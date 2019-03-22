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YUNA 2019: оголошені переможці української музичної премії

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Переможці YUNA 2019 - фото 1
Переможці YUNA 2019

У Києві відбулася церемонія нагородження музичної премії YUNA 2019. Цьогоріч за українську "Греммі" музиканти боролися в 17 номінаціях, і ми знаємо, хто переміг! До вашої уваги список переможців YUNA!

Церемонія YUNA 2019 (Yearly Ukrainian National Awards) пройшла в палаці "Україна". На найбільшу кількість нагород претендувала співачка MARUV, по кілька номінацій мав також KAZKA, NK, MONATIK.

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Ведучим шоу став Володимир Остапчук, а от володарів премії визначало журі у складі 150 музичних експертів. Побачити трансляцію грандіозного шоу можна буде тільки 29 березня на каналі 1+1, а поки що до вашої уваги результати!

*список оновлюється

Переможці премії YUNA 2019 – список:

Найкращий виконавець:

  • MAX BARSKIH
  • MONATIK
  • Арсен Мірзоян
  • Олег Винник
  • Сергей Бабкін


Найкраща виконавиця:

  • Jamala
  • NK
  • TAYANNA
  • Оля Полякова
  • Христина Соловій


Найкращий поп-гурт:

  • KADNAY
  • KAZKA
  • MOZGI
  • ONUKA
  • Время и Стекло

Найкращий рок-гурт:

  • O.Torvald
  • Pianoбой
  • The HARDKISS
  • Антитіла
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Найкраща пісня:

  • TDME – Антитіла
  • Все, що тебе не вбиває – Pianoбой
  • Кораблі – The HARDKISS
  • Крила – Jamala
  • Плакала – KAZKA

Найкраща пісня іншою мовою:

  • #ЭТОМОЯНОЧЬ – NK
  • Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
  • SuperSTAR – LOBODA
  • Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
  • Сделай громче – MAX BARSKIH

Найкращий дует:

  • Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
  • Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва
  • Найкращий день – Потап та Олег Винник
  • Тримай мене – Бумбокс та The Gitas
  • Цей день – MONATIK та Ніна Матвієнко

Найкращий альбом:

  • Black Water – MARUV
  • KARMA – KAZKA
  • Mozaїka – ONUKA
  • Залізна ластівка – The HARDKISS
  • Тримай мене – TAYANNA

Найкращий відеокліп:

  • Drunk Groove – MARUV та BOOSIN (режисер: Сергій Вейн)
  • SuperSTAR – LOBODA (режисер: Нателла Крапівіна)
  • TDME – Антитіла (режисери: Антитіла, Радислав Лукін)
  • Глубоко – MONATIK та Надя Дорофеєва (режисер: Таню Муіньо)
  • Плакала – KAZKA (режисер: Катя Царик)

Відкриття року:

  • Alina Pash
  • BOOSIN
  • MARUV
  • NK
  • The Gitas

Найкращий естрадний хіт:

  • Мама – Оля Полякова
  • Найкращий день – Потап та Олег Винник
  • Не ховай очей – Ірина Білик
  • Тримай – NK
  • Як жити без тебе – Олег Винник

Найкращий електронний хіт:

  • Afrika – Іван Дорн
  • Animal – ONUKA
  • Drunk Groove – MARUV та BOOSIN
  • Focus On Me – MARUV
  • Тіло – KADNAY

Найкращий хіп-хоп хіт:

  • Bitanga – Alina Pash
  • Алё Алё – MOZGI
  • Покопокохай – TamerlanAlena
  • Рибки – Alyona Alyona
  • Файно – MamaRika
Аліна Паш виграла першу нагороду ЮНА - фото 316172
Аліна Паш виграла першу нагороду ЮНА

Найкраще концертне шоу:

  • Великий стадіонний концерт "Кузьма – 50" у Львові
  • Всеукраїнський тур "На вершині" (Pianoбой)
  • Гранд-шоу "Королева ночі" (Оля Полякова)
  • Концерт "День Незалежності з Океаном Ельзи» (Океан Ельзи)
  • Шоу "Залізна ластівка" (The HARDKISS)

Найкращий менеджмент артиста:

  • #NKteam by NICE2CU – NK
  • Enjoy! Records – Jamala
  • MONATIK Corporation – MONATIK
  • NIKITIN Talent Group | MAMAMUSIC – KAZKA
  • Secret Service EA – MAX BARSKIH, TAYANNA, Оля Полякова
  • YULA company, Сніжана Бабкіна – Сергій Бабкін
  • Андрій Балан, Susy Production – Христина Соловій
  • Валерія Левицька (VIDLIK Records) – ONUKA
  • Дмитро Шуров – Pianoбой
  • Єгор Кір'янов – The HARDKISS
  • Женя Галич, Юлія Каменчук – O.Torvald
  • Олег Ходачук, Максим Ткаченко, Євген Горюнов – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Олександр Горбенко (RockSoulana Music) – Олег Винник
  • Олена Коляденко – KADNAY
  • Продюсерський центр Потапа та Ірини Горової MOZGI Entertainment – MOZGI, Время и Стекло
  • Сергій Вусик, Олена Гармаш – Антитіла
  • Тетяна Зякун, Юлія Колесник – Арсен Мірзоян
Юрій Нікітін - фото 316171
Юрій Нікітін

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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