1 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 1 лютого, українці відзначають Міжнародний день десерту та День пам'яті преподобного Макарія Великого, Єгипетського. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 1 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем віряни сьогодні вшановують День пам'яті преподобного Макарія Великого, Єгипетського.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 1 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Федір, Макар, Сава, Антон, Арсен, Єфросинія, Григорій, Марко, Феодосія. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день десерту.

Всесвітній день хіджабу.

1587 — підписання англійською королевою Єлизаветою I смертного вироку Марії Стюарт.

1709 — команда британського корабля виявила на незаселеному острові Хуан-Фернандес у Тихому океані моряка Александра Селкірка, що став прототипом Робінзона Крузо

1816 — створений "Союз порятунку" — перша таємна політична організація декабристів.

1884 — вийшло у світ перше видання Oxford English Dictionary (Оксфордського словника англійської мови).

1893 — Томас Едісон створив у Нью-Джерсі першу у світі кіностудію "Чорна Марія".

1918 — патріарх Тихон піддав анафемі радянську владу.

1922 — політбюро ЦК КП(б)У ухвалило рішення про вивезення 8 млн пудів хліба з голодуючої України до Росії.

1930 — газета "Таймс" надрукувала перший у світі кросворд

1930 — ухвала ЦВК і СНК СРСР «"ро заходи щодо зміцнення соціалістичного перевлаштування сільського господарства в районах суцільної колективізації і по боротьбі з куркульством". Початок масової колективізації.

1931 — у Москві відбулися урочисте відкриття та перший знімальний день Центральної фабрики "Союзкіно" (тепер кіностудія "Мосфільм")

1946 — обрання Трюгве Лі першим генеральним секретарем ООН.

1946 — проголошення Угорщини республікою.

1951 — відбулося третє випробування атомної бомби на полігоні в Неваді, що стало першим ядерним вибухом, який був показаний по телебаченню.

1953 — хвилі Північного моря розмили 50 основних дамб Голландії, загинуло 1835 людей, 43 тисячі споруд були частково або повністю зруйновані.

1954 — відбулася прем'єра першої телевізійної "мильної опери" ("Secret Storm").

1958 — США успішно провів запуск орбітального сателіта "Експлорер".

1958 — Єгипет і Сирія утворили Об'єднану Арабську Республіку.

1967 — у Детройті (США) вийшло перше число українського часопису "Детройтські новини".

1979 — повернення аятоли Хомейні до Ірану після 15-річного заслання.

1992 — російсько-американська декларація про завершення "холодної війни".

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Румунією.

1994 — набрала чинності Шенгенська угода, підписана країнами ЄС і що передбачає введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу.

2003 — при заході на посадку над мисом Канаверал (штат Флорида) вибухнув американський шатл "Колумбія". Загинули всі 7 членів екіпажа, зокрема перший ізраїльський астронавт Ілан Рамон.

2004 — скасування смертної кари у Великій Британії.

2010 — 44 дні прокату знадобилося фантастичному блокбастеру Джеймса Камерона "Аватар", знятому у форматі 3-D, щоб зібрати у світовому прокаті понад 2 млрд доларів. Фільм став першим в історії, що перетнув 2-мільярдну планку.

ХТО НАРОДИВСЯ 1 ЛЮТОГО

1842 — Володимир Орловський, український живописець і педагог, тесть художника Миколи Пимоненка.

1844 — Гренвілл Голл, американський психолог, якого вважають засновником дитячої і педагогічної психології.

1857 — Володимир Бехтерєв, російський психіатр, основоположник рефлексотерапії, нервопатолог, психіатр, психолог, фізіолог.

1870 — Мотеюс Густайтіс (Motiejus Gustaitis), литовський поет і перекладач.

1874 — Гуґо фон Гофмансталь, австрійський письменник і драматург.

1879 — Микола Капустянський, український військовий і політичний діяч.

1886 — Сандович Максим Тимофійович, український (лемківський) православний святий, мученик за віру.

1887 — Антанас Меркіс, литовський державний діяч, останній прем'єр-міністр довоєнної Литовської Республіки.

1895 — Джон Форд, американський кінорежисер.

1897 — Євген Маланюк, український поет.

1900 — Анатолій Головня, радянський кінооператор, один з основоположників радянської операторської школи.

1901 — Кларк Ґейбл, американський кіноактор.

1902 — Ленгстон Г'юз, видатний афро-американський поет.

1902 — Оксана Лятуринська, українська малярка, скульпторка, письменниця, поетка і громадська діячка.

1904 — Франческа Гааль, угорська кіноакторка, зірка 1930-х років.

1904 — Михайло Омеляновський, український філософ.

1905 — Еміліо Джино Сегре, італо-американський фізик. Відкрив (спільно з іншими) уповільнення нейтронів, перший штучний елемент технецій, астат і плутоній-239, а також антипротон. Лауреат Нобелівської премії з фізики.

1922 — Рената Тебальді, італійська співачка (сопрано).

1930 — Микола Бідняк, український живописець, графік, іконописець.

1939 — Джо Семпл, клавішник гурту "The Crusaders"

1940 — Валерій Антонович, український хімік-аналітик, доктор хімічних наук (1986), професор (1989).

1941 — Анатолій Фірсов, радянський хокеїст, один із найкращих нападників в історії хокею (†2000).

1947 — Ґідон Кремер, скрипаль.

1958 — Віра Ульянченко, українська політична діячка й управлінець, глава Київської обласної державної адміністрації (2006—2009).

1965 — Брендон Брюс Лі, американський кіноактор, син Брюса Лі.

1965 — Вадим Писарєв, український артист балету, народний артист України, художній керівник Донецького академічного державного театру опери та балету імені Солов'яненка.

1965 — Шерилін Фенн, американська кіноакторка.

1968 — Ліза Марія Преслі, американська співачка, єдина дочка співака Елвіса Преслі.

1971 — Рон Велті, барабанщик гурту "The Offspring".

1971 — Майкл Голл, американський актор, відомий роллю Декстера Морган в телесеріалі "Декстер".

1994 — Гаррі Стайлс, англійський співак, відомий як учасник гурту One Direction.

Майкл Голл

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Якщо на Макарія мете сніг, значить, саме такою буде погода протягом усього лютого.

Тепла погода на Макарія — прикмета того, що перша половина літа буде дощовою.

Багато зірок на небі — зима буде тривалою, і потепління поки що чекати не доводиться.

Безхмарна погода — до ранньої і теплій весні.

Якщо переступити поріг будинку зі словами "З будинку йду паном, а в будинок повернуся боярином", то можна убезпечити себе від хвороб і неприємностей на весь рік.

Щоб діти добре вчилися, цього дня моляться Іоанну Златоустому.

Чаювання на день Макарія допомагає позбутися болю в животі.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

Цього дня не можна перебувати в неприбраному будинку.

Заборонено вживати спиртні напої.

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