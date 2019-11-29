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Звичні речі, які не можна робити у космосі
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Життя космонавта не таке уже й романтичне, як вам може здаватися. До прикладу, звичайні речі, доступні нам, не вийде робити у космосі. До прикладу, просто заварити собі чай космонавти не зможуть. Дізнайтесь, що ж іще не під силу космічним мандрівникам!
Розповідаємо вам про звичні речі, якими космонавти не можуть займатися.
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У відкритий космос без підгузників не можна
Це правило здається дивним на перший погляд, але тільки на перший. Насправді воно цілком логічне: у звичайному стані ми розуміємо, що нам потрібно відвідати туалет, завдяки силі тяжіння. У космосі воно відсутнє, тому можливі різні ситуації. І щоб уникнути неприємностей космонавтам просто-напросто заборонено виходити у відкритий космос без підгузника.
Не можна пити газовану воду
У людини на Землі постійно відбувається відрижка. Цей процес ми помічаємо далеко не завжди. А ось в космосі гази виходять разом з водою, так що цілком можна захлинутися. Тому, щоб уникнути подібного ризику випити газовану воду не вийде. Заборонено.
Не вийде поласувати булочкою
В умовах невагомості хлібні крихти починають розлітатися всюди. І це дуже небезпечно, тому що вони буквально в будь-який момент можуть потрапити до вас у дихальні шляхи. Щоб уникнути таких неприємностей від хліба було вирішено практично відмовитися. Космонавтам дістаються тільки дуже мініатюрні коржики, які вони не відкушують, а з'їдають повністю.
Спати в ліжку
Повалятися після довгого робочого дня в ліжку не вийде: без сили тяжіння ви на ньому просто не втримаєтеся. Тому космонавти сплять в спеціальних мішках, стоячи, пристібаючи себе. Кажуть, що звикають до цього довго.
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Відмовитися від фізичного навантаження
На Землі на наше тіло впливає сила тяжіння. Крім того, ми постійно напружуємося: навіть проста ходьба – це навантаження на м'язи. У космосі ж її просто немає. Тому, якщо не давати м'язам постійне навантаження, не тримати їх у тонусі, то в такому випадку вони дуже швидко атрофуються. Ось і доводиться щодня напружуватися. І все одно на космонавтів після повернення на Землю чекає курс адаптації.
Милуватися світанками і заходами
Далеко не всім обивателям відразу спадає на думку, але звичних нам світанків і заходів теж немає. Замість них – робота світлодіодних світильників, які імітують різні часи доби: ранок, день, вечір. Утім, якраз ця частина життя космонавтів багатьох не дивує, адже сучасний обиватель активно живе при штучному світлі.
Харчуватися неправильно
Відсутність звичного навантаження на організм призводить до того, що у людини змінюється рівень потреб у мінералах, вітамінах й у інших елементах. Харчування має бути строго збалансованим, будь-яке відхилення може спричинити проблеми зі здоров'ям. А один хворий член екіпажу – це вже серйозні неприємності для всіх. Так що харчування тут дуже жорстко регламентовано.
Не можна користуватися парфумами
У космосі люди завдяки постійному притоку крові до голови стають чутливішими до запахів. Навіть звичайний дезодорант з легким і приємним на Землі запахом сприймався б тут як серйозна атака. Так що будь-яка ароматизація – під забороною.
Заварити чай або каву
З космонавтів ніхто не знущається, позбавляючи їх смачних напоїв. Просто закип'ятити воду в космосі не вийде. По-перше, тиску недостатньо, так що температура кипіння становитиме всього 85 градусів Цельсія. По-друге, шари води не змішуються один з одним. Так що, якщо нагріти у відкритому космосі рідину, то вона буде гарячою тільки в тому місці, де на неї виявляється відповідне вплив.
Життя в космосі дивовижне і складне. Однак воно настільки цікаве, що попри всі труднощі, багато хто досі мріє туди потрапити. Воно й не дивно!
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