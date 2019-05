Зена – Like It: як Білорусь виступила на Євробаченні 2019 (відео і текст пісні)

У першому півфіналі Євробачення 2019 виступила наймолодша учасниця цьогорічного конкурсу ZENA. Представниця Білорусі виконала пісню Like It: слухайте композицію, дивіться виступ та читайте текст треку!

Представницею Білорусі на конкурсі Євробачення 2019 стала співачка ЗЕНА (Зінаїда Купріянович). Дівчині лише 16 років, але вона займається музикою з дитинства. Юна зірка є студенткою Академії популярної музики Ігоря Крутого, володаркою першої премії дитячого конкурсу "Слов'янський базар 2014", фіналісткою двох дитячих Євробачень та учасницею російського проекту "Нова Фабрика Зірок".

Тут більше про Євробачення 2019: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу

У першому півфіналі конкурсу ЗЕНА виступила під номером 8, виконавши запальну пісню Like It. І хоча букмекери прогнозують артисті тільки 13 місце з 17, ми пропонуємо вам подивитися виступ юної зірки в Тель-Авіві.

Відео виступи ЗЕНИ на конкурсі Євробачення 2019:

Текст і слова пісні ZENA – Like It

I guess I forgotten to turn my phone

Off I'm outside my comfort zone

I'm tired of being lonely

Tam-tara-ram

Nobody gonna like this, no

Ok, I don’t like these empty words

I'll go even if it really hurts

It's making me stronger

Tam-tara-ram

I know it's gonna be...



Uuuuuh what should I do

It's up to you, karma

Uuuuuh I wish I knew

Give me a sign, karma

Just to remind you

I don't give up

I won't give up no

I'll always try!



Yes, you gonna like it

Yes, you gonna like it

Let me in your heart

Yes, you gonna like it

Yes, you gonna like it

Let's break the rules

Yes, you gonna like it

Yes, you gonna like it

I'll share what I've got

Yes, you gonna like it

Yes, you gonna like it

Baby repeat my moves



It feels crazy and a little wild

I know what is wrong and what is right

It's making me wiser

Tam-tara-ram

The universe is ours now

Ok, put your favourite sneakers on

And show your emotions on the floor

Add hashtag to find ya

Tam-tara-ram

I know it's gonna be...



Uuuuuh what should I do

It's up to you, karma

Uuuuuh I wish I knew

Give me a sign, karma

Just to remind you

I don't give up

I won't give up no

I'll always try!



Yes, you gonna like it

Yes, you gonna like it

Let me in your heart

Yes, you gonna like it

Yes, you gonna like it

Let's break the rules

Yes, you gonna like it

Yes, you gonna like it

I'll share what I've got

Yes, you gonna like it

Yes, you gonna like it

Baby repeat my moves



I feel the flow of energy

I should let go mistakes of me

I feel the flow of energy...

And you go with me, baby



Yes, you gonna like it

Yes, you gonna like it

Let me in your heart

Yes, you gonna like it

Yes, you gonna like it

Let's break the rules

Yes, you gonna like it

Yes, you gonna like it

I'll share what I've got

Yes, you gonna like it

Yes, you gonna like it

Baby repeat my moves

Слухати онлайн пісню ЗЕНА – Like it:

