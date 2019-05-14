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Зена – Like It: як Білорусь виступила на Євробаченні 2019 (відео і текст пісні)

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ZENA на сцені Євробачення - фото 1
ZENA на сцені Євробачення / gettyimages

У першому півфіналі Євробачення 2019 виступила наймолодша учасниця цьогорічного конкурсу ZENA. Представниця Білорусі виконала пісню Like It: слухайте композицію, дивіться виступ та читайте текст треку!

Представницею Білорусі на конкурсі Євробачення 2019 стала співачка ЗЕНА (Зінаїда Купріянович). Дівчині лише 16 років, але вона займається музикою з дитинства. Юна зірка є студенткою Академії популярної музики Ігоря Крутого, володаркою першої премії дитячого конкурсу "Слов'янський базар 2014", фіналісткою двох дитячих Євробачень та учасницею російського проекту "Нова Фабрика Зірок".

Тут більше про Євробачення 2019: слухати онлайн пісні всіх учасників конкурсу

У першому півфіналі конкурсу ЗЕНА виступила під номером 8, виконавши запальну пісню Like It. І хоча букмекери прогнозують артисті тільки 13 місце з 17, ми пропонуємо вам подивитися виступ юної зірки в Тель-Авіві.

Відео виступи ЗЕНИ на конкурсі Євробачення 2019:

Текст і слова пісні ZENA – Like It

I guess I forgotten to turn my phone
Off I'm outside my comfort zone
I'm tired of being lonely
Tam-tara-ram
Nobody gonna like this, no
Ok, I don’t like these empty words
I'll go even if it really hurts
It's making me stronger
Tam-tara-ram
I know it's gonna be...

Uuuuuh what should I do
It's up to you, karma
Uuuuuh I wish I knew
Give me a sign, karma
Just to remind you
I don't give up
I won't give up no
I'll always try!

Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
Let me in your heart
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
Let's break the rules
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
I'll share what I've got
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
Baby repeat my moves

It feels crazy and a little wild
I know what is wrong and what is right
It's making me wiser
Tam-tara-ram
The universe is ours now
Ok, put your favourite sneakers on
And show your emotions on the floor
Add hashtag to find ya
Tam-tara-ram
I know it's gonna be...

Uuuuuh what should I do
It's up to you, karma
Uuuuuh I wish I knew
Give me a sign, karma
Just to remind you
I don't give up
I won't give up no
I'll always try!

Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
Let me in your heart
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
Let's break the rules
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
I'll share what I've got
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
Baby repeat my moves

I feel the flow of energy
I should let go mistakes of me
I feel the flow of energy...
And you go with me, baby

Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
Let me in your heart
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
Let's break the rules
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
I'll share what I've got
Yes, you gonna like it
Yes, you gonna like it
Baby repeat my moves

Слухати онлайн пісню ЗЕНА – Like it:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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