Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні ще на 30 днів

Напередодні на сайті Верховної Ради з'явився законопроєкт. У ньому йдеться про продовження воєнного стану в Україні. Тепер же офіційно відомо, що він триматиме в нашій країні ще 30 днів. Маємо надію, не більше.

15 березня народні депутати зібралися у стінах Верховної Ради. Під час сесії вони й проголосували за продовження воєнного стану в Україні, пише у своєму телеграмі Ярослав Железняк.

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Воєнний стан в Україні триватиме до 25 квітня

Усього під час засідання було 345 народних обранців з усіх фракцій. А от за продовження строку дії воєнного стану, законопроєкт №7168, проголосували 343 депутати.

Тож практично одноголосно вони ухвалили рішення продовжити воєнний стан в нашій державі до 25 квітня.

Нагадаємо, що відповідний законопроєкт президент Володимир Зеленський 14 березня подав до Верховної Ради.



Народні депутати проголосували за продовження воєнного стану

Маємо надію, що це перше й останнє продовження воєнного стану в Україні. І що дуже скоро ми святкуватимемо перемогу над орками.

А для цього ми традиційно закликаємо вас берегти себе, вирушати до укриттів під час повітряної тривоги, а також вірити у ЗСУ. Пам'ятайте, що все буде Україна!

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