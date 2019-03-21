Время и Стекло – Дим: вийшла перша українська пісня популярного гурту

Група Время и Стекло потішила шанувальників першою українською піснею під назвою "Дим". Слухайте новий хіт від Наді Дорофєєвої та Олексія Позитива просто зараз!

Україномовна композиція "Дим" увійде до нового альбому дуету Время и Стекло. Традиційно автором пісні став Олексій Потапенко (Потап) разом з Андрієм Безкровним. Також Додо і Позитив представили спокусливий чорно-білий кліп до треку.

Це цікаво: Надя Дорофєєва розбурхала шанувальників пікантним фото

"Її оточує безліч чоловіків, але вона хоче танцювати лише з ним та не помічає нікого навколо. Він залишається неприступним, але розуміє, що не може без неї. Важливо встигнути сказати про свої почуття до того, як все перетвориться на дим﻿", – йдеться в описі під відео.

Слухати онлайн нову пісню Время и Стекло – Дим:

Текст і слова пісні ДИМ

Моя любов чорна біль

І гірка наче токсичний полин

В серце моє поринь

Подивись

Мій реактор горить

Моя любов білий дим

Ставлю я тіло у віброрежим

Так закортіло мені бути з ним

Але на танцполі лише тільки дим

Дим дим заховай мене дим

Я хотіла танцювати тільки з ним з ним з ним

Дим дим дим у чом моя вина?

Що лишилася одна танцювати одна

Дим дим не люблю тебе дим

Я хотіла танцювати тільки з ним з ним з ним

Дим Дим Дим чом у голові туман

Кохання як дим солодкий дурман

Я в солодкому твоєму полоні

Але сльози солоні твої

На долонях моїх

Я не встиг

Кров б’ється в скроні

Я без тебе просто не звик

Як це хочеш назви, але тільки не йди

Назавжди у цей дим

Зачекай

Тільки не з ним

Проміж тим може бути злим дим

І холодним і навіть сумним

Дим дим заховай мене дим

Я хотіла танцювати тільки з ним з ним з ним

Дим дим дим у чом моя вина?

Що лишилася одна танцювати одна

Дим дим не люблю тебе дим

Я хотіла танцювати тільки з ним з ним з ним

Дим Дим Дим чом у голові туман

Кохання як дим солодкий дурман

Тільки дим

Тільки дим

Тільки дим дим дим

Тільки дим

Тільки дим

Тільки дим дим дим

Дим дим заховай мене дим

Я хотіла танцювати тільки з ним з ним з ним

Дим дим дим у чом моя вина?

Що лишилася одна танцювати одна

Дим дим не люблю тебе дим

Я хотіла танцювати тільки з ним з ним з ним

Дим Дим Дим чом у голові туман

Кохання як дим солодкий дурман

Тільки дим

Тільки дим

Тільки дим дим дим

Надя Дорофєєва і Льоша Позитив

Слухайте також: Нова лірична пісня від Время и Стекло підкорює мережу