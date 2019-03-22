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YUNA 2019: оголошені переможці української музичної премії
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У Києві відбулася церемонія нагородження музичної премії YUNA 2019. Цьогоріч за українську "Греммі" музиканти боролися в 17 номінаціях, і ми знаємо, хто переміг! До вашої уваги список переможців YUNA!
Церемонія YUNA 2019 (Yearly Ukrainian National Awards) пройшла в палаці "Україна". На найбільшу кількість нагород претендувала співачка MARUV, по кілька номінацій мав також KAZKA, NK, MONATIK.
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Ведучим шоу став Володимир Остапчук, а от володарів премії визначало журі у складі 150 музичних експертів. Побачити трансляцію грандіозного шоу можна буде тільки 29 березня на каналі 1+1, а поки що до вашої уваги результати!
*список оновлюється
Переможці премії YUNA 2019 – список:
Найкращий виконавець:
- MAX BARSKIH
- MONATIK
- Арсен Мірзоян
- Олег Винник
- Сергей Бабкін
Найкраща виконавиця:
- Jamala
- NK
- TAYANNA
- Оля Полякова
- Христина Соловій
Найкращий поп-гурт:
- KADNAY
- KAZKA
- MOZGI
- ONUKA
- Время и Стекло
Найкращий рок-гурт:
- O.Torvald
- Pianoбой
- The HARDKISS
- Антитіла
- БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
Найкраща пісня:
- TDME – Антитіла
- Все, що тебе не вбиває – Pianoбой
- Кораблі – The HARDKISS
- Крила – Jamala
- Плакала – KAZKA
Найкраща пісня іншою мовою:
- #ЭТОМОЯНОЧЬ – NK
- Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
- SuperSTAR – LOBODA
- Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
- Сделай громче – MAX BARSKIH
Найкращий дует:
- Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
- Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
- Найкращий день – Потап та Олег Винник
- Тримай мене – Бумбокс та The Gitas
- Цей день – MONATIK та Ніна Матвієнко
Найкращий альбом:
- Black Water – MARUV
- KARMA – KAZKA
- Mozaїka – ONUKA
- Залізна ластівка – The HARDKISS
- Тримай мене – TAYANNA
Найкращий відеокліп:
- Drunk Groove – MARUV та BOOSIN (режисер: Сергій Вейн)
- SuperSTAR – LOBODA (режисер: Нателла Крапівіна)
- TDME – Антитіла (режисери: Антитіла, Радислав Лукін)
- Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва (режисер: Таню Муіньо)
- Плакала – KAZKA (режисер: Катя Царик)
Відкриття року:
- Alina Pash
- BOOSIN
- MARUV
- NK
- The Gitas
Найкращий естрадний хіт:
- Мама – Оля Полякова
- Найкращий день – Потап та Олег Винник
- Не ховай очей – Ірина Білик
- Тримай – NK
- Як жити без тебе – Олег Винник
Найкращий електронний хіт:
- Afrika – Іван Дорн
- Animal – ONUKA
- Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
- Focus On Me – MARUV
- Тіло – KADNAY
Найкращий хіп-хоп хіт:
- Bitanga – Alina Pash
- Алё Алё – MOZGI
- Покопокохай – TamerlanAlena
- Рибки – Alyona Alyona
- Файно – MamaRika
Найкраще концертне шоу:
- Великий стадіонний концерт "Кузьма – 50" у Львові
- Всеукраїнський тур "На вершині" (Pianoбой)
- Гранд-шоу "Королева ночі" (Оля Полякова)
- Концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи» (Океан Ельзи)
- Шоу "Залізна ластівка" (The HARDKISS)
Найкращий менеджмент артиста:
- #NKteam by NICE2CU – NK
- Enjoy! Records – Jamala
- MONATIK Corporation – MONATIK
- NIKITIN Talent Group | MAMAMUSIC – KAZKA
- Secret Service EA – MAX BARSKIH, TAYANNA, Оля Полякова
- YULA company, Сніжана Бабкіна – Сергій Бабкін
- Андрій Балан, Susy Production – Христина Соловій
- Валерія Левицька (VIDLIK Records) – ONUKA
- Дмитро Шуров – Pianoбой
- Єгор Кір'янов – The HARDKISS
- Женя Галич, Юлія Каменчук – O.Torvald
- Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Євген Горюнов – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
- Олександр Горбенко (RockSoulana Music) – Олег Винник
- Олена Коляденко – KADNAY
- Продюсерський центр Потапа та Ірини Горової MOZGI Entertainment – MOZGI, Время и Стекло
- Сергій Вусик, Олена Гармаш – Антитіла
- Тетяна Зякун, Юлія Колесник – Арсен Мірзоян
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