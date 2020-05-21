Коронавірус не страшний: американки побились у супермаркеті (відео)

США послаблюють режим карантину у більшості штатів, тож люди почали розслаблятись, а дехто навіть забув про пандемію коронавірусу. Це підтверджує епічне відео бійки в одному із супермаркетів Ross.

Популярна мережа дисконт-магазинів Ross почала повертатись до звичайного режиму роботи після послаблення карантину, тож супермаркети відчинили свої двері для відвідувачів. Однак дехто запам'ятав лише правило про маски, а от про культуру чи вихованість зовсім забув.

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На платформі Reddit користувач з ніком 15104 поділився записом бійки жінок прямісінько в магазині. Навіть працівники не змогли одразу розчиняти розгніваних відвідувачок. Судячи з вигуків, одна з жінок штовхнула дитину іншої, і почалось. Як додають коментатори, вони зовсім забули про небезпеку коронавірусу, порушуючи соціальну дистанцію та правила культури. Дехто навіть додав, що побоюється наслідків відкриття барів, які мають запрацювати вже на цих вихідних.

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