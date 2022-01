Які харчові звички варто мати людям після 50 років

Важливі харчові звички для людей у віці від 50 / Conscious Design on Unsplash

Після 50-ліття дуже важливо підтримувати своє здоров'я у нормі, адже навантаження на серцево-судинну систему зростає. Тому експерти виділили кілька харчових звичок, які дозволять добре почуватись у зрілому віці.

Хоч людське серце і не зазнає серйозних змін приблизно до середини 60, але все одно важливо зосередитись на здоров'ї прямо зараз, особливо якщо вам вже за 50. На щастя, експерти з eat this not that назвали деякі продукти та харчові звички, які допоможуть покращити самопочуття.

1. Уникайте газованих напоїв

Artem Beliaikin on Unsplash

Навіть якщо вони "дієтичні", але однозначно негативно впливають на стан серця.

"Штучно підсолоджені напої пов'язані з підвищеним ризиком кардіометаболічних захворювань. Одне дослідження навіть показує, що регулярне вживання дієтичної газованої води підвищує ризики метаболічного синдрому на 36%, а також ризики розвитку цукрового діабету на 67%", – пояснюють фахівці.

2. Вживайте більше овочів та фруктів

Tom Brunberg on Unsplash

Достатня кількість фруктів та овочів може позбавити різних проблем зі здоров'ям. Коли йдеться про роботу серця, то це справді важлива звичка.

"Овочі наповнені клітковиною, вітамінами, мінералами та антиоксидантами, і ці потужні мікроелементи працюють разом, щоб боротися з хворобами серця та підтримувати низький рівень холестерину", – наголошують експерти.

3. Не ігноруйте рибу

Travis Yewell on Unsplash

Споживання риби та інших джерел корисних жирів може допомогти зберегти сильне і здорове серце, особливо якщо це замінить джерела шкідливих жирів у щоденному раціоні.

"Омега-3, що ви отримуєте від вживання лосося та іншої жирної риби, захищає від серцевого нападу, інсульту, раку та запальних захворювань, таких як ревматоїдний артрит. І це робиться шляхом розрідження крові та запобігання прилипання до стінок ваших артерій, що допомагає знизити ризик закорковування артерій та серцевих нападів", – розповідають дієтологи.

4. Їжте вдосталь клітковини

Rachael Gorjestani on Unsplash

Включення достатньої кількості клітковини у ваш щоденний раціон має вирішальне значення для здоров'я серця та всього організму.

Тому обирайте такі продукти, як квасоля, сочевиця, горіхи, фрукти та цільнозернові смаколики. Вони не тільки зменшують рівень холестерину, а й дозволяють не переїдати.

