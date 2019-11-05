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Вірусне відео: космонавти просто сплять, але це нагадує уривок з фільму жахів

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Кадр із Сімпсонів - фото 1
Кадр із Сімпсонів

Ведучий BBC World News Льюїс Воган опублікував відео з астронавтами, які сплять у космосі. Ви здивуєтесь, але звичайна зйомка сну в умовах невагомості лякає до чортиків!

Ролик, який вже став вірусним, зняли на американському космічному кораблі Space Shuttle. На відео видно, як астронавти сплять в різних положеннях. При цьому вони пристебнуті до ліжок в невеликій кімнаті з ввімкненим світлом.

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Звичайна космічна "спальня" здається гротескним моргом, а підвішені в повітрі люди із заплющеними очима і піднятими руками додають картині моторошності. Дивіться самі:

Насправді на відео немає нічого незвичайного, адже в умовах невагомості зовсім неважливо як спати, а пристібатися потрібно для того, щоб уві сні тебе не віднесло до сусіда або в інший відсік.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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