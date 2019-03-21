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Время и Стекло – Дим: вийшла перша українська пісня популярного гурту
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Група Время и Стекло потішила шанувальників першою українською піснею під назвою "Дим". Слухайте новий хіт від Наді Дорофєєвої та Олексія Позитива просто зараз!
Україномовна композиція "Дим" увійде до нового альбому дуету Время и Стекло. Традиційно автором пісні став Олексій Потапенко (Потап) разом з Андрієм Безкровним. Також Додо і Позитив представили спокусливий чорно-білий кліп до треку.
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"Її оточує безліч чоловіків, але вона хоче танцювати лише з ним та не помічає нікого навколо. Він залишається неприступним, але розуміє, що не може без неї. Важливо встигнути сказати про свої почуття до того, як все перетвориться на дим", – йдеться в описі під відео.
Слухати онлайн нову пісню Время и Стекло – Дим:
Текст і слова пісні ДИМ
Моя любов чорна біль
І гірка наче токсичний полин
В серце моє поринь
Подивись
Мій реактор горить
Моя любов білий дим
Ставлю я тіло у віброрежим
Так закортіло мені бути з ним
Але на танцполі лише тільки дим
Дим дим заховай мене дим
Я хотіла танцювати тільки з ним з ним з ним
Дим дим дим у чом моя вина?
Що лишилася одна танцювати одна
Дим дим не люблю тебе дим
Я хотіла танцювати тільки з ним з ним з ним
Дим Дим Дим чом у голові туман
Кохання як дим солодкий дурман
Я в солодкому твоєму полоні
Але сльози солоні твої
На долонях моїх
Я не встиг
Кров б’ється в скроні
Я без тебе просто не звик
Як це хочеш назви, але тільки не йди
Назавжди у цей дим
Зачекай
Тільки не з ним
Проміж тим може бути злим дим
І холодним і навіть сумним
Дим дим заховай мене дим
Я хотіла танцювати тільки з ним з ним з ним
Дим дим дим у чом моя вина?
Що лишилася одна танцювати одна
Дим дим не люблю тебе дим
Я хотіла танцювати тільки з ним з ним з ним
Дим Дим Дим чом у голові туман
Кохання як дим солодкий дурман
Тільки дим
Тільки дим
Тільки дим дим дим
Тільки дим
Тільки дим
Тільки дим дим дим
Дим дим заховай мене дим
Я хотіла танцювати тільки з ним з ним з ним
Дим дим дим у чом моя вина?
Що лишилася одна танцювати одна
Дим дим не люблю тебе дим
Я хотіла танцювати тільки з ним з ним з ним
Дим Дим Дим чом у голові туман
Кохання як дим солодкий дурман
Тільки дим
Тільки дим
Тільки дим дим дим
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