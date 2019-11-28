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Знайдено чорну діру, яка не мала б існувати

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Чорна діра - фото 1
Чорна діра / eurekalert

У Національній астрономічній обсерваторії Китайської академії наук знайшли "неможливу" чорну діру.

Група астрономів на чолі з Лю Цзифеном виявили чорну діру, існування якої не вкладається в раніше прийняту модель їхнього виникнення.

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Чорна діра, названа LB-1, розташована за 15 тисяч світлових років від Землі. Її головна відмінність – це маса близько 70 Сонць. Відповідно до прийнятої моделі зоряної еволюції, настільки надмасивні чорні діри не повинні виникати. Вчені вважають, що чорні діри утворюються під час колапсу зірки. Але тоді зірка втрачає значну частину маси у вигляді зоряного вітру.

LB-1 вдвічі перевищує межу для чорної діри, що утворилася в результаті загибелі зірки. Її відкриття стане причиною для перегляду моделі формування чорних дір, маса яких порівнянна з масою зірок.

Знайдено чорну діру, яка не мала б існувати - фото 370663

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Джерело: eurekalert
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