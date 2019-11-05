Вірусне відео: космонавти просто сплять, але це нагадує уривок з фільму жахів

Ведучий BBC World News Льюїс Воган опублікував відео з астронавтами, які сплять у космосі. Ви здивуєтесь, але звичайна зйомка сну в умовах невагомості лякає до чортиків!

Ролик, який вже став вірусним, зняли на американському космічному кораблі Space Shuttle. На відео видно, як астронавти сплять в різних положеннях. При цьому вони пристебнуті до ліжок в невеликій кімнаті з ввімкненим світлом.

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Звичайна космічна "спальня" здається гротескним моргом, а підвішені в повітрі люди із заплющеними очима і піднятими руками додають картині моторошності. Дивіться самі:

I’d never seen astronauts sleeping in space before.



It’s much more creepy than I imagined. pic.twitter.com/9iyqVc70Ti — Lewis Vaughan Jones (@LVaughanJones) October 31, 2019

Насправді на відео немає нічого незвичайного, адже в умовах невагомості зовсім неважливо як спати, а пристібатися потрібно для того, щоб уві сні тебе не віднесло до сусіда або в інший відсік.

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