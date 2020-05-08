Тоді та зараз: порівняння юних та дорослих фото зірок на майстерних колажах

Креативний майстер фотошопу Ард Гелінк створює колажі зірок, на яких ті позують зі своїми молодшими копіями. Обережно, ці кадри можуть викликати у вас ностальгію, адже час не щадить нікого, навіть знаменитостей. Хоча декому з них таки пощастило.

Графічний дизайнер Ард Гелінк завдяки майстерному використанню фотошопу відмінно поєднує дві версії однієї людини в одне зображення, тож дивіться уважно ;)

Дженніфер Еністон

Бред Пітт

Дженніфер Лопес

Леонардо Ді Капріо

Мадонна

Кріштіану Роналду

Beyoncé

Девід Бекхем

Аліса Мілано

Раян Рейнольдс

Різ Візерспун

Г'ю Грант

Джулія Робертс

Брюс Вілліс

P!NK

Двейн Джонсон

Lady Gaga

Том Круз

Сара Джессіка Паркер

Том Хенкс

Анджеліна Джолі

Джордж Клуні

Елтон Джон

Королева Єлизавета ІІ

Арнольд Шварценеггер

Мік Джаггер

Мерилін Монро

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