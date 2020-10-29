Що в коробці: журналісти розпакували консоль Xbox Series X (відео)

Microsoft зняла ембарго на публікацію розпаковок ігрової консолі Xbox Series X. Кілька тижнів тому це відео вже гуляло мережею, але тоді його злили потайки, а опісля – видалили. Тепер же на комплектацію приставки можна подивитися у всіх деталях.

Подібні ролики з розпаковкою Xbox Series X завантажили на YouTube десятками, якщо не сотнями.

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Багатьом щасливчикам дістався тестовий екземпляр консолі Xbox Series X у фірмовій упаковці. У ній ховається кілька кабелів, оновлений геймпад Xbox, інструкції та сама приставка.

До речі, тепер пристрій точно не здається таким величезним і на холодильник явно не тягне. Конкурентна PlayStation 5 значно вища, а тому й здається на тлі новинки від Microsoft дещо громіздкою.

Ембарго на публікацію найвизначніших оглядів Xbox Series X / S спаде 5 листопада. А самі консолі вийдуть через п'ять днів. Реліз відбудеться вже 10 листопада.

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