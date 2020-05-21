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Коронавірус Карантин

Коронавірус не страшний: американки побились у супермаркеті (відео)

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Бійка у магазині в США - фото 1
Бійка у магазині в США

США послаблюють режим карантину у більшості штатів, тож люди почали розслаблятись, а дехто навіть забув про пандемію коронавірусу. Це підтверджує епічне відео бійки в одному із супермаркетів Ross.

Популярна мережа дисконт-магазинів Ross почала повертатись до звичайного режиму роботи після послаблення карантину, тож супермаркети відчинили свої двері для відвідувачів. Однак дехто запам'ятав лише правило про маски, а от про культуру чи вихованість зовсім забув.

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На платформі Reddit користувач з ніком 15104 поділився записом бійки жінок прямісінько в магазині. Навіть працівники не змогли одразу розчиняти розгніваних відвідувачок. Судячи з вигуків, одна з жінок штовхнула дитину іншої, і почалось. Як додають коментатори, вони зовсім забули про небезпеку коронавірусу, порушуючи соціальну дистанцію та правила культури. Дехто навіть додав, що побоюється наслідків відкриття барів, які мають запрацювати вже на цих вихідних.

The local Ross opened up today from r/trashy

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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