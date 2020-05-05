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Нові захопливі серіали від Netflix, які стали хітами весни 2020
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Під час карантину стрімінговий сервіс Netflix став шалено популярним. Це й недивно, адже кіно – це ідеальний спосіб провести самоізоляцію. Склали до вас добірку нових серіалів, з якими ви точно не занудьгуєте.
Король тигрів
- Tiger King: Murder, Mayhem and Madness / документальний серіал (7 серій + спецсерія)
Документалка про ексцентричного власника приватного зоопарку Джо Екзотика. Прізвище говорить саме за себе: гомосексуал, поліамор, ненависник жінок й екскандидат в президенти розважається, як може, а також воює з власницею сусіднього зоопарку, зоозахисницею Керол Баскін, звинувачуючи її в тому, що вона згодувала свого чоловіка левам.
Серіал вийшов в правильний час: переживати карантин набагато цікавіше, спостерігаючи за історією хаотичного божевілля на екрані. А до оригінальних семи серій Netflix випустив додатковий епізод, що складається з інтерв'ю актора Джо Макгейла із другорядними персонажами серіалу, де вони розповіли про те, як прем'єра змінила їх життя.
Мені це не подобається
- I'm not okay with this / 7 серій
Творці серіалу "Кінець ***ого світу" вирішили розширити всесвіт серіалів про чудних, але щирих підлітків і зняли ще одну історію. "Я Сінді, мені 17 років, і я звичайна" – так представляється головна героїня, за плечима якої самогубство батька, неконтрольовані спалахи гніву і комплекси.
На тлі соціальної драми розгортається містичний трилер: дівчину отримує надздібності. Неспроста роль Сінді грає Софія Лілліс, яка блискуче дебютувала в "Воно": типовий підлітковий сюжет не дає нудьгувати й відсилає до похмурих сюжетів Стівена Кінга.
Неортодоксальна
- Unorthodox / мінісеріал (4 серії)
Екранізація автобіографічної книги Дебори Фельдман про втечу з ортодоксальної єврейської сім'ї стала хітом цієї весни. Головна героїня, 19-річна Естер "Есті" Шапіро живе в нью-йоркському Вільямсбурзі, де базується найбільша в світі громада сатмарських хасидів. Через місцеві традиції вона не може говорити англійською, носити обтягуючий одяг, здобувати освіту, співати й любити, кого хочеться.
У результаті Есті вирішує тікати – і починає нове життя в Берліні. Пошуки себе через спілкування з несподіваними людьми, мистецтво і помилки роблять цю історію про дівчину з дуже закритої комуни зрозумілою для всіх.
Гра в жертву
- The Victims' Game / 8 серій
Серія жорстоких убивств в Тайвані, тіла понівечені настільки, що їх неможливо впізнати, а вбивця, звичайно ж, вдало замітає сліди. Розслідувати справу береться незвичайна пара: судмедексперт-аутсайдер з синдромом Аспергера і зухвала журналістка, яка вміло маніпулює людьми. У кожного з них свої цілі, але в криміналіста є додатковий мотив: він підозрює, що до вбивств може бути якось причетна його власна дочка.
Доведена невинність
- The Innocence Files / документальний серіал (9 серій)
Судова система недосконала і нерідко дає збій. Цей серіал розповідає про 8 реальних кричущих випадків, коли молоді люди були засуджені за безпідставними обвинуваченнями й потрапили за ґрати. Вони просто опинилися не в тому місці й не в той час.
Автори серіалу показують, як на судовий процес впливають такі фактори, як неправомірне використання судових доказів (простіше кажучи, фальсифікація), неправдиві свідчення свідків і неправомірні дії прокурора. І як так виходить, що молоді люди, навіть не знаючи, за що їх заарештували, десятки років проводять у в'язниці. Серіал за напруженням і ступенем абсурду не поступається "Королю тигрів".
#Black AF
- 8 серій
Назва серіалу ставить в ступор, але насправді за нею криється сімейний ситком. Головним натхненником став продюсер Кенья Барріс і його відкритий підхід до виховання дітей. Сюжет, що показує будні веселої багатодітної компанії, формує сучасний образ сім'ї та її цінностей.
Відчуй себе добре
- Feel Good / 6 серій
Мері – суперечлива натура, що часто впадає в крайнощі та бореться з алкогольною та наркотичною залежністю. Це стає основою її непростих стосунків з мамою (її грає Ліза Кудроу з "Друзів").
У якийсь момент дівчина знайомиться зі скромною вчителькою Джордж і зав'язує з нею роман, що тільки ускладнює життя обом: Джордж не може впоратися з власною ідентичністю і сексуальністю, а Мері намагається приховати себе справжню, щоб виглядати краще в очах подруги. Однією з авторів серіалу є канадська стендаперка Мей Мартін, тому серіал багато в чому автобіографічний.
Опівнічна проповідь
- The Midnight Gospel / 8 серій
Netflix спільно з творцем легендарного "Часу пригод" Пендлтоном Вордом запустив серіал, який точно підкорить серце любителів анімації та комедії. Головний герой Кленсі записує подкасти, подорожуючи по всесвіту за допомогою незаконного симулятора. У кожній точці Кленсі зустрічається з місцевими жителями й бере інтерв'ю, в яких міркує про екзистенціальні питання. Проєкт вийшов не тільки яскравим, але і смішним – за гумор відповідав комік Дункан Трасселя.
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