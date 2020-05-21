Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Правила безпеки для працівників офісів під час карантину: рекомендації МОЗ

  • 24
Правила роботи в офісі під час карантину - фото 1
Правила роботи в офісі під час карантину

В Україні пом'якшили умови карантину через пандемію коронавірусу, тож працівники офіси можуть знову повернутись у звичних режим роботи. Однак є правила не лише для співробітників, а й для власників офісів та відвідувачів. Це дуже важливо!

Кабмін прийняв рішення ввести адаптивний карантин в Україні, який триватиме з 22 травня по 22 червня. Тож в країні запрацює громадський транспорт, а офісні працівники зможуть повернутись до традиційного режиму роботи. У МОЗ повідомили про важливі вимоги та правила, яких повинні дотримуватись власники офісних приміщень, співробітники та всі відвідувачі.

І ще: Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 21 травня

Серед ключових правил для працівників є регулярний температурний скринінг перед початком роботи, використання маски, регулярне миття рук чи обробка антисептиком, а також уникання контактів з людьми, які мають ознаки захворювань.

У компаніях же повинні забезпечити офіси засобами гігієни, антисептиками, кожні 2 години влаштовувати провітрювання та вологе прибирання, нанесення маркування для дотримання дистанції, місце для збору ЗІЗ (засоби індивідуального захисту: медичні маски, рукавиці), а також не допускати до роботи у будівлі людей із зони ризику.

Правила безпеки для працівників офісів під час карантину: рекомендації МОЗ - фото 405295

Читайте також: Коли в Україні запрацюють дитячі садочки: відповідь Віктора Ляшка

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Притула назвав ТОП 5 улюблених українських фільмів, які має побачити кожен
  • 14 травня, 18:10
  • 4871
Дівчина тижня: розкута НЮ-модель Саманта Матіас, яка демонструє тіло у всій красі (18+)
  • 17 травня, 19:20
  • 1425
Відпочинок в Україні 2020: добірка місць, куди можна поїхати під час карантину
  • 16 травня, 19:22
  • 310
Загрузка...
Новини