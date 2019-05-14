На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Зена – Like It: як Білорусь виступила на Євробаченні 2019 (відео і текст пісні)
-
- 31
У першому півфіналі Євробачення 2019 виступила наймолодша учасниця цьогорічного конкурсу ZENA. Представниця Білорусі виконала пісню Like It: слухайте композицію, дивіться виступ та читайте текст треку!
Представницею Білорусі на конкурсі Євробачення 2019 стала співачка ЗЕНА (Зінаїда Купріянович). Дівчині лише 16 років, але вона займається музикою з дитинства. Юна зірка є студенткою Академії популярної музики Ігоря Крутого, володаркою першої премії дитячого конкурсу "Слов'янський базар 2014", фіналісткою двох дитячих Євробачень та учасницею російського проекту "Нова Фабрика Зірок".
Тут більше про Євробачення 2019: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу
У першому півфіналі конкурсу ЗЕНА виступила під номером 8, виконавши запальну пісню Like It. І хоча букмекери прогнозують артисті тільки 13 місце з 17, ми пропонуємо вам подивитися виступ юної зірки в Тель-Авіві.
Відео виступи ЗЕНИ на конкурсі Євробачення 2019:
Текст і слова пісні ZENA – Like It
I guess I forgotten to turn my phone
Off I'm outside my comfort zone
I'm tired of being lonely
Tam-tara-ram
Nobody gonna like this, no
Ok, I don’t like these empty words
I'll go even if it really hurts
It's making me stronger
Tam-tara-ram
I know it's gonna be...
Uuuuuh what should I do
It's up to you, karma
Uuuuuh I wish I knew
Give me a sign, karma
Just to remind you
I don't give up
I won't give up no
I'll always try!
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
Let me in your heart
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
Let's break the rules
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
I'll share what I've got
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
Baby repeat my moves
It feels crazy and a little wild
I know what is wrong and what is right
It's making me wiser
Tam-tara-ram
The universe is ours now
Ok, put your favourite sneakers on
And show your emotions on the floor
Add hashtag to find ya
Tam-tara-ram
I know it's gonna be...
Uuuuuh what should I do
It's up to you, karma
Uuuuuh I wish I knew
Give me a sign, karma
Just to remind you
I don't give up
I won't give up no
I'll always try!
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
Let me in your heart
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
Let's break the rules
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
I'll share what I've got
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
Baby repeat my moves
I feel the flow of energy
I should let go mistakes of me
I feel the flow of energy...
And you go with me, baby
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
Let me in your heart
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
Let's break the rules
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
I'll share what I've got
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
Baby repeat my moves
Слухати онлайн пісню ЗЕНА – Like it:
Читайте також: Чому Україна пропустить конкурс і в 2020-му
-
15:29Мораес і Марлос у вишиванках привітали українців зі святом
-
15:25Компанія Fujitsu готує комп'ютерного суддю до Олімпіади 2020
-
15:00Коли ЗНО 2019: дати, графік і календар тестування з різних предметів
-
14:52Кейт Міддлтон з'явилася у сукні з дуже глибоким розрізом
-
14:41Найдорожча модель знялася для Vogue: ефектні кадри
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:20ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
-
14:00Pianoбой випустив нову пісню Цілуй Мене із співачкою Shy: кліп і текст
-
13:49У Києві встановили пам'ятник гривні
-
13:36Партія ГОЛОС: з'явилася програма політсили Святослава Вакарчука
-
13:17Гра престолів 8: фанати зажадали перезняти фінальний сезон
-
13:00День вишиванки 2019: українські зірки показали, як відзначають свято
-
12:47У NASA показала місце аварії зонда на Місяці: фото
-
12:16Microsoft оновила графічний редактор Paint: що змінилося
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:00Анекдоти про школу: жарти про вчителів, учнів та навчання
-
11:40Легенди минулого століття: архівні фото найкрасивіших жінок
-
11:21Святослав Вакарчук представив свою партію Голос: хто ввійшов у команду співака
-
11:11Інавгурація Зеленського: дата інавгурації нового президента України
-
10:51У Сінгапурі випустили журнал, який написав штучний інтелект
-
10:26Експерти сказали, чи потрібно рахувати калорії, щоб схуднути
-
09:57Як сон, менший на 16 хвилин, впливає на вашу роботу
-
09:24Ось як приготувати смачний розсольник
-
08:51Евровидение 2019: когда и где смотреть онлайн 2 полуфинал 16 мая
-
08:23Ось як назавжди позбутися від проблем із зубами
-
14:20ТЕСТ: Перевір, наскільки добре ти знаєш історію України
-
11:21Святослав Вакарчук представив свою партію Голос: хто ввійшов у команду співака
-
07:00Привітання з Днем вишиванки 2019: патріотичні картинки і листівки
- 15 травня
-
21:50Як часто жінки досягають оргазму: відповідь учених
-
18:25Від цього популярного напою слід відмовитися влітку
-
16:00Цікаві факти про країни світу: правда чи вигадка?
-
13:11Євробачення 2019: прогноз та ставки букмекерів на другий півфінал
-
11:0050-річна Дана Інтернешнл влаштувала ефектне шоу на сцені Євробачення 2019: відео виступу
-
09:29День сім'ї 2019: картинки і листівки для привітання з Днем свята
-
07:15Погода 15 травня: точний прогноз по містах України
-
00:08Євробачення 2019: результати голосування, хто пройшов у фінал
- 14 травня
-
21:51ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал 14 травня
-
16:21ТЕСТ: Вгадай, які з цих рядків написав Святослав Вакарчук!
-
12:23Відпочинок у Туреччині: куди піти і що подивитися в античному Сіде
-
10:23Популярна музика: сучасні пісні за тиждень
-
08:00Нова акція від Радіо МАКСИМУМ і Київстар: вигравай подарунок для ідеальної подорожі
-
07:33Скільки чашок кави можна випити без шкоди для здоров'я
- 13 травня
-
22:40Ваш секс буде відмінним, якщо винести зі спальні цю річ
-
21:05Євробачення 2019: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу
-
19:00Ведучі Радіо МАКСИМУМ випробували новий фільтр у Snapchat: кумедні перевтілення
-
18:21Форсаж через 18 років: як змінилися актори улюбленого фільму
-
15:51ТЕСТ: Перевір, наскільки уважно ти дивився мультфільми в дитинстві!
-
12:14Сповідь продавця: шахрайські схеми під час продажу техніки, про які має знати кожен
-
08:15Гра престолів 8 сезон 5 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
07:23Яку погоду очікувати в Україні 13 травня: точний прогноз