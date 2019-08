10 найкращих пісень Вітні Х'юстон, які назавжди залишаться у наших серцях

9 серпня неперевершеній Вітні Х'юстон виповнилося б 56 роки. Згадуємо її найкращі пісні, які досі люблять та співають в усьому світі.

How Will I Know? (1985)

Дебютний сингл з дебютного альбому, який називався Whitney Houston. Це був справжній прорив. І хоча в цій пісні Вітні не вдалося продемонструвати весь діапазон свого голосу, "How Will I Know?" одразу ж стала хітом.

I Wanna Dance with Somebody (1987)

Перший сингл Х'юстон з її другого альбому Whitney. За цю пісню співачка отримала Grammy.

І'm Your Baby Tonight (1990)

З цією піснею з однойменного альбому Х'юстон номінувалася на Grammy. У кліпі зірка повторює образи Марлен Дітріх й Одрі Хепберн зі "Смішної мордочки".

I Have Nothing (1992)

Після кількох років слави в амплуа поп-співачки, Х'юстон, володіючи при цьому надпотужним голосом, вирішила виконувати соул. Співачка переживала тоді складні часи і наповнювала пісні неймовірними емоціями.

I Will Always Love You (1992)

Найбільшим із творінь Вітні Х'юстон став, безумовно, кавер класичної пісні Доллі Партон "I Will Always Love You". Цією піснею співачка перекреслила всю свою попередню творчість. Саме тоді стало зрозуміло, що після цього Вітні вже ніколи не повернеться до традиційних поп-хітів.

Run to You (1993)

Цей саундтрек до "Охоронця" номінували на "Оскар", але статуетку взяла композиція "A Whole New World" з діснеївського мультфільму про Алладіна.

Queen of the Night (1993)

Єдина пісня Х'юстон, яка удостоїлася "Золотої малини". І навіть попри це, фанати обожнюють цей трек.

I'm Every Woman (1993)

Х'юстон переспівала відому пісню Чакі Хан, за що отримала ще одну номінацію на Grammy. У кліпі, крім вагітної Х'юстон і щасливої Чакі Хан, можна бачити маму Вітні Сіссі Х'юстон і дівчат з TLC.

My Love is Your Love (1999)

Мабуть, найлегша пісня Вітні, автором якої став Вайклеф Жан. Сингл посідає почесне третє місце в творчій біографії Х'юстон – успішнішими за нього були тільки "I Will Always Love You" і "I Wanna Dance With Somebody".

Million Dollar Bill (2009)

Останній кліп великої співачки. У цій пісні Вітні знову звернулася до стилістики 80-х, змішавши поп і соул. На жаль, трек "Million Dollar Bill" провів в чартах не більше ніж один тиждень і зник з ротації. Це був останній хіт королеви свого жанру.

