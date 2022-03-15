ЗСУ розтрощили Байрактаром Тор-М1: вибух ракетного комплексу потрапив на відео

Байрактар продовжує виконувати свою роботу. На цей раз безпілотник вистежив та знищив російський зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1".

Так, українська армія завдала черговий ракетно-бомбовий удар по російських окупаційних військах. Під час цієї атаки наші бійці знищили зенітно-ракетний комплекс 9К331 "Тор-М1". Відео у мережі показав радник голови МВС Антон Геращенко.

До слова: Біля Маріуполя український БТР-4 самотужки знищив ворожий танк та бронемашину: відео

ЗСУ полюють на російські зенітно-ракетні комплекси, оскільки окупанти використовують їх на захоплених територіях як локальні мережі протиповітряної та протиракетної оборони. Після зачистки російських систем ППО до бомбардування рашистів підключається важка авіація, штурмовики та винищувачі ВПС України.

Читайте також: Артудар ЗСУ по колоні російської техніки зняли з дрона з тепловізором: відео