелень: як приготувати королівський сніданок за кілька хвилин
- 08 серпня
-
22:17У цьому віці жінкам перестає подобатися секс
-
20:00Фільми і серіали про секс: рейтинг ТОП 15 для дорослих і не тільки (18+)
-
17:00On i Ona у фіналі Ukrainian Song Project 2019: все про точку G українського шоу-бізу
-
16:13Секрети успіху: 5 книг про те, як отримати бажане від життя
-
14:07Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет
-
13:44THE HARDKISS випустили новий кліп "Хто, як не ти": дивіться і насолоджуйтесь
-
12:00Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду
-
08:25Представлено Samsung Galaxy Note10 та Note10+: чим вразили новинки
-
07:32Цей кіт виглядає так, ніби теж прокинувся від будильника зранку: курйозні фото
- 07 серпня
-
20:20Критики назвали найкращі фільми 90-х: їх варто глянути
-
18:00ТЕСТ: Впізнай, чиї це зіркові губи!
-
17:00Шосте чуття – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: шлях до успіху та пісні рок-гурту
-
14:55Фотограф робить курйозні, зате правдиві фото на весіллях. Ви будете сміятись до сліз!
-
07:15В Україні прогнозують подорожчання автомобілів
- 06 серпня
-
22:10Брюгге – Динамо: відео голів та огляд матчу відбору Ліги чемпіонів
-
20:15Уляна Супрун розповіла усе про надмірну вагу
-
18:50ХАС – знайомство з фіналістом Ukrainian Song Project 2019: біографія і пісні репера
-
16:21Відпочинок на морі 2019: релакс у екзотичному Маврикії
-
15:00Як виглядає покинутий автобусний парк №7 у Києві: захопливі фото CNN
-
13:00IBAN: що це таке і чому українські банки змінюють рахунки клієнтів
-
09:55Найпопулярніші помилки, через які літак може полетіти без вас
-
07:14Корисні поради та хитрощі догляду за авто