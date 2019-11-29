Звичні речі, які не можна робити у космосі

Життя космонавта не таке уже й романтичне, як вам може здаватися. До прикладу, звичайні речі, доступні нам, не вийде робити у космосі. До прикладу, просто заварити собі чай космонавти не зможуть. Дізнайтесь, що ж іще не під силу космічним мандрівникам!

Розповідаємо вам про звичні речі, якими космонавти не можуть займатися.

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У відкритий космос без підгузників не можна

Це правило здається дивним на перший погляд, але тільки на перший. Насправді воно цілком логічне: у звичайному стані ми розуміємо, що нам потрібно відвідати туалет, завдяки силі тяжіння. У космосі воно відсутнє, тому можливі різні ситуації. І щоб уникнути неприємностей космонавтам просто-напросто заборонено виходити у відкритий космос без підгузника.

Підгузки не лише для дітей

Не можна пити газовану воду

У людини на Землі постійно відбувається відрижка. Цей процес ми помічаємо далеко не завжди. А ось в космосі гази виходять разом з водою, так що цілком можна захлинутися. Тому, щоб уникнути подібного ризику випити газовану воду не вийде. Заборонено.

Не вийде поласувати булочкою

В умовах невагомості хлібні крихти починають розлітатися всюди. І це дуже небезпечно, тому що вони буквально в будь-який момент можуть потрапити до вас у дихальні шляхи. Щоб уникнути таких неприємностей від хліба було вирішено практично відмовитися. Космонавтам дістаються тільки дуже мініатюрні коржики, які вони не відкушують, а з'їдають повністю.

Здобою насолодитися теж не вийде

Спати в ліжку

Повалятися після довгого робочого дня в ліжку не вийде: без сили тяжіння ви на ньому просто не втримаєтеся. Тому космонавти сплять в спеціальних мішках, стоячи, пристібаючи себе. Кажуть, що звикають до цього довго.

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Відмовитися від фізичного навантаження

На Землі на наше тіло впливає сила тяжіння. Крім того, ми постійно напружуємося: навіть проста ходьба – це навантаження на м'язи. У космосі ж її просто немає. Тому, якщо не давати м'язам постійне навантаження, не тримати їх у тонусі, то в такому випадку вони дуже швидко атрофуються. Ось і доводиться щодня напружуватися. І все одно на космонавтів після повернення на Землю чекає курс адаптації.

Милуватися світанками і заходами

Далеко не всім обивателям відразу спадає на думку, але звичних нам світанків і заходів теж немає. Замість них – робота світлодіодних світильників, які імітують різні часи доби: ранок, день, вечір. Утім, якраз ця частина життя космонавтів багатьох не дивує, адже сучасний обиватель активно живе при штучному світлі.

Ніяких милувань світанками та заходами сонця

Харчуватися неправильно

Відсутність звичного навантаження на організм призводить до того, що у людини змінюється рівень потреб у мінералах, вітамінах й у інших елементах. Харчування має бути строго збалансованим, будь-яке відхилення може спричинити проблеми зі здоров'ям. А один хворий член екіпажу – це вже серйозні неприємності для всіх. Так що харчування тут дуже жорстко регламентовано.

Не можна користуватися парфумами

У космосі люди завдяки постійному притоку крові до голови стають чутливішими до запахів. Навіть звичайний дезодорант з легким і приємним на Землі запахом сприймався б тут як серйозна атака. Так що будь-яка ароматизація – під забороною.

Заварити чай або каву

З космонавтів ніхто не знущається, позбавляючи їх смачних напоїв. Просто закип'ятити воду в космосі не вийде. По-перше, тиску недостатньо, так що температура кипіння становитиме всього 85 градусів Цельсія. По-друге, шари води не змішуються один з одним. Так що, якщо нагріти у відкритому космосі рідину, то вона буде гарячою тільки в тому місці, де на неї виявляється відповідне вплив.

Отак просто заварити собі кави не вийде

Життя в космосі дивовижне і складне. Однак воно настільки цікаве, що попри всі труднощі, багато хто досі мріє туди потрапити. Воно й не дивно!

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