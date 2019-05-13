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Гра престолів

Євробачення-2019: якою була церемонія відкриття (відео)

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Євробачення 2019: повне відео церемонії відкриття: - фото 1
Євробачення 2019: повне відео церемонії відкриття: / @TelAviv

Євробачення-2019 стартувало у Тель-Авіві 12 травня, влаштувавши ефектну церемонію відкриття. Всі конкурсанти та гості з'явились на доріжці конкурсу. Як це було – дивіться на Радіо МАКСИМУМ.

12 травня у Тель-Авіві офіційно розпочався престижний пісенний конкурс Євробачення-2019, на якому цього року виступить 41 конкурсант. Окрім виконавців, які показуватимуть свої уміння, на відкриття прибуло чимало відомих людей та зірок, серед яких і Вєрка Сердючка. Відзначимо, що Україна не бере участі у цьому Євробаченні через конфліктну ситуацію з переможницею Нацвідбору MARUV, а також відмову інших учасників.

І ще: Хто виграє Євробачення 2019: прогнози букмекерів

Перший півфінал Євробачення пройде 14 травня, другий – 16 травня, а фінал конкурсу запланована на 18 травня. Українці зможуть стежити за перебігом конкурсу у ці дні о 22:00 за Києвом на телеканалі UA: Перший.

Євробачення 2019: повне відео церемонії відкриття:

Читайте також: Євробачення 2019: конкурсантів зобов'язали здати аналіз крові

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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