З'явилися подробиці про нову Call Of Duty: Black Ops Cold War

Call Of Duty / nme

Видавництво Activision уточнило деталі релізу шутера Call of Duty: Black Ops Cold War, вказавши також необхідний розмір місця на диску для предзавантаження кожної з версій гри.

Напередодні в мережі з'явилося передбачуване фото упаковування версії гри для PS5 з лячними вимогами "як мінімум 285 ГБ" вільного місця на диску. Наразі ці дані не отримали підтвердження.

Залежно від версії гри для старту звантаження або установки знадобиться такий об'єм вільного місця:

PS4 95 ГБ

PS5 133 ГБ

Xbox One 93 ГБ

Xbox Series X | S 136 ГБ

ПК 35 ГБ (тільки мультиплеєр), 82 ГБ (повна гра), 125 ГБ (повна гра з максимальними налаштуваннями графіки). Одночасно Activision уточнила, що на консолях можна буде видалити кампанію і режим Зомбі, щоб зменшити вагу гри. Користувачі ПК також зможуть вибирати, встановлювати або не встановлювати окремі режими.

Предзавантаження на PS4 і Xbox One стартує 6 листопада о 8 ранку за Києвом, на ПК 10 листопада о 21:00, а на консолях нового покоління в день їх виходу 10 листопада і 12 листопада для Xbox Series X | S і PlayStation 5 відповідно. Нова частина шутера Call of Duty вийде 13 листопада на ПК, Xbox One, Xbox Series X | S, PS4 і PS5.

