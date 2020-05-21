Правила безпеки для працівників офісів під час карантину: рекомендації МОЗ

В Україні пом'якшили умови карантину через пандемію коронавірусу, тож працівники офіси можуть знову повернутись у звичних режим роботи. Однак є правила не лише для співробітників, а й для власників офісів та відвідувачів. Це дуже важливо!

Кабмін прийняв рішення ввести адаптивний карантин в Україні, який триватиме з 22 травня по 22 червня. Тож в країні запрацює громадський транспорт, а офісні працівники зможуть повернутись до традиційного режиму роботи. У МОЗ повідомили про важливі вимоги та правила, яких повинні дотримуватись власники офісних приміщень, співробітники та всі відвідувачі.

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Серед ключових правил для працівників є регулярний температурний скринінг перед початком роботи, використання маски, регулярне миття рук чи обробка антисептиком, а також уникання контактів з людьми, які мають ознаки захворювань.

У компаніях же повинні забезпечити офіси засобами гігієни, антисептиками, кожні 2 години влаштовувати провітрювання та вологе прибирання, нанесення маркування для дотримання дистанції, місце для збору ЗІЗ (засоби індивідуального захисту: медичні маски, рукавиці), а також не допускати до роботи у будівлі людей із зони ризику.

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