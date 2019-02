Настя Каменських – Попа, как у Ким: новий відвертий кліп підкорює мережу

Українська зірка Настя Каменських випустила відвертий кліп на пісню "Попа, как у Ким". У відеоролику, окрім NK та спокусливих танцівниць, з'являється також Потап, переможці Х-фактора ZBSband та блогери "Чоткий Паца". Зацініть!

За словами NK, кліп "Попа, как у Ким" – про секс-символів сучасності, ідеальних жінок, які диктують моду і мають мільйони шанувальників. Героїня пісні мріє про апетитні сідниці, як у популярної зірки Кім Кардашян, спокусливі ноги, як у моделі Кендалл Дженнер, та осину талію, як в Емілі Ратажковські.

Окрім згадки зарубіжних селебріті, у відео NK знялися й українські знаменитості: Потап, DJ Nana (Анастасія Кумейко), ZBSband (Богдан Буйлук і Владислав Онищенко), а також популярні блогери і народні улюбленці з "Чоткого паци". Дивіться, що з цього вийшло!

Дивитися онлайн новий кліп Настя Каменських – Попа, как у Ким (16+):

Текст і слова пісні "Попа, как у Ким"

Девочки! Девочки! Девочки! Девочки!

Языками почесать для вас есть темочка.

Я в YouTubе выложу свои секси-танцы

Когда я танцую - предоставляю, что Бейонсе.

Да, я хороша, малышка и не говори -

Выражение лица, ха… как у Ри-Ри.

Якобы устала я от жизни, всё равно мне типа:

Кара Делевинь, либо Дуа Липа -

И мне глубоко плевать, кто что говорит;

Я красотка Бэлла, в кроссовках Хадид.

Мои все фанаты для меня Каменских family.

Талию хочу, как у Ратаковски Эмили.

Мы же все девчонки, и мы все так хотим

Ноги, как у Кендалл. Попу, как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого - а попу, как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого - а попу, как у Ким.

NK! Kay! Kay! Kay!

K-k-kay! Kay! Kay! (NK!)

Поднимаю тост (тост) за свой высокий рост (рост).

В пудре нос (нос), как будто я - Кейт Мосс.

Как бы я хотела мушка, чтоб была такая,

Как у Сидни Кроуфорд, а дочка, как Кайя.

Шикарное тело и эпатаж.

Ни Ники бич Никки Минаж.

Аж 50 Наоми, и ей не повезло -

Она работала, напомню, над собою, как Джей Ло.

Когда-нибудь выйдут из моды Прада и Гучи,

Но никогда не постареет Моника Беллуччи.

Стать лучше, как Бекхэм Вика мы хотим.

И чтобы ноги, как у Тайры, а попу, как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого - а попу, как у Ким.

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким!

Мужа можно белого - а попу, как у Ким.

Танцевать мы будем-будем-будем-будем-будем!

Baby shake your booty-booty-booty! Baby shake your booty.

Хлопай, хлопай, хлопай, опа, опа, опа, опа!

В жизни иногда всё, как у Ким - решает попа! (попа как у Ким)

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким! (Попу как у)

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким! (Попу как у)

Попу, как у Ким! Попу, как у Ким! (Попу как у)

Мужа можно белого - а попу, как у Ким. (Попу как у Ким)

(Say what?

Say what?

Say what?

That’s right!

Попу, как у Ким

Попу, как у...

Попу, как у Ким.

А попу, как у Ким.

Say what

Say what

Say what

That's right!

NK!)

Як знімали кліп Попа, як у Кім:

