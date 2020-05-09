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Зірки Голлівуду розповіли про свої найпровальніші ролі: ви будете вражені
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Ролі, які Бред Пітт, Джордж Клуні, Сильвестр Сталлоне, Холлі Беррі й інші не можуть пробачити собі і досі здригаються при одній лише згадці про них. Ми нічого не придумали, цитуємо слова артистів!
Відразу ж зазначимо, що більшість цих фільмів стали улюбленими для мільйонів людей по всьому світу. Тому дуже дивно, що для акторів ролі, які вони виконували – провальні.
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Джордж Клуні
"Бетмен і Робін", 1997
"Чи грав я коли-небудь геїв на екрані? Було діло. Я ходив в гумовому костюмі в обтяжку. І у мене були гумові соски. Я міг би зобразити Бетмена нормальним хлопцем, гетеросексуалом, але не став цього робити і зобразив його геєм. Ми майже вбили франшизу. Все, чого мене навчив цей фільм, – ніколи, ніколи не надягайте гумовий костюм з сосками!"
Сильвестр Сталлоне
"Стій! Або моя мама буде стріляти", 1992
"Я відповідаю за безліч абсолютно жахливих кінострічок. Однак "Стій! Або моя мама буде стріляти" – однозначно гірший. Якщо вам треба буде з когось вибити зізнання у вбивстві, просто посадіть його перед екраном, нехай він дивиться кіно повністю. Він буде готовий зізнатися в чому завгодно вже через п'ятнадцять хвилин!"
Бред Пітт
"Власність диявола", 1997
"То був не фільм, то була катастрофа! Приклад найбільш безвідповідальної роботи в кіно, яку мені коли-небудь доводилося спостерігати. Я просто не міг повірити своїм очам!"
Тим самим Пітт звинувачує у першу чергу не себе і не колегу по картині Харрісона Форда, а режисера Алана Пакулу.
Алек Гіннесс
"Зоряні війни", 1977
"Я шкодую про все, пов'язане з цим фільмом, крім зароблених грошей, звичайно. Гроші – це завжди добре, але така робота не має нічого спільного з акторською. Діалоги були плачевної якості, до того ж я відчував себе старим і зовсім недоречним у компанії молоді".
Харрісон Форд пізніше зізнавався, що всі актори на зйомках клеїли дурня і починали більш-менш серйозно ставитися до роботи, лише коли на майданчику був присутній Алек Гіннес. Їм не хотілося ганьбитися перед заслуженим ветераном кіно і театру.
В автобіографії Алек Гіннес також згадував, що його одного разу зловив малолітній фанат "Зоряних воєн", запевняв, що переглядав фільм понад сто разів. Гіннес погодився дати хлопцеві автограф, але за однієї умови: щоб той більше ніколи не дивився цей фільм.
Боб Хоскінс
"Супербрати Маріо", 1993
З анкети:
– Яка найгірша робота, за яку ви бралися?
– "Супербрати Маріо".
– Яке найбільше розчарування у вашому житті?
– "Супербрати Маріо".
– Якби ви змогли змінити своє минуле, що б ви зробили?
– Відмовився б зніматися у "Супербратах Маріо".
Кетрін Хейгл
"Трішки вагітна", 2007
"Сексистське кіно. Воно зображає всіх жінок мегерами, які вічно на взводі і у яких немає почуття гумору. А мужики навколо – всі суцільно симпатичні, дотепні, заводні хлопці".
Марк Уолберг
"Явище", 2008
"Мені б не хотілося говорити про цей поганий фільм, але так вже й бути. Це "Явище". Бісове "Явище". З бісовими деревами. З рослинами. Ось же погань! Адже я просто хотів зіграти наукового викладача. Це було цілком нормальне бажання, не грати ж знову злодія або копа".
Меган Фокс
"Трансформери: Помста полеглих", 2009
"Це фільм для геніїв. Я читала сценарій, знімалася, дивилася фільм. Але досі не розумію, що ж в ньому відбувається. І ще не розумію, чому у глядачів не болить голова, коли вони дивляться це кіно на екрані IMAX. Майкл Бей хоче бути Гітлером на майданчику, і у нього це виходить. Працювати з ним – просто кошмар".
Крістофер Пламмер
"Звуки музики", 1965
"Кіно до нудоти сентиментальне і цукрове. Доводилося зі шкіри геть лізти, щоб розбавити його хоч найменшою часткою гумору".
Крилатим став каламбур Пламмера, який називав The Sound of Music не інакше як The Sound of Mucus – "Звуки слизу".
Шон Коннері
"Ліга видатних джентльменів", 2003
Коли на урочистій вечірці Шона запитали, де ж режисер Норрінгтон, актор відповів: "Запитайте у божевільні".
Робота над фільмом залишила настільки поганий слід у душі і режисера Стівена Норрінгтона, і актора Шона Коннері, що обидва зареклися працювати в кіно. І дійсно відтоді нікого з них не видно на великому екрані.
Холлі Беррі
"Жінка-кішка", 2004
"Я хочу подякувати Warner Bros. за те, що вони дали мені роль у цьому шматку лайна, в мерзенному кінофільмі".
Це уривок з промови Холлі на врученні премії "Золота малина". Похвально, що вона набралася сміливості з'явитися на церемонії, що рідкість серед номінантів.
Бен Аффлек
"Шибайголова", 2003
"Єдиний фільм, про який мені дійсно гірко згадувати, – "Шибайголова". Він мене зведе в могилу. Мені подобається і сюжет, і персонаж, а тому думка про те, що у результаті вийшла бозна-яка фігня, залишиться зі мною назавжди. Може, це саме це стало мотивацією відігратися в ролі Бетмена".
Джессіка Альба
"Фантастична четвірка: Вторгнення Срібного серфера", 2007
"Мені хотілося перервати зйомки. Режисер постійно запевняв: "Це виглядає занадто реалістично і сумно. Ти можеш виглядати симпатичніше, коли плачеш? Голоси красиво, Джессіка. Не роби нічого зі своїм обличчям, воно повинно бути гладким і нерухомим. А сльози ми потім домалюємо на комп'ютері!" І тоді я мимоволі задумалася. Може, я не так вже й хороша? Раптом мої інстинкти й емоції нікуди не годяться? Невже мене всі так ненавидять, що не хочуть бачити в мені щось живе і особисте? Я не можу бути людиною на роботі? Так що я сказала собі: "Так пішло все в зад, я більше не буду напружуватися на цій роботі!"
Підозрюємо, що більшість з цих фільмів ви переглянули до дірок, вивчивши крилаті фрази улюблених героїв. Отака оця малята ;)
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