З'явився калькулятор, в якому можна вирахувати складність протікання COVID-19

Ви можете самостійно розрахувати протікання COVID-19 у вас

Китайські учені створили онлайн-калькулятор, який може передбачити ймовірність важкого розвитку коронавірусної інфекції. Скористатися ним може будь-хто.

Інструмент, що отримав назву COVID-GRAM, був розроблений на базі 1590 історій хвороби пацієнтів і 72 можливих сценаріїв критичного протікання COVID-19.

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У ньому з'єднаний у доступну і зрозумілу користувачам форматі багатий клінічний досвід. Подібні дослідження ефективно узагальнюють великі масиви даних у зрозумілі фахівцям критерії для практичного застосування.

Експерти вже оцінили винахід і вважають, що інструмент буде корисний не тільки користувачам, але і медикам. З його допомогою можна буде ефективно розподіляти пацієнтів всередині стаціонарів.

*скріншот зроблений з допомогою Google перекладача, тож переклад може (є) бути неточним

При цьому варто враховувати, що калькулятор не пройшов усіх випробувань і не є засобом точної діагностики. Він лише служить помічником лікарів при прийнятті рішень. Тому до розробки слід ставитися з обережністю, адже коронавірус не перестає дивувати своєю нетиповістю, нові клінічні дані про інфекцію продовжують надходити.

Раніше мікробіологи з Гонконзького університету під керівництвом професора Юен Квок-юна провели експеримент на хом'яках, який показав, що медична маска на 40% знижує ризик заразитися коронавірусом. Маємо надію, що жоден гризун не постраждав. Їхній дослід дозволяє подивитися на маски як на засіб захисту серйозніше. У ньому науковці посадили золотистих хом'ячків (Mesocricetus auratus) у клітки. Заражених тварин від здорових відокремлювали пористі перегородки, а вентилятори допомагали вченим "поширювати" вірус від хворого гризуна до здорового.

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