YUNA 2019: оголошені переможці української музичної премії

У Києві відбулася церемонія нагородження музичної премії YUNA 2019. Цьогоріч за українську "Греммі" музиканти боролися в 17 номінаціях, і ми знаємо, хто переміг! До вашої уваги список переможців YUNA!

Церемонія YUNA 2019 (Yearly Ukrainian National Awards) пройшла в палаці "Україна". На найбільшу кількість нагород претендувала співачка MARUV, по кілька номінацій мав також KAZKA, NK, MONATIK.

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Ведучим шоу став Володимир Остапчук, а от володарів премії визначало журі у складі 150 музичних експертів. Побачити трансляцію грандіозного шоу можна буде тільки 29 березня на каналі 1+1, а поки що до вашої уваги результати!

*список оновлюється

Переможці премії YUNA 2019 – список:

Найкращий виконавець:

MAX BARSKIH

MONATIK

Арсен Мірзоян

Олег Винник

Сергей Бабкін



Найкраща виконавиця:

Jamala

NK

TAYANNA

Оля Полякова

Христина Соловій



Найкращий поп-гурт:

KADNAY

KAZKA

MOZGI

ONUKA

Время и Стекло

Найкращий рок-гурт:

O.Torvald

Pianoбой

The HARDKISS

Антитіла

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Найкраща пісня:

TDME – Антитіла

Все, що тебе не вбиває – Pianoбой

Кораблі – The HARDKISS

Крила – Jamala

Плакала – KAZKA

Найкраща пісня іншою мовою:

#ЭТОМОЯНОЧЬ – NK

Drunk Groove – MARUV та BOOSIN

SuperSTAR – LOBODA

Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва

Сделай громче – MAX BARSKIH

Найкращий дует:

Drunk Groove – MARUV та BOOSIN

Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва

Найкращий день – Потап та Олег Винник

Тримай мене – Бумбокс та The Gitas

Цей день – MONATIK та Ніна Матвієнко

Найкращий альбом:

Black Water – MARUV

KARMA – KAZKA

Mozaїka – ONUKA

Залізна ластівка – The HARDKISS

Тримай мене – TAYANNA

Найкращий відеокліп:

Drunk Groove – MARUV та BOOSIN (режисер: Сергій Вейн)

SuperSTAR – LOBODA (режисер: Нателла Крапівіна)

TDME – Антитіла (режисери: Антитіла, Радислав Лукін)

Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва (режисер: Таню Муіньо)

Плакала – KAZKA (режисер: Катя Царик)

Відкриття року:

Alina Pash

BOOSIN

MARUV

NK

The Gitas

Найкращий естрадний хіт:

Мама – Оля Полякова

Найкращий день – Потап та Олег Винник

Не ховай очей – Ірина Білик

Тримай – NK

Як жити без тебе – Олег Винник

Найкращий електронний хіт:

Afrika – Іван Дорн

Animal – ONUKA

Drunk Groove – MARUV та BOOSIN

Focus On Me – MARUV

Тіло – KADNAY

Найкращий хіп-хоп хіт:

Bitanga – Alina Pash

Алё Алё – MOZGI

Покопокохай – TamerlanAlena

Рибки – Alyona Alyona

Файно – MamaRika

Аліна Паш виграла першу нагороду ЮНА

Найкраще концертне шоу:

Великий стадіонний концерт "Кузьма – 50" у Львові

Всеукраїнський тур "На вершині" (Pianoбой)

Гранд-шоу "Королева ночі" (Оля Полякова)

Концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи» (Океан Ельзи)

Шоу "Залізна ластівка" (The HARDKISS)

Найкращий менеджмент артиста:

#NKteam by NICE2CU – NK

Enjoy! Records – Jamala

MONATIK Corporation – MONATIK

NIKITIN Talent Group | MAMAMUSIC – KAZKA

Secret Service EA – MAX BARSKIH, TAYANNA, Оля Полякова

YULA company, Сніжана Бабкіна – Сергій Бабкін

Андрій Балан, Susy Production – Христина Соловій

Валерія Левицька (VIDLIK Records) – ONUKA

Дмитро Шуров – Pianoбой

Єгор Кір'янов – The HARDKISS

Женя Галич, Юлія Каменчук – O.Torvald

Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Євген Горюнов – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Олександр Горбенко (RockSoulana Music) – Олег Винник

Олена Коляденко – KADNAY

Продюсерський центр Потапа та Ірини Горової MOZGI Entertainment – MOZGI, Время и Стекло

Сергій Вусик, Олена Гармаш – Антитіла

Тетяна Зякун, Юлія Колесник – Арсен Мірзоян

Юрій Нікітін

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