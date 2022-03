"З кацапських військових частин": на Prozorro оголосили тендер на купівлю танків окупантів

На OLX можна знайти не одне оголошення з продажу підбитих російських танків. Але хто б міг подумати, що на Prozorro з'явиться тендер на купівлю ворожої техніки.

Хто б міг подумати, що ми доживемо до того дня, коли на аукціонах продаватимуть підбиту російську техніку. Зокрема, на Prozorro з'явився незвичайний тендер на покупку понищених танків окупантів.

Під час тендеру планують купити 500 вживаних танків

Так, Близнюківська селищна рада оголосила про незвичайний тендер. Вона планує придбати 500 вживаних російських танків.

Танки б/у можна без башти, горілі з кацапських військових частин. Used tanks can be without towers, burned from Katsap military units, – йдеться в оголошенні.

У самому тексті тендеру йдеться про те, що чим більше, тим краще. Мовляв, таким чином у селищній раді планують вирішити питання дефіциту металолому. Також зазначають, що готові розглянути до покупки не лише танки, БМП, а й БТР та іншу ворожу техніку.

У тендері йдеться про те, що очікувана вартість закупівлі: 10 мільйонів гривень без ПДВ.

Що стосується мінімального кроку пониження, то мовиться про 500 тисяч гривень без ПДВ.

Подавати пропозиції можна до 20:50 29 березня. А сам аукціон стартує о 15:21 4 травня.

Погодьтеся, значно цікавіший тендер, ніж оці покупки булочок і туалетного паперу через Prozorro.

