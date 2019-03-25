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YARMAK – Тут мій дім: нова потужна пісня і кліп на неї підкорює мережу
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Відомий український репер Олександр YARMAK випустив нову українську пісню "Тут мій дім". Кліп на композицію вже підкорює мережу, зацініть потужну відеороботу і ви!
27-річний репер YARMAK прославився російськомовними хітами, зокрема – піснею "Сердце пацана". Однак уже кілька років співак лейтмотивом творчості Сашка є любов до України та патріотизм. Після знакової композиції "Ей 22" він також перейшов на українську мову.
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У потужній новинці "Тут мій дім" YARMAK розповідає про любов до рідної держави і необхідність боротися, шанувати мову, історію і свій дім, незважаючи на убогість, жлобство, лицемірство та стадний інстинкт. Кліп на пісню зняли в Києві. Дивіться самі!
Слухати онлайн пісню і дивитися кліп Ярмак – Тут мій дім:
Текст і слова пісні "ТУТ МІЙ ДІМ"
П'ять років пройшло ніби зріз.
Я бачив тут тисячі сліз.
Як люди ховали надію в валізу без віри –
Чекали безвіз.
І поки по помилках ліз,
Здіймався, то падав униз
В душі моїй всі ці роки
Готували мій перший потужний реліз.
Крок за кроком, трек за треком, кліп за кліпом.
Думи на вустах, мої фани по містам, люди бачили виставу
Тепер дайте хліба!
Мені досить сил, піду босим, син,
Бачу голоси
Кажуть, що на цю землю ще прийдуть добрі часи.
Але поки, шановане панство,
Мода тільки на п'янство і хамство.
І я сам сто разів міркував,
Але Київ мені красивіше, ніж Амстер.
І скільки не їзди по світу, брате, світу, брате
Хто ти є і куди ти йдеш,
Бо де би я не був там вміють шанувати:
Історію, мову, свій дім.
Ми люди не з інших світів:
І ріки ті, і гори ті, та лиця сердиті, бліді.
І всі ці правителі наші не з космосу,
Видно, такого ми гідні.
Та поки всі ниють, я в собі душу
Рабство, жлобство і злидні.
Приспів:
Тут мій дім, ту-ту-тут мій дім
Тут мій дім, ту-ту-тут мій дім (тут мій дім, тут мій дім, тут мій дім)
Тут мій дім, ту-ту-тут мій дім
Тут мій дім, ту-ту-тут мій дім (тут мій дім, тут мій дім, тут мій дім)
Тут мій дім, ту-ту-тут мій дім
Тут мій дім, ту-ту-тут мій дім (тут мій дім, тут мій дім, тут мій дім)
Тут мій дім, ту-ту-тут мій дім
Тут мій дім, ту-ту-тут мій дім (тут мій дім, тут мій дім, тут мій дім)
Сумнівні персони з пустими рядками
Стадо, формують культуру.
А ті, хто творять тут літературу,
Завжди не в лідерах туру.
Роками боровся за краще життя,
Хотів по собі щось лишити, але ж тут
Люди слухають Дзідзьо, ти на*уй не треба,
Поки не помреш.
І лиш тоді, швидко розійдуться квитки,
І цілий стадіон буде співати всі рядки.
Сумувати, постити в мережі з віршем твою фотку,
Бо втратили ми щось цінніше скарбів Полуботка.
І якби не було сумно, брате,
Якби не ламала мене біль від втрати.
Все що будували поховали – гади,
Та поки я живий мене вам не зламати.
Набридло. З кожної дірки всі ці брехливі усмішки.
Сім років мене не приваблюють ваші червоні доріжки
І хай без телереспектів, премій, гучних номінацій
Та мої музичні вібрації через мережі прокачують нації.
Приспів (2).
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