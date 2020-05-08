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Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах

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Джим Керрі - фото 1
Джим Керрі

Креативний майстер фотошопу Ард Гелінк створює колажі зірок, на яких ті позують зі своїми молодшими копіями. Обережно, ці кадри можуть викликати у вас ностальгію, адже час не щадить нікого, навіть знаменитостей. Хоча декому з них таки пощастило.

Графічний дизайнер Ард Гелінк завдяки майстерному використанню фотошопу відмінно поєднує дві версії однієї людини в одне зображення, тож дивіться уважно ;)

Дженніфер Еністон

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402800

Бред Пітт

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402785

Дженніфер Лопес

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402771

Леонардо Ді Капріо

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402810

Мадонна

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402809

Кріштіану Роналду

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402797

Beyoncé

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402795

Девід Бекхем

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402780

Аліса Мілано

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402804

Раян Рейнольдс

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402807

Різ Візерспун

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402784

Г'ю Грант

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402778

Джулія Робертс

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402786

Брюс Вілліс

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402787

P!NK

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402779

Двейн Джонсон

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402783

Lady Gaga

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402790

Том Круз

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402792

Сара Джессіка Паркер

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402812

Том Хенкс

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402802

Анджеліна Джолі

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402813

Джордж Клуні

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402774

Елтон Джон

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402789

Королева Єлизавета ІІ

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402781

Арнольд Шварценеггер

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402793

Мік Джаггер

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402782

Мерилін Монро

Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах - фото 402772

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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