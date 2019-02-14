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Настя Каменських – Попа, как у Ким: новий відвертий кліп підкорює мережу
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Українська зірка Настя Каменських випустила відвертий кліп на пісню "Попа, как у Ким". У відеоролику, окрім NK та спокусливих танцівниць, з'являється також Потап, переможці Х-фактора ZBSband та блогери "Чоткий Паца". Зацініть!
За словами NK, кліп "Попа, как у Ким" – про секс-символів сучасності, ідеальних жінок, які диктують моду і мають мільйони шанувальників. Героїня пісні мріє про апетитні сідниці, як у популярної зірки Кім Кардашян, спокусливі ноги, як у моделі Кендалл Дженнер, та осину талію, як в Емілі Ратажковські.
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Окрім згадки зарубіжних селебріті, у відео NK знялися й українські знаменитості: Потап, DJ Nana (Анастасія Кумейко), ZBSband (Богдан Буйлук і Владислав Онищенко), а також популярні блогери і народні улюбленці з "Чоткого паци". Дивіться, що з цього вийшло!
Дивитися онлайн новий кліп Настя Каменських – Попа, как у Ким (16+):
Текст і слова пісні "Попа, как у Ким"
Девочки! Девочки! Девочки! Девочки!
Языками почесать для вас есть темочка.
Я в YouTubе выложу свои секси-танцы
Когда я танцую - предоставляю, что Бейонсе.
Да, я хороша, малышка и не говори -
Выражение лица, ха… как у Ри-Ри.
Якобы устала я от жизни, всё равно мне типа:
Кара Делевинь, либо Дуа Липа -
И мне глубоко плевать, кто что говорит;
Я красотка Бэлла, в кроссовках Хадид.
Мои все фанаты для меня Каменских family.
Талию хочу, как у Ратаковски Эмили.
Мы же все девчонки, и мы все так хотим
Ноги, как у Кендалл. Попу, как у Ким.
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Мужа можно белого - а попу, как у Ким.
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Мужа можно белого - а попу, как у Ким.
NK! Kay! Kay! Kay!
K-k-kay! Kay! Kay! (NK!)
Поднимаю тост (тост) за свой высокий рост (рост).
В пудре нос (нос), как будто я - Кейт Мосс.
Как бы я хотела мушка, чтоб была такая,
Как у Сидни Кроуфорд, а дочка, как Кайя.
Шикарное тело и эпатаж.
Ни Ники бич Никки Минаж.
Аж 50 Наоми, и ей не повезло -
Она работала, напомню, над собою, как Джей Ло.
Когда-нибудь выйдут из моды Прада и Гучи,
Но никогда не постареет Моника Беллуччи.
Стать лучше, как Бекхэм Вика мы хотим.
И чтобы ноги, как у Тайры, а попу, как у Ким.
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Мужа можно белого - а попу, как у Ким.
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!
Мужа можно белого - а попу, как у Ким.
Танцевать мы будем-будем-будем-будем-будем!
Baby shake your booty-booty-booty! Baby shake your booty.
Хлопай, хлопай, хлопай, опа, опа, опа, опа!
В жизни иногда всё, как у Ким - решает попа! (попа как у Ким)
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким! (Попу как у)
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким! (Попу как у)
Попу, как у Ким! Попу, как у Ким! (Попу как у)
Мужа можно белого - а попу, как у Ким. (Попу как у Ким)
(Say what?
Say what?
Say what?
That’s right!
Попу, как у Ким
Попу, как у...
Попу, как у Ким.
А попу, как у Ким.
Say what
Say what
Say what
That's right!
NK!)
Як знімали кліп Попа, як у Кім:
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